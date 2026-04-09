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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHigh Protein Foods: चने से लेकर किनोआ तक, अंडे से ज्यादा प्रोटीन देते हैं ये 5 फूड

High Protein Foods: चने से लेकर किनोआ तक, अंडे से ज्यादा प्रोटीन देते हैं ये 5 फूड

High Protein Foods: आमतौर पर अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत माना जाता है. एक अंडा शरीर को लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन देता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Apr 2026 10:28 AM (IST)
High Protein Foods: आमतौर पर अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत माना जाता है. एक अंडा शरीर को लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन देता है.

High Protein Foods: आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते लोग प्रोटीन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं. आमतौर पर अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत माना जाता है. एक अंडा शरीर को लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन देता है, जो मसल्स बनाने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं या अंडा नहीं खाते, उन्हें अक्सर लगता है कि वे प्रोटीन में पीछे रह जाएंगे. जबकि सच यह है कि कई ऐसे वेज फूड्स हैं जो अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन देते हैं और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन से 5 फूड अंडे से ज्यादा प्रोटीन देते हैं.

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किनोआ को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. 100 ग्राम किनोआ में लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है. यह अंडे से लगभग दोगुना प्रोटीन देता है. इसमें फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम भी भरपूर होता है. यह ग्लूटेन-फ्री है, इसलिए जिन लोगों को गेहूं से दिक्कत होती है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है.
किनोआ को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. 100 ग्राम किनोआ में लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है. यह अंडे से लगभग दोगुना प्रोटीन देता है. इसमें फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम भी भरपूर होता है. यह ग्लूटेन-फ्री है, इसलिए जिन लोगों को गेहूं से दिक्कत होती है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है.
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चना हर घर में आसानी से मिल जाता है और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है. वहीं 100 ग्राम चने में 15 से 19 ग्राम प्रोटीन होता है यह फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. लेकिन इसे ज्यादा खाने से गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है.
चना हर घर में आसानी से मिल जाता है और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है. वहीं 100 ग्राम चने में 15 से 19 ग्राम प्रोटीन होता है यह फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. लेकिन इसे ज्यादा खाने से गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है.
Published at : 09 Apr 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Protein Rich Foods High Protein Food Veg Protein Source More Protein Than Egg

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