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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडसिर्फ एक कटोरी बेसन और बगैर सेव बन जाएगी सेव टमाटर की सब्जी, यहां जानें

सिर्फ एक कटोरी बेसन और बगैर सेव बन जाएगी सेव टमाटर की सब्जी, यहां जानें

अगर आपका सेव टमाटर की सब्जी खाने का मन है, लेकिन घर में सेव खत्म हो गई है, तो चिंता करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. सिर्फ एक कटोरी बेसन से घर पर आसानी से तैयार करें स्वादिष्ट सेव टमाटक की सब्जी.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 14 Oct 2026 07:41 PM (IST)
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सेव टमाटर की सब्जी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मसालेदार ग्रेवी, खट्टे-मीठे टमाटर और कुरकुरी सेव का स्वाद इसे बेहद खास बनाता है. खासतौर पर रोटी, पराठे या पूरी के साथ इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है. लेकिन कई बार जब सेव टमाटर की सब्जी बनाने का मन होता है, तब घर में सेव मौजूद नहीं होती और सारा मूड खराब हो जाता है.

ऐसे में आप सिर्फ एक कटोरी बेसन की मदद से इस सब्जी को तैयार कर सकते हैं. बेसन से घर पर तैयार की गई सेव न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे अपनी पसंद के हिसाब से नरम या कुरकुरा भी रखा जा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. जानें बिना सेव सब्जी बनाने का आसान तरीका.

बेसन से ऐसे तैयार करें सेव

सबसे पहले एक कटोरी बेसन को एक बर्तन में लें. इसमें थोड़ा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा अजवाइन भी मिला सकते हैं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि बेसन का घोल बहुत पतला न हो. इसे अच्छी तरह फेंटकर चिकना कर लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. बेसन के घोल को सेव बनाने वाली मशीन या छेद वाली कलछी की मदद से गर्म तेल में डालें. इसे मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. अगर आपके पास सेव बनाने की मशीन नहीं है, तो बेसन के घोल को थोड़ा गाढ़ा रखकर छोटे-छोटे टुकड़ों या पतली बूंदों के रूप में भी तल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर में बनाएं जोधपुर की फेमस मावा कचौड़ी, ऐसे आएगा स्वाद

चटपटी टमाटर की ग्रेवी

ग्रेवी बनाने के लिए कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालकर चटकाएं. इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालें. अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं. जब टमाटर नरम हो जाएं, तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें. मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद जरूरत के अनुसार पानी डालें और ग्रेवी को कुछ मिनट पकने दें. अगर आपको सब्जी थोड़ी खट्टी-मीठी पसंद है, तो इसमें थोड़ा अमचूर या चुटकी भर चीनी भी डाल सकते हैं.

आखिर में डालें घर की बनी सेव

जब टमाटर की ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए, तो गैस धीमी कर दें. अब इसमें बेसन से तैयार की गई सेव डालें. सेव डालने के बाद सब्जी को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना सेव बहुत ज्यादा गल सकती है. हल्के हाथ से मिलाकर गैस बंद कर दें. ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें. अगर आपको थोड़ी कुरकुरी सेव पसंद है, तो परोसने से ठीक पहले सेव डालें. वहीं नरम और ग्रेवी में अच्छी तरह घुली हुई सेव पसंद करने वालों के लिए इसे एक-दो मिनट तक रखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Golgappa Pani: घर में कैसे बनाएं गोलगप्पे का जायकेदार पानी? यहां जानें पूरा तरीका

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 14 Oct 2026 07:41 PM (IST)
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