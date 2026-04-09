केरल में 140 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है. इस बीच केरल के त्रिशूर जिले के वानियामपारा से मतदान के दिन एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक 62 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की वोट डालने के तुरंत बाद तबीयत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान विनोदन के रूप में हुई है, जो वानियामपारा के पास रामनचिरा के रहने वाले थे. वे गुरुवार सुबह अपना वोट डालने के लिए वानियामपारा स्थित ईकेएम यूपी स्कूल पहुंचे थे.

जानकारी के मुताबिक, विनोदन करीब एक घंटे से अधिक समय तक कतार में खड़े रहे. इसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. लेकिन मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय सुबह करीब 10 बजकर 45 मिनट पर वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद करने की कोशिश की और उन्हें कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और घटना की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. यह घटना मतदान के दिन सामने आई उन परिस्थितियों को भी दिखाती है, जहां लंबी कतार और शारीरिक परेशानी कुछ लोगों के लिए जोखिम बन सकती है.

केरल चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प

केरल विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. राज्य में कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी हर सीट पर औसतन छह से सात उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इससे साफ है कि चुनाव में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है. हालांकि कई सीटों पर स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि बागी और निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं. इनकी वजह से कई निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला बहुकोणीय हो गया है, जहां नतीजे का अंदाजा लगाना आसान नहीं है. मतदाताओं की बात करें तो राज्य में करीब 27 लाख वोटर्स हैं, जो 30,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इतने बड़े स्तर पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है, ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके.

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