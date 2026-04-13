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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडघर पर ऐसे बना सकते हैं परफेक्ट लस्सी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

घर पर ऐसे बना सकते हैं परफेक्ट लस्सी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

गर्मियों के मौसम में ठंडा और हेल्दी पेय पीना बहुत जरूरी होता है, और लस्सी एक बेहतरीन विकल्प है. अगर आप गर्मी में कुछ ताज़ा, पौष्टिक और देसी ड्रिंक बनाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 Apr 2026 09:56 AM (IST)
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गर्मी के मौसम में हर समय मन करता है कि कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहें. हालांकि मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल मिले होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. इन्ही सबके बीच गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी लस्सी पीने का मजा ही अलग होता है. साथ ही घर की बनी ये देसी ड्रिंक्स शरीर को ठंडक का अहसास तो देती ही हैं साथ ही शरीर की ताकत बढ़ाती हैं और स्वस्थ रखती हैं. क्योंकि ये प्रोटीन, विटमिन्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं.  अक्सर लोग सोचते हैं कि बाजार जैसी गाढ़ी और स्वादिष्ट लस्सी घर पर बनाना मुश्किल होता है, लेकिन सही तरीका अपनाकर आप घर पर भी बिल्कुल परफेक्ट लस्सी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है.

दही का सही चुनाव और तैयारी

सबसे पहले लस्सी बनाने के लिए दही का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है. साथ ही लस्सी बनाने के लिए हमेशा ताजा और हल्का खट्टा दही इस्तेमाल करना चाहिए. लकिन ध्यान रखें ज्यादा खट्टा दही लस्सी के स्वाद को खराब कर सकता है. दही जितना ज्यादा फ्रेश होगा, लस्सी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी. इसके अलावा दही को पहले अच्छे से फेंट लेना चाहिए ताकि उसमें कोई गांठ न रहें.

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मीठी और नमकीन लस्सी के स्वाद का संतुलन

चीनी या नमक का इस्तेमाल आपकी पसंद पर निर्भर करता है.  साथ ही मीठी लस्सी बनाने के लिए आप इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं. वहीं नमकीन लस्सी के लिए इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा पुदीना डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है. और साथ ही गर्मी के मौसम से इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसके अल्वा लस्सी को सही तरीके से मथना भी बहुत जरूरी होता है. जिसके  लिए आप मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि लस्सी को ज्यादा देर तक न चलाएं, वरना उसका टेक्सचर पतला हो जाता है.

ठंडक और सर्विंग का सही तरीका

ठंडक के लिए इसमें बर्फ के टुकड़े जरूर डालें, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज्यादा बर्फ डालने से स्वाद हल्का पड़ सकता है. बेहतर होगा कि आप पहले से ठंडा दही इस्तेमाल करें. साथ ही ऊपर से थोड़ी सी मलाई या सूखे मेवे डालकर इसे और भी खास बनाया जा सकता है. अगर आप बाजार जैसी लस्सी बनाना चाहते हैं, तो सर्व करते समय मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल  करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे लस्सी का स्वाद और भी बढ़ जाता है और एक देसी फ्लेवर मिलता है.

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Published at : 13 Apr 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Summer Drinks Perfect Lassi Recipe Benefits Of Lassi Sweet Lassi Recipe
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