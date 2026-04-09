चना हर घर में आसानी से मिल जाता है और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है. वहीं 100 ग्राम चने में 15 से 19 ग्राम प्रोटीन होता है यह फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. लेकिन इसे ज्यादा खाने से गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है.