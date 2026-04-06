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Dahi Ke shole: 'दही के शोले' नहीं खाए तो क्या खाया, इस रेसिपी से बनाएंगे तो उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
Dahi ke shole Recipe: आप सभी रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो जाते होंगे? ऐसे मे जब भी कुछ नया और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने का मन हो, दही के शोले जरूर ट्राई करें.
घर पर नाश्ते में अक्सर कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है. ऐसे में समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं. अगर आप भी रोजाना एक जैसा नाश्ता खा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया, टेस्टी और झटपट बनने वाला नाश्ता ट्राई करना चाहते हैं तो ‘दही के शोले’ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा, जिन्हें हंग कर्ड कबाब भी कहते हैं, यह डिश न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.
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Published at : 06 Apr 2026 04:50 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion