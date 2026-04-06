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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडDahi Ke shole: 'दही के शोले' नहीं खाए तो क्या खाया, इस रेसिपी से बनाएंगे तो उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग

Dahi Ke shole: 'दही के शोले' नहीं खाए तो क्या खाया, इस रेसिपी से बनाएंगे तो उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग

Dahi ke shole Recipe: आप सभी रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो जाते होंगे? ऐसे मे जब भी कुछ नया और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने का मन हो, दही के शोले जरूर ट्राई करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Dahi ke shole Recipe: आप सभी रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो जाते होंगे? ऐसे मे जब भी कुछ नया और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने का मन हो, दही के शोले जरूर ट्राई करें.

घर पर नाश्ते में अक्सर कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है. ऐसे में समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं. अगर आप भी रोजाना एक जैसा नाश्ता खा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया, टेस्टी और झटपट बनने वाला नाश्ता ट्राई करना चाहते हैं तो ‘दही के शोले’ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा, जिन्हें हंग कर्ड कबाब भी कहते हैं, यह डिश न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

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दही के शोले एक ऐसा स्नैक है, जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से क्रीमी होता है. इसको दही, पनीर, मसालों और सेहतमंद सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो इसे खास बनाता है. यही वजह है कि बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे चाव से खाते हैं.
दही के शोले एक ऐसा स्नैक है, जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से क्रीमी होता है. इसको दही, पनीर, मसालों और सेहतमंद सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो इसे खास बनाता है. यही वजह है कि बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे चाव से खाते हैं.
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इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही लें और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दें. अब इसमें पिसा हुआ पनीर, बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें, ऐसा करने से सभी फ्लेवर एक साथ अच्छे से मिल जाते है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही लें और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दें. अब इसमें पिसा हुआ पनीर, बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें, ऐसा करने से सभी फ्लेवर एक साथ अच्छे से मिल जाते है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है.
Published at : 06 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Homemade Snacks Dahi Ke Shole Recipe Quick Snack Ideas Easy Breakfast Recipe

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