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lalla musa dal recipe: घर में कैसे बनाएं दुबई की मशहूर लल्ला मूसा दाल? उंगलियां चाटता रह जाएगा हर कोई
लल्ला मूसा दुबई की खास दाल अपने क्रीमी टेक्सचर और रिच फ्लेवर के लिए जानी जाती है. यह डिश काली दाल के बेस पर तैयार की जाती है, जिसमें बटर,क्रीम और खास मसाले का इस्तेमाल इसे बहुत खास बना देता है.
lalla musa dal recipe: अगर आप घर पर कुछ अच्छा और नया बनाकर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाना चाहते हैं तो लल्ला मूसा दाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह दुबई की खास दाल अपने क्रीमी टेक्सचर, रिच फ्लेवर और मखमली स्वाद के लिए जानी जाती है. आमतौर पर यह डिश काली दाल के बेस पर तैयार की जाती है, जिसमें बटर,क्रीम और खास मसाले का इस्तेमाल इसे बहुत खास बना देता है. यही वजह है कि यह दाल दुबई के रेस्टोरेंट में भी बहुत पॉपुलर है और अब लोग इसे घर पर भी बनाते हैं
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Published at : 08 Apr 2026 08:02 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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