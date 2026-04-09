बारामती उपचुनाव: शरद पवार ने बदला अपना मन? कांग्रेस की उम्मीदवारी पर दिया बड़ा बयान

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के प्रमुख शरद पवार ने बारामती उपचुनाव के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अजित पवार की पत्नी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए कांग्रेस से अपील की है कि अपनी कैंडिडेसी वापस ले लें.

इससे पहले शरद पवार ने कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने पर आपत्ति नहीं जताई थी और इसका समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि यह लोकतंत्र है और हर सियासी दल को अधिकार है कि वह अपना प्रत्याशी खड़ा करे. हालांकि, नाम वापसी के आखिरी दिन शरद पवार ने कांग्रेस से नाम वापसी का आग्रह किया है.

VIDEO | Baramati bypolls 2026: NCP (SP) chief Sharad Pawar urges Congress to withdraw from contest against Sunetra Pawar as deadline for withdrawing nomination ends on Thursday.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#BaramatiBypolls2026 pic.twitter.com/ol1Iadztvy — Press Trust of India (@PTI_News) April 9, 2026

नामांकन वापसी के आखिरी दिन शरद पवार ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस के केंद्र और राज्य स्तर के नेतृत्व से यह अपील की है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने एक बेहतरीन नेता को खो दिया है. एक हादसे की वजह से बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई. इसके मद्देनजर मेरी कांग्रेस को सलाह है कि यहां चुनाव न लड़ें. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय दल है और हम ज्यादा से ज्यादा उसे सलाह ही दे सकते हैं. आखिरी फैसला तो पार्टी के आलाकमान का ही होगा.

शरद पवार से पहले रोहित पवार कर चुके हैं आग्रह

जानकारी के लिए बता दें कि खबर लिखे जाने तक नामांकन वापसी में केवल चंद घंटों का ही समय बचा है. कम समय में बचे होने के चलते शरद पवार ने अपनी ओर से अतिरिक्त प्रयास करते हुए एक आखिरी बार निर्विरोध चुनाव की मांग की है.

इससे पहले अजित पवार के भतीजे रोहित पवार भी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मिले थे और यही आग्रह किया था. इसके बाद सपकाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की. कुछ समय में सामने आ जाएगा कि कांग्रेस आखिर क्या फैसला लेती है.

बारामती के चुनावी मैदान में थे 53 उम्मीदवार

जानकारी के लिए बता दें कि बारामती उपचुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को प्रस्तावित है. सुनेत्रा पवार के सामने कांग्रेस ने आकाश मोरे को बतौर उम्मीदवार उतारा है. सत्ताधारी दलों द्वारा अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के तौर पर निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करने की अपील के बावजूद विपक्षी कांग्रेस ने यह फैसला लिया. सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है.