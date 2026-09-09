Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडIodine Rich Foods: नमक के अलावा किन चीजों से पूरा होता है आयोडीन का कोटा? जान लें जवाब

Iodine Rich Foods: नमक के अलावा किन चीजों से पूरा होता है आयोडीन का कोटा? जान लें जवाब

Healthy Foods: वयस्कों के लिए रोजाना करीब 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत बताई जाती है. गर्भवती और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को इसकी ज्यादा जरूरत होती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

Best Iodine Rich Foods Besides Salt: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयोडीन एक जरूरी खनिज है. आमतौर पर आयोडीन का नाम आते ही सबसे पहले आयोडीन युक्त नमक का ध्यान आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि खाने की कई दूसरी चीजों से भी शरीर को आयोडीन मिल सकता है? दूध-दही से लेकर अंडे और कुछ तरह की मछलियों तक, कई खाद्य पदार्थ आयोडीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं.

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट healthline के अनुसार, वयस्कों के लिए रोजाना करीब 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत बताई जाती है. गर्भवती और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को इसकी ज्यादा जरूरत होती है. शरीर में आयोडीन की कमी होने पर थायरॉयड ग्रंथि से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए रोज के खाने में आयोडीन देने वाली चीजों को शामिल करना जरूरी है.

समुद्री साग सबसे अच्छे सोर्स में शामिल

समुद्री साग आयोडीन के सबसे अच्छे नेचुरल सोर्स में गिना जाता है. हालांकि इसमें आयोडीन की मात्रा हर तरह के समुद्री साग में एक जैसी नहीं होती. यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह किस जगह उगा है और उसे किस तरह तैयार किया गया है. समुद्री साग की अलग-अलग किस्मों में कोम्बू में आयोडीन की मात्रा काफी अधिक पाई जा सकती है. वाकामे और नोरी में भी आयोडीन मिलता है, लेकिन इनकी मात्रा अलग-अलग होती है. खास बात यह है कि समुद्री साग में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं माना जाता.


Iodine Rich Foods: नमक के अलावा किन चीजों से पूरा होता है आयोडीन का कोटा? जान लें जवाब

कुछ मछलियों से भी मिलता है आयोडीन

मछली खाने वालों के लिए भी आयोडीन की जरूरत पूरी करने के कई विकल्प मौजूद हैं. कॉड जैसी कम वसा वाली मछलियां आयोडीन का अच्छा स्रोत हो सकती हैं. करीब 85 ग्राम कॉड में लगभग 63 से 99 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जा सकता है. हालांकि मछली में आयोडीन की मात्रा उसके प्रकार, उसे पालने या पकड़ने के तरीके और उसके क्षेत्र के अनुसार बदल सकती है. झींगा भी आयोडीन देने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों में शामिल है. करीब 85 ग्राम झींगे में लगभग 35 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल सकता है. समुद्री जीवों में आयोडीन होने की एक वजह यह भी है कि वे समुद्र में मौजूद आयोडीन का कुछ हिस्सा अपने शरीर में जमा करते हैं.

ट्यूना मछली में भी आयोडीन होता है, हालांकि इसकी मात्रा कम वसा वाली मछलियों की तुलना में कम हो सकती है. करीब 85 ग्राम ट्यूना से लगभग 17 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल सकता है.


Iodine Rich Foods: नमक के अलावा किन चीजों से पूरा होता है आयोडीन का कोटा? जान लें जवाब

दूध और दही को न करें नजरअंदाज

अगर आप रोज दूध या दही लेते हैं, तो ये भी आयोडीन पाने के आसान खाद्य स्रोत हो सकते हैं. दूध में आयोडीन की मात्रा अलग-अलग हो सकती है और यह पशुओं के चारे तथा दूध निकालने के दौरान इस्तेमाल होने वाले आयोडीन वाले पदार्थों जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है. दही भी आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. एक कप सादा दही रोजाना जरूरी आयोडीन की मात्रा का करीब आधा हिस्सा दे सकता है. पनीर और दूसरे डेयरी उत्पादों में भी आयोडीन पाया जाता है, हालांकि इसकी मात्रा हर उत्पाद में अलग हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: मसूड़ों की बीमारी से हो सकता है अल्जाइमर; नई रिसर्च में चौंकाने वाला दावा

अंडे का पीला हिस्सा भी है काम का

अंडा भी आयोडीन देने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है. खास बात यह है कि अंडे में मौजूद आयोडीन का बड़ा हिस्सा पीली जर्दी में पाया जाता है. एक बड़े अंडे में औसतन करीब 24 माइक्रोग्राम आयोडीन हो सकता है. हालांकि अंडे में आयोडीन की मात्रा मुर्गियों के चारे में मौजूद आयोडीन के आधार पर बदल सकती है. इसलिए हर अंडे में बिल्कुल समान मात्रा में आयोडीन मिले, यह जरूरी नहीं है.

सूखे आलूबुखारे भी दे सकते हैं आयोडीन

आयोडीन के लिए सिर्फ नमकीन या समुद्री खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. सूखे आलूबुखारे यानी प्रून्स भी आयोडीन का एक शाकाहारी स्रोत हैं. करीब पांच सूखे आलूबुखारों से लगभग 13 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल सकता है. इनमें रेशा, विटामिन और दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है.

लीमा बीन्स भी एक विकल्प

लीमा बीन्स में रेशा, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इनमें आयोडीन भी मौजूद होता है. एक कप पकी हुई लीमा बीन्स में औसतन करीब 16 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जा सकता है. हालांकि पौधों में आयोडीन की मात्रा मिट्टी, सिंचाई के पानी और खाद जैसे कई कारकों के कारण बदल सकती है. इसलिए अलग-अलग जगह उगाई गई एक ही खाद्य चीज में आयोडीन की मात्रा समान हो, यह जरूरी नहीं है.

सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं

आयोडीन शरीर के लिए जरूरी है और इसे रोज के खाने के जरिए प्राप्त किया जा सकता है. नमक आयोडीन पाने का आसान जरिया है, लेकिन इसके अलावा दूध, दही, अंडे, कुछ मछलियां, झींगा, समुद्री साग और कुछ फलियां भी आहार में आयोडीन जोड़ सकती हैं.

इसे भी पढ़ें: Bathing After Eating: खाने के तुरंत बाद नहाना सही या गलत, जानें शरीर पर क्या असर पड़ता है?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Iodine Iodine Rich Foods Iodine Sources
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
फूड
घर पर बनाएं बनारस की खास खस्ता कचौड़ी, छा जाएगा जादू
घर पर बनाएं बनारस की खास खस्ता कचौड़ी, छा जाएगा जादू
फूड
Million Dollar Grits: ऐसे बनाएं मलाईदार और स्वाद से भरपूर ग्रिट्स, हर बाइट लगेगी खास
ऐसे बनाएं मलाईदार और स्वाद से भरपूर ग्रिट्स, हर बाइट लगेगी खास
फूड
गणेश चतुर्थी पर घर पर ही बनाएं ये स्वादिष्ट मोदक, जानें आसान रेसिपी
Ganesh Chaturthi 2026 Modak: गणेश चतुर्थी पर घर पर ही बनाएं ये स्वादिष्ट मोदक, जानें आसान रेसिपी
Advertisement

वीडियोज

गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री का दावा, टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
मंत्री पर पड़ी ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
बिहार
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
एग्रीकल्चर
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget