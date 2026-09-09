Best Iodine Rich Foods Besides Salt: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयोडीन एक जरूरी खनिज है. आमतौर पर आयोडीन का नाम आते ही सबसे पहले आयोडीन युक्त नमक का ध्यान आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि खाने की कई दूसरी चीजों से भी शरीर को आयोडीन मिल सकता है? दूध-दही से लेकर अंडे और कुछ तरह की मछलियों तक, कई खाद्य पदार्थ आयोडीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं.

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट healthline के अनुसार, वयस्कों के लिए रोजाना करीब 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत बताई जाती है. गर्भवती और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को इसकी ज्यादा जरूरत होती है. शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायरॉयड ग्रंथि से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए रोज के खाने में आयोडीन देने वाली चीजों को शामिल करना जरूरी है.

समुद्री साग सबसे अच्छे सोर्स में शामिल

समुद्री साग आयोडीन के सबसे अच्छे नेचुरल सोर्स में गिना जाता है. हालांकि इसमें आयोडीन की मात्रा हर तरह के समुद्री साग में एक जैसी नहीं होती. यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह किस जगह उगा है और उसे किस तरह तैयार किया गया है. समुद्री साग की अलग-अलग किस्मों में कोम्बू में आयोडीन की मात्रा काफी अधिक पाई जा सकती है. वाकामे और नोरी में भी आयोडीन मिलता है, लेकिन इनकी मात्रा अलग-अलग होती है. खास बात यह है कि समुद्री साग में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं माना जाता.





कुछ मछलियों से भी मिलता है आयोडीन

मछली खाने वालों के लिए भी आयोडीन की जरूरत पूरी करने के कई विकल्प मौजूद हैं. कॉड जैसी कम वसा वाली मछलियां आयोडीन का अच्छा स्रोत हो सकती हैं. करीब 85 ग्राम कॉड में लगभग 63 से 99 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जा सकता है. हालांकि मछली में आयोडीन की मात्रा उसके प्रकार, उसे पालने या पकड़ने के तरीके और उसके क्षेत्र के अनुसार बदल सकती है. झींगा भी आयोडीन देने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों में शामिल है. करीब 85 ग्राम झींगे में लगभग 35 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल सकता है. समुद्री जीवों में आयोडीन होने की एक वजह यह भी है कि वे समुद्र में मौजूद आयोडीन का कुछ हिस्सा अपने शरीर में जमा करते हैं.

ट्यूना मछली में भी आयोडीन होता है, हालांकि इसकी मात्रा कम वसा वाली मछलियों की तुलना में कम हो सकती है. करीब 85 ग्राम ट्यूना से लगभग 17 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल सकता है.





दूध और दही को न करें नजरअंदाज

अगर आप रोज दूध या दही लेते हैं, तो ये भी आयोडीन पाने के आसान खाद्य स्रोत हो सकते हैं. दूध में आयोडीन की मात्रा अलग-अलग हो सकती है और यह पशुओं के चारे तथा दूध निकालने के दौरान इस्तेमाल होने वाले आयोडीन वाले पदार्थों जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है. दही भी आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. एक कप सादा दही रोजाना जरूरी आयोडीन की मात्रा का करीब आधा हिस्सा दे सकता है. पनीर और दूसरे डेयरी उत्पादों में भी आयोडीन पाया जाता है, हालांकि इसकी मात्रा हर उत्पाद में अलग हो सकती है.

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अंडे का पीला हिस्सा भी है काम का

अंडा भी आयोडीन देने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है. खास बात यह है कि अंडे में मौजूद आयोडीन का बड़ा हिस्सा पीली जर्दी में पाया जाता है. एक बड़े अंडे में औसतन करीब 24 माइक्रोग्राम आयोडीन हो सकता है. हालांकि अंडे में आयोडीन की मात्रा मुर्गियों के चारे में मौजूद आयोडीन के आधार पर बदल सकती है. इसलिए हर अंडे में बिल्कुल समान मात्रा में आयोडीन मिले, यह जरूरी नहीं है.

सूखे आलूबुखारे भी दे सकते हैं आयोडीन

आयोडीन के लिए सिर्फ नमकीन या समुद्री खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. सूखे आलूबुखारे यानी प्रून्स भी आयोडीन का एक शाकाहारी स्रोत हैं. करीब पांच सूखे आलूबुखारों से लगभग 13 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल सकता है. इनमें रेशा, विटामिन और दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है.

लीमा बीन्स भी एक विकल्प

लीमा बीन्स में रेशा, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इनमें आयोडीन भी मौजूद होता है. एक कप पकी हुई लीमा बीन्स में औसतन करीब 16 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जा सकता है. हालांकि पौधों में आयोडीन की मात्रा मिट्टी, सिंचाई के पानी और खाद जैसे कई कारकों के कारण बदल सकती है. इसलिए अलग-अलग जगह उगाई गई एक ही खाद्य चीज में आयोडीन की मात्रा समान हो, यह जरूरी नहीं है.

सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं

आयोडीन शरीर के लिए जरूरी है और इसे रोज के खाने के जरिए प्राप्त किया जा सकता है. नमक आयोडीन पाने का आसान जरिया है, लेकिन इसके अलावा दूध, दही, अंडे, कुछ मछलियां, झींगा, समुद्री साग और कुछ फलियां भी आहार में आयोडीन जोड़ सकती हैं.

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