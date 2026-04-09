Muskmelon Milkshake: तपती गर्मी में ठंडी ड्रिंक ही आपको सुकून देती है, यह आपको अंदर से ठंडक पहुंचाकर राहत पहुंचाती है. मस्कमेलन मिल्कशेक एक ऐसे ही बेहतरीन ड्रिंक है जो आपको गर्मी में ताजगी का एहसास देगा. मस्कमेलन (खरबूजा) मीठा और पौष्टिक फल है, जिसे मिल्कशेक में डालने से उसका स्वाद काफी बढ़ जाता है. यह ड्रिंक बच्चों को तो पसंद आएगी ही, साथ में बड़ों को भी काफी पसंद आएगी. चलिए आज आपको बताते हैं इसे आसानी से कैसे बनाया जा सकता है.

मस्कमेलन मिल्कशेक बनाने के लिए सामग्री

मस्कमेलन मिल्कशेक बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं, आपको कुछ सामान चाहिए जैसे:

1 कप कटे हुए मस्कमेलन (खरबूजा) के टुकड़े

1 कप ठंडा दूध

2-3 चम्मच चीनी (स्वाद अनुसार)

4-5 बर्फ के टुकड़े

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मस्कमेलन मिल्कशेक बनाने की विधि

मस्कमेलन मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर में मस्कमेलन (खरबूजा) के टुकड़े डालिए. फिर उसमें 1 कप ठंडा दूध डालिए. अब इसमें स्वाद अनुसार मीठा करने के लिए चीनी या गुड़ डालें. अगर आप इसमें वेनिला का स्वाद चाहते हैं तो इसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक है. अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर स्मूद होने तक ब्लेंड करें. मस्कमेलन मिल्कशेक पूरी तरह तैयार है.

परोसने का तरीका

मिल्कशेक तैयार होने के बाद इसे ठंडे गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ा कटे हुए मस्कमेलन के टुकड़े डालिए. इसके अलावा आप पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि मस्कमेलन मिल्कशेक तैयार होने के बाद आप इसे ज्यादा समय तक रखें. इससे इसका स्वाद और स्मूथनेस कम हो जाती है. इसलिए इसे बनाने के बाद तुरंत परोसें. अब आप अपने मिल्कशेक का आनंद लें, जो आपको इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडक का एहसास कराएगा.

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