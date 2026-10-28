How To Make Less Oil Kadhi Pakora At Home: अगर आपको कढ़ी पसंद है और रोज की कढ़ी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो मैथी पकोड़े की कढ़ी एक बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसमें बेसन और दही से तैयार कढ़ी के साथ मैथी के कुरकुरे पकोड़े डाले जाते हैं. आखिर में जब इसमें घी, जीरा, सूखी लाल मिर्च और दालचीनी का तड़का लगाया जाता है, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और खास बात यह है कि मैथी के पकोड़े बनाने के लिए ज्यादा तेल की जरूरत भी नहीं पड़ती.

सबसे पहले तैयार करें मैथी के पकोड़े

मैथी पकोड़ा कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले पकोड़े तैयार किए जाते हैं. इसके लिए बारीक कटी हुई मैथी, बारीक कटा प्याज और बेसन को एक बड़े बर्तन में लें. इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, हींग और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल बहुत पतला न हो, ताकि पकोड़े आसानी से बन सकें.

अब पनियारम पैन को गर्म करें और इसके हर खाने में कुछ बूंद तेल डालें. तैयार घोल की थोड़ी-थोड़ी मात्रा पैन में डालें और पकोड़ों को चारों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं. इस तरह पकोड़े बनाने में ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती. जब सभी मैथी पकोड़े तैयार हो जाएं, तो उन्हें अलग रख दें.





ऐसे तैयार करें कढ़ी

अब कढ़ी बनाने की बारी है. इसके लिए एक बर्तन में दही, बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालें. इसमें करीब ढाई कप पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मिश्रण में गांठें न रहें. अब बर्तन को तेज आंच पर रखें और कढ़ी को लगातार चलाते हुए पकाएं. जब कढ़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगे और अच्छी तरह मिल जाए, तो आंच धीमी कर दें. इसके बाद इसे करीब 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. धीमी आंच पर पकाने से कढ़ी का स्वाद अच्छी तरह उभरता है.

अब कढ़ी में डालें मैथी पकोड़े

जब कढ़ी करीब 10 मिनट तक पक जाए, तो इसमें पहले से तैयार मैथी पकोड़े डाल दें. पकोड़ों को कढ़ी में डालने के बाद इसे धीमी आंच पर करीब 5 से 8 मिनट तक और पकाएं. इस दौरान पकोड़े कढ़ी का स्वाद सोखने लगेंगे और धीरे-धीरे नरम हो जाएंगे. अब आता है सबसे खास हिस्सा, यानी पंजाबी तड़का. इसके लिए एक छोटे तड़का पैन में दो बड़े चम्मच घी गर्म करें. इसमें जीरा, दालचीनी का एक टुकड़ा और सूखी लाल मिर्च डालें. जब जीरा चटकने लगे और मसालों की खुशबू आने लगे, तो तैयार तड़के को सीधे मैथी पकोड़े की कढ़ी के ऊपर डाल दें.





तड़का डालने के बाद कढ़ी को हल्के हाथ से मिलाएं और स्वाद के अनुसार नमक या मसाले को ठीक कर लें. ऊपर से चाहें तो हरा धनिया डालकर इसे सजाया जा सकता है. गरमागरम मैथी पकोड़ा कढ़ी अब परोसने के लिए तैयार है.

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मैथी पकोड़ा कढ़ी के साथ क्या परोसें

मैथी पकोड़ा कढ़ी को आप दोपहर या रात के खाने में परोस सकते हैं. इसके साथ मल्टीग्रेन मैथी थेपला, आलू शिमला मिर्च की सब्जी और सलाद रखा जा सकता है. कढ़ी के साथ इन चीजों का स्वाद अच्छा लगता है और इससे पूरा खाना भी तैयार हो जाता है. मैथी की वजह से इस कढ़ी का स्वाद सामान्य कढ़ी से थोड़ा अलग हो जाता है. तले हुए पकोड़ों की जगह पनियारम पैन में कम तेल के साथ तैयार किए गए पकोड़े इस्तेमाल करने से इसे बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो जाता है. वहीं आखिर में लगाया गया घी, जीरा, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च का तड़का इसे पंजाबी स्वाद देता है.

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