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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडParle-G Cake Recipe: 5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक, बिना ओवन के कुकर में बनाएं बेकरी जैसा डेजर्ट

Parle-G Cake Recipe: 5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक, बिना ओवन के कुकर में बनाएं बेकरी जैसा डेजर्ट

Parle-G Cake Recipe : अगर आपको मीठा खाने का मन है और घर में ओवन या ज्यादा चीजें नहीं है, तब भी आप टेस्टी और सॉफ्ट प्रीमियम केक बना सकते हैं. इसके लिए आपको महंगी चीजों की जरूरत नहीं है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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Parle-G Cake Recipe: केक बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर किसी का फेवरेट होता है. पहले लोग केक सिर्फ बर्थडे या किसी खास मौके पर ही खरीदते या घर में बनाते थे, लेकिन अब नई-नई रेसिपीज की मदद से इसे घर पर बनाना काफी आसान हो गया है. कई लोगों को लगता है कि केक बनाने के लिए ओवन, अंडे और कई महंगी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपको मीठा खाने का मन है और घर में ओवन या ज्यादा चीजें नहीं है, तब भी आप टेस्टी और सॉफ्ट प्रीमियम केक बना सकते हैं.

इसके लिए आपको महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पारले-जी बिस्कुट से भी बेकरी जैसा केक तैयार कर सकते हैं. इसमें मैदा, अंडा, बटर और कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत नहीं पड़ती है. साथ ही इसे ओवन की जगह प्रेशर कुकर में भी आसानी से बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि 5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक कैसे बना सकते हैं. 

पारले-जी बिस्कुट से केक बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए?

इस केक को बनाने के लिए सिर्फ कुछ आसान चीजों की जरूरत होती है. इसका टेस्ट हल्का, टेक्सचर सॉफ्ट और अंदर से काफी नम होता है. इसे आप पारले-जी या किसी भी ग्लूकोज बिस्कुट, चीनी, बेकिंग पाउडर, दूध और वनीला एसेंस की मदद से आसानी से तैयार कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसमें अखरोट डाल सकते हैं, जिससे केक में हल्का क्रंच आ जाता है. अखरोट की जगह बादाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं अगर घर में ड्राई फ्रूट्स न हों, तो बिना उनके भी यह केक उतना ही टेस्टी बनता है. 

यह भी पढ़ें - Healthy Millet Khichdi Kids Will Love: घर में रखे इन मोटे अनाजों से ऐसे बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट खिचड़ी, उंगलियां चाटने लगेंगे बच्चे

5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक कैसे बना सकते हैं?

1. 5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर वायर रैक रखें और बिना सीटी लगाए मीडियम आंच पर करीब 10 मिनट तक प्रीहीट करें. ध्यान रखें कि कुकर में पानी नहीं डालना है. 

2. पारले-जी बिस्कुट को छोटे टुकड़ों में तोड़ कर चीनी के साथ बारीक पीस लें फिर इसमें बेकिंग पाउडर, दूध और वनीला एसेंस मिलाकर स्मूद बैटर तैयार करें. 

3. अगर चाहें तो बैटर में अखरोट या बादाम डालकर हल्के हाथ से मिला दें. बिना ड्राई फ्रूट्स के भी केक बनाया जा सकता है. 

4.  अब एक छोटे स्टील के बाउल को तेल या बटर से अच्छी तरह ग्रीस कर लें. चाहें तो उसमें बटर पेपर लगा दें या हल्का मैदा छिड़क दें. फिर तैयार बैटर उसमें डालें और बाउल को कुकर में रखे वायर रैक पर सावधानी से रख दें.
 
5.  तैयार बैटर उसमें डालें और बाउल को कुकर में रखे वायर रैक पर सावधानी से रख दें फिर बिना सीटी लगाए ढक्कन बंद करें और मीडियम आंच पर 45 से 50 मिनट तक बेक करें. 

6. 45 से 50 मिनट बाद टूथपिक या सींक डालकर जांच लें. अगर वह साफ बाहर निकल आए, तो केक तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर टिन से निकालकर काटें और सर्व करें. 

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Published at : 15 Jul 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Food LIfestyle Parle G Cake Recipe Homemade Cake
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