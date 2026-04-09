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High Protein Foods: चने से लेकर किनोआ तक, अंडे से ज्यादा प्रोटीन देते हैं ये 5 फूड
High Protein Foods: आमतौर पर अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत माना जाता है. एक अंडा शरीर को लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन देता है.
High Protein Foods: आजकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते लोग प्रोटीन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं. आमतौर पर अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत माना जाता है. एक अंडा शरीर को लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन देता है, जो मसल्स बनाने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं या अंडा नहीं खाते, उन्हें अक्सर लगता है कि वे प्रोटीन में पीछे रह जाएंगे. जबकि सच यह है कि कई ऐसे वेज फूड्स हैं जो अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन देते हैं और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन से 5 फूड अंडे से ज्यादा प्रोटीन देते हैं.
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Published at : 09 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion