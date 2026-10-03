Middle Eastern Knafeh Dessert Recipe: अगर आपको कुछ अलग और खास मीठा खाने का मन है, तो अरब देशों की मशहूर मिठाई कुनाफा ट्राई कर सकते हैं. कुरकुरी परतों और क्रीमी फिलिंग वाली यह मिठाई देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, स्वाद में भी उतनी ही खास होती है. ऊपर से डाला गया खुशबूदार शुगर सिरप और पिस्ते की गार्निश इसे और भी शानदार बना देती है. वैसे तो कुनाफा को आमतौर पर मिडिल ईस्ट की पारंपरिक मिठाई माना जाता है, लेकिन इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.

कुनाफा को कई जगह Knafeh या Kunafeh के नाम से भी जाना जाता है. अलग-अलग देशों और इलाकों में इसे बनाने के तरीके में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है. कहीं इसमें चीज की स्ट्रेची लेयर डाली जाती है, तो कहीं इसे क्रीमी मिल्क पुडिंग, या नट्स से भरा जाता है.

कुनाफा बनाने के लिए क्या चाहिए?

कुनाफा बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुनाफा डो की जरूरत होगी. इसे आमतौर पर KATAIFI के नाम से भी जाना जाता है और यह बारीक कटी हुई फिलो पेस्ट्री होती है. इसे सामान्य फिलो शीट से घर पर काटकर तैयार करना आसान नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि कुनाफा के लिए इस्तेमाल होने वाला खास डो ही लिया जाए. फिलिंग के लिए दूध और कॉर्नस्टार्च की जरूरत होती है. इससे कुनाफा के अंदर क्रीमी मिल्क पुडिंग तैयार की जाती है. इसमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आखिर में इसके ऊपर मीठा शुगर सिरप डाला जाता है.





इसके अलावा घी की जरूरत होगी. कुनाफा में घी का इस्तेमाल इसके स्वाद और टेक्सचर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. चाहें तो कुछ जगहों पर मक्खन का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन पारंपरिक स्वाद के लिए घी को प्राथमिकता दी जाती है. अगर आपके पास स्वीट चीज उपलब्ध है, तो इसकी एक लेयर भी कुनाफा में डाली जा सकती है.

सबसे पहले कुनाफा डो को तैयार करें

कुनाफा डो को दो हिस्सों में बांट लें. एक हिस्से को फूड प्रोसेसर में डालें और दूसरे हिस्से को पैकेट में ही रहने दें, ताकि वह सूखे नहीं. फूड प्रोसेसर को करीब 6 से 10 बार पल्स करें. हर कुछ पल्स के बाद इसे रोककर डो को ब्लेड के आसपास से अलग कर लें. ध्यान रखें कि डो को बिल्कुल पाउडर में नहीं बदलना है. इसका मकसद सिर्फ कुनाफा के लंबे धागों को छोटे टुकड़ों में काटना है. इसके बाद दूसरे हिस्से को भी इसी तरह तैयार करें. अब घी को पिघला लें और इसमें से करीब तीन-चौथाई घी कुनाफा डो में डालें. हाथों की मदद से घी को डो में अच्छी तरह मिलाएं, ताकि लगभग हर धागे पर घी की हल्की कोटिंग हो जाए.





अब तैयार करें कुनाफा की लेयर

बेकिंग पैन के नीचे थोड़ा बचा हुआ पिघला घी लगाएं. इसके बाद कुनाफा डो का आधा हिस्सा पैन में फैलाएं. इसे अच्छी तरह दबाना जरूरी है. इसके लिए किसी छोटे पैन, कप या प्लेट के निचले हिस्से की मदद से कुनाफा को दबाकर एक समान लेयर बना सकते हैं.

अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ मिल्क पुडिंग मिश्रण डालें. इसे समान रूप से फैलाएं, लेकिन किनारों से करीब आधा इंच जगह छोड़ें. अगर आप चीज वाला कुनाफा बनाना चाहते हैं, तो इस स्टेज पर स्वीट चीज को कद्दूकस करके पुडिंग के ऊपर फैला सकते हैं. इसके बाद बचा हुआ कुनाफा डो ऊपर से डालें और इसे हल्के हाथों से दबाएं. आखिर में बचा हुआ पिघला हुआ घी ऊपर से फैला दें. अब इसे ओवन में तब तक बेक करें, जब तक ऊपर की लेयर अच्छी तरह सुनहरी और ब्राउन न हो जाए.

शुगर सिरप डालना न भूलें

कुनाफा को ओवन से निकालने के बाद इसके ऊपर ठंडा किया हुआ शुगर सिरप डालें. सिरप को अच्छी तरह सोखने के लिए कुनाफा को करीब 10 से 15 मिनट तक आराम दें. इसके बाद इसे सावधानी से सर्विंग प्लेट पर पलट दें. ऊपर से कुचले हुए पिस्ते डालकर इसे गार्निश कर सकते हैं. चाहें तो शुगर सिरप में गुलाब जल, ऑरेंज ब्लॉसम वॉटर या वनीला की हल्की खुशबू भी शामिल की जा सकती है.

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कुनाफा बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

कुनाफा के लिए सामान्य फिलो पेस्ट्री खरीदकर उसे चाकू से बारीक काटना सही तरीका नहीं माना जाता. इसके लिए खास कुनाफा डो का इस्तेमाल करना बेहतर है. कुनाफा डो को फ्रीजर में रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ लोग इसे फ्रोजन रहते हुए काटते हैं, जबकि इसे पहले थॉ करके फूड प्रोसेसर में तैयार करना भी आसान तरीका है. आप चाहें तो बिना बेक किए तैयार कुनाफा को फ्रीज भी कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर इसे थॉ करके बेक किया जा सकता है. वहीं तैयार कुनाफा को फ्रिज में अगले दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन समय के साथ इसकी पुडिंग वाली लेयर कुनाफा में ज्यादा सोखने लगती है. दोबारा गर्म करते समय ओवन का इस्तेमाल करना बेहतर है, माइक्रोवेव का नहीं.

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