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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDal Cooking Tips: अगर देर से गलती है दाल तो इस तरीके से पकाएं, मिनटों में तैयार करने का आसान तरीका

Dal Cooking Tips: अगर देर से गलती है दाल तो इस तरीके से पकाएं, मिनटों में तैयार करने का आसान तरीका

Quick Dal Recipe Tips: कभी सादी दाल-चावल, कभी तड़का दाल तो कभी खिचड़ी, हर रूप में इसका स्वाद पसंद किया जाता है. लेकिन कई बार जल्दी खाना बनाना हो और दाल गलने में ज्यादा समय ले लेता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jul 2026 05:41 PM (IST)
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Easy Hacks To Soften Pulses Quickly: दाल भारतीय रसोई का ऐसा हिस्सा है जो लगभग हर घर में रोज बनती है. कभी सादी दाल-चावल, कभी तड़का दाल तो कभी खिचड़ी, हर रूप में इसका स्वाद पसंद किया जाता है. लेकिन कई बार जल्दी खाना बनाना हो और दाल गलने में ज्यादा समय ले ले, तो पूरा काम धीमा पड़ जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर दाल को कम समय में अच्छी तरह गलाया जा सकता है, बिना उसके स्वाद और पोषण से समझौता किए.

कैसे पकानी चाहिए दाल?

सबसे पहला तरीका है दाल को पकाने से पहले हल्का-सा सूखा भून लेना. एक पैन में दाल को 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर चलाते हुए भूनें. इससे दाल जल्दी पकती है और उसका स्वाद भी पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है. ध्यान रखें कि दाल का रंग न बदले, सिर्फ हल्की खुशबू आने तक ही भूनें. अगर आपके पास समय कम है, तो सही दाल का चुनाव भी जरूरी है. साबुत दालों की तुलना में मसूर दाल, मूंग दाल और अरहर दाल जैसी छिलका उतरी दालें जल्दी गल जाती हैं. रोजमर्रा के खाने के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकती हैं.

नमक को लेकर रखें ध्यान

दाल पकाते समय एक और बात का ध्यान रखें कि नमक शुरुआत में न डालें. कई कुकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि नमक पहले डालने से दाल नरम होने में ज्यादा समय ले सकती है. इसलिए पहले दाल को अच्छी तरह पकने दें और आखिर में नमक मिलाएं. इससे दाल जल्दी भी गलती है और स्वाद भी बेहतर आता है.

इसका भी रखें ध्यान

इसी तरह टमाटर, इमली या नींबू जैसी खट्टी चीजें भी शुरुआत में डालने से बचें. इनमें मौजूद अम्लीय तत्व दाल को नरम होने में समय लगवा सकते हैं. बेहतर होगा कि दाल लगभग पक जाने के बाद ही टमाटर डालें और फिर तड़का तैयार करें. अगर दाल जल्दी तैयार करनी हो, तो एक चुटकी बेकिंग सोडा भी मदद कर सकता है. यह दाल को तेजी से नरम करने में सहायक माना जाता है. हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम रखें, क्योंकि ज्यादा बेकिंग सोडा दाल के स्वाद और रंग को प्रभावित कर सकता है. 

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इन गलतियों से बचना चाहिए

दाल पकाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी समय बढ़ा देती हैं. जैसे दाल को बिना धोए पकाना, जरूरत से ज्यादा पानी डाल देना या शुरुआत से ही बहुत धीमी आंच पर पकाना. दाल को पहले अच्छी तरह धोएं, जरूरत के अनुसार ही पानी डालें और शुरुआत में तेज उबाल आने दें. इसके बाद आंच कम करके पकाएं. दाल स्वादिष्ट बनाने के लिए आखिर में घी, जीरा, लहसुन, प्याज और हरी धनिया का तड़का जरूर लगाएं. इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि साधारण दाल भी बेहद लाजवाब बन जाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
How To Cook Dal Faster Dal Cooking Tips Easy Dal Cooking Hacks
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