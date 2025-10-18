दिवाली पर बाजार में आ रहे नकली डेयरी प्रोडक्ट, घर पर ऐसे बनाएं क्रीमी पनीर

दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आता है, वैसे-वैसे बाजार में मिठाइयां और त्योहार के खाने की भरमार देखने को मिलती है. लेकिन इस रौनक के बीच मिलावट खोरी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. देश की राजधानी समेत कई शहरों में नकली डेयरी प्रोडक्ट्स खासकर पनीर और घी के मामले सामने आ रहे हैं.

दुकानो और बाजार में मिलने वाले नकली डेयरी प्रोडक्ट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि मिठाइयां और डेयरी प्रोडक्ट्स भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदें. अगर किसी दुकान या डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाले पर ऊपर शक हो तो तुरंत विभाग को शिकायत करें. खाद्य सुरक्षा विभाग का यह अभियान आने वाले दिनों तक जारी रहेगा, ताकि त्योहार पर लोगों की सेहत सुरक्षित रहे. वहीं प्रशासन की हिदायत के बाद अब लोग दिवाली के मौके पर बाहर से डेयरी प्रोडक्ट खरीदने को लेकर सतर्क हो गए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिवाली पर आप घर पर ही कैसे क्रीमी पनीर बना सकते हैं.



घर पर कैसे बनाएं क्रीमी पनीर



स्टेप 1- दूध उबालें- पनीर बनाने के लिए सबसे पहले फुल क्रीम दूध लें और उसको मीडियम आंच पर उबाल लें. वहीं इस दूध को बीच-बीच में चलाते रहे ताकि वह नीचे चिपके नहीं.



स्टेप 2- दूध फाड़े-दूध अच्छे से उबालने के बाद उबलते हुए दूध में धीरे-धीरे नींबू का रस या सिरका डालें और हल्के हाथ से चलाएं. इसके बाद कुछ ही देर में दूध फट जाएगा और पानी अलग हो जाएगा.



स्टेप 3- छानें और धोएं- अब फटे दूध को मलमल के कपड़े से छान लें और ठंडे पानी से धो लें. ताकि नींबू या सिरके की खटास उसमें से पूरी तरह निकल जाए.



स्टेप 4- पनीर को सेट करें- कपड़े में लपेटे पनीर को हल्का दबाएं और 30 से 40 मिनट तक किसी वजनदार चीज के नीचे रखें, ताकि यह सख्त हो जाए.



स्टेप 5- ठंडा करें- ठंडा होने के बाद पनीर को निकाल लें और उसे टुकड़ों में काट लें. अब आपका घर पर ही ताजा क्रीमी और हेल्दी पनीर तैयार है.



घर पर बना बना पनीर क्यों बेहतर?



घर पर बना पनीर खासकर त्योहारों के समय इसलिए बेहतर होता है, क्योंकि 100 प्रतिशत शुद्ध और ताज होता है. इसमें किसी भी तरह के केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं. वहीं इसका टेक्सचर बाजार के पनीर से ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट होता है. घर पर बने पनीर से आप त्योहारों के समय में कई तरह की मिठाइयां बना सकते हैं.



त्योहारों पर नकली पनीर की कैसे करें पहचान?



त्योहारों पर नकली पनीर की पहचान करने के लिए पहले पनीर को ध्यान से देखें. आमतौर पर नकली पनीर बहुत ज्यादा सफेद और चमकदार दिखता है. इसका स्वाद हल्का और बेस्वाद होता है. असली पनीर पानी में डालने पर टूटता नहीं है, जबकि नकली जल्दी खराब हो जाता है. अगर पैकेट वाले पनीर में मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट सही से न लिखी हो तो उसे भी न खरीदें.

