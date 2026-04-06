इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही लें और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दें. अब इसमें पिसा हुआ पनीर, बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें, ऐसा करने से सभी फ्लेवर एक साथ अच्छे से मिल जाते है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है.