यह दाल नॉर्मल दालों से थोड़ी अलग होती है. इसमें साबुत उड़द और मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पकने के बाद बहुत नरम और क्रीमी हो जाती है. इसके साथ टमाटर, लहसुन, अदरक और कसूरी मेथी जैसे मसाले मिलकर इसे हल्का तीखा और खट्टा स्वाद देते हैं. ऊपर से डाली गई क्रीम और मटर इसे और ज्यादा रिच बना देते हैं.