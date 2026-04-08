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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडlalla musa dal recipe: घर में कैसे बनाएं दुबई की मशहूर लल्ला मूसा दाल? उंगलियां चाटता रह जाएगा हर कोई

lalla musa dal recipe: घर में कैसे बनाएं दुबई की मशहूर लल्ला मूसा दाल? उंगलियां चाटता रह जाएगा हर कोई

लल्ला मूसा दुबई की खास दाल अपने क्रीमी टेक्सचर और रिच फ्लेवर के लिए जानी जाती है. यह डिश काली दाल के बेस पर तैयार की जाती है, जिसमें बटर,क्रीम और खास मसाले का इस्तेमाल इसे बहुत खास बना देता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Apr 2026 08:02 AM (IST)
लल्ला मूसा दुबई की खास दाल अपने क्रीमी टेक्सचर और रिच फ्लेवर के लिए जानी जाती है. यह डिश काली दाल के बेस पर तैयार की जाती है, जिसमें बटर,क्रीम और खास मसाले का इस्तेमाल इसे बहुत खास बना देता है.

lalla musa dal recipe: अगर आप घर पर कुछ अच्छा और नया बनाकर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाना चाहते हैं तो लल्ला मूसा दाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह दुबई की खास दाल अपने क्रीमी टेक्सचर, रिच फ्लेवर और मखमली स्वाद के लिए जानी जाती है. आमतौर पर यह डिश काली दाल के बेस पर तैयार की जाती है, जिसमें बटर,क्रीम और खास मसाले का इस्तेमाल इसे बहुत खास बना देता है. यही वजह है कि यह दाल दुबई के रेस्टोरेंट में भी बहुत पॉपुलर है और अब लोग इसे घर पर भी बनाते हैं

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यह दाल नॉर्मल दालों से थोड़ी अलग होती है. इसमें साबुत उड़द और मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पकने के बाद बहुत नरम और क्रीमी हो जाती है. इसके साथ टमाटर, लहसुन, अदरक और कसूरी मेथी जैसे मसाले मिलकर इसे हल्का तीखा और खट्टा स्वाद देते हैं. ऊपर से डाली गई क्रीम और मटर इसे और ज्यादा रिच बना देते हैं.
यह दाल नॉर्मल दालों से थोड़ी अलग होती है. इसमें साबुत उड़द और मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो पकने के बाद बहुत नरम और क्रीमी हो जाती है. इसके साथ टमाटर, लहसुन, अदरक और कसूरी मेथी जैसे मसाले मिलकर इसे हल्का तीखा और खट्टा स्वाद देते हैं. ऊपर से डाली गई क्रीम और मटर इसे और ज्यादा रिच बना देते हैं.
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इस दाल को बनाने के लिए साबुत उड़द, साबुत मूंग, हरी मिर्च, अदरक, मटर, टमाटर प्यूरी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, लहसुन, क्रीम और नमक की जरूरत होती है. गार्निश के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है.
इस दाल को बनाने के लिए साबुत उड़द, साबुत मूंग, हरी मिर्च, अदरक, मटर, टमाटर प्यूरी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, लहसुन, क्रीम और नमक की जरूरत होती है. गार्निश के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है.
Published at : 08 Apr 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Lalla Musa Dal Recipe Dubai Dal Recipe Creamy Dal Recipe Urad Moong Dal Recipe

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