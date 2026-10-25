Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडघर में मेहमान आने वाले हैं, 20 मिनट में तैयार होने वाली ये हैं 5 डिश

घर में मेहमान आने वाले हैं, 20 मिनट में तैयार होने वाली ये हैं 5 डिश

अचानक घर में मेहमान आ जाएं और समझ न आए कि खाने में क्या बनाएं, तो परेशान न हों. ये 5 आसान डिश कम समय में तैयार हो जाती हैं और स्वाद में भी लाजवाब बनती है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 25 Oct 2026 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

घर में मेहमान आने वाले हों, तो सबसे पहले उनके लिए कुछ अच्छा बनाने की चिंता होने लगती है. कई बार समय कम होता है और समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए, जो जल्दी तैयार भी हो जाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगे. ऐसे में आपको घंटों किचन में बिताने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसी डिश हैं, जिन्हें आप कम सामग्री और थोड़ी सी मेहनत से लगभग 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 आसान रेसिपी, जो अचानक घर आए मेहमानों को भी खुश कर देंगी.

वेज सैंडविच

अगर घर में ब्रेड, प्याज, टमाटर, खीरा और मक्खन मौजूद है, तो आप झटपट वेज सैंडविच बना सकती हैं. इसके लिए सभी सब्जियों को बारीक काट लें. अब ब्रेड पर मक्खन लगाकर सब्जियां रखें और ऊपर से नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालें. दूसरी ब्रेड से ढककर सैंडविच को तवे या सैंडविच मेकर में सेंक लें. इसे हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें.

सूजी का चीला

कम समय में कुछ हल्का और स्वादिष्ट बनाना है, तो सूजी का चीला अच्छा विकल्प है. इसे बनाने के लिए एक कटोरी सूजी में दही और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर घोल तैयार करें. इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. स्वादानुसार नमक मिलाकर घोल को अच्छी तरह मिला लें. अब गर्म तवे पर थोड़ा तेल लगाएं और घोल फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. इसे हरी चटनी के साथ परोसें.

यह भी पढ़ें : छोले भटूरों के लिए बटला या छोला, किससे बेहतरीन बनती है डिश?

मसाला मैगी

बच्चों से लेकर बड़ों तक को मैगी पसंद आती है. इसे थोड़ा अलग स्वाद देने के लिए आप इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मटर जैसी सब्जियां मिला सकती हैं. सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें कटी हुई सब्जियां डालकर कुछ मिनट पकाएं. अब पानी, मैगी मसाला और नूडल्स डालें. इसे अच्छी तरह मिलाकर नूडल्स पकने तक उबालें. आपकी मसाला मैगी तैयार है. 

ब्रेड पिज्जा

अगर मेहमानों के लिए कुछ चटपटा बनाना है, तो ब्रेड पिज्जा ट्राई कर सकती हैं. इसके लिए ब्रेड पर पिज्जा सॉस या टमाटर सॉस लगाएं. ऊपर से बारीक कटी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालें. इसके बाद कद्दूकस किया हुआ चीज डालकर थोड़ा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो छिड़कें. अब इसे ढककर तवे या माइक्रोवेव पर धीमी आंच में पकाएं, जब तक चीज पिघल न जाए और ब्रेड कुरकुरी न हो जाए. इसे गर्मागर्म परोसें.

कुछ मीठा भी ट्राई करें 

अगर मेहमानों के लिए जल्दी से कुछ मीठा बनाना है, तो सेवईं का हलवा एक आसान ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए कड़ाही में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें सेवईं डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें पानी या दूध और स्वादानुसार चीनी डालें. धीमी आंच पर पकाएं, जब तक सेवईं नरम न हो जाएं और मिश्रण गाढ़ा न हो जाए. स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें हैं. गर्मागर्म सेवईं का हलवा परोसें.

यह भी पढ़ें : घर में बनेंगे बाजार की तरह फूले हुए भटूरे, इस तरह से गूंथें आटा

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
छोले भटूरों के लिए बटला या छोला, किससे बेहतरीन बनती है डिश?
छोले भटूरों के लिए बटला या छोला, किससे बेहतरीन बनती है डिश?
फूड
इन तरीकों से पूरीयों में नहीं भरेगा तेल, बनेंगी करारी और स्वाद
इन तरीकों से पूरीयों में नहीं भरेगा तेल, बनेंगी करारी और स्वाद
फूड
न्यूज पेपर में रोटी रखना कितना खतरनाक? हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं
न्यूज पेपर में रोटी रखना कितना खतरनाक? हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं
फूड
मोरिंगा से बनाएं टेस्टी बर्गर, स्वाद और सेहत का मिलेगा खजाना
मोरिंगा से बनाएं टेस्टी बर्गर, स्वाद और सेहत का मिलेगा खजाना
Advertisement

वीडियोज

Bareily Ke Bachchan: Sangam फंसी धर्मसंकट में! मस्ती के बीच Satluj-Nirgun में छिड़ी तगड़ी जंग!
Bollywood News: राम-सीता के प्रेम में डूबा ‘मंगल रंग’, अरिजीत-श्रेया की आवाज ने जीता दिल! (25.10.26)
Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लूटपाट-झड़पें, आगजनी और गिरफ्तारियां, हिंसा और प्रोटेस्ट की आग में झुलसा यूरोप
लूटपाट-झड़पें, आगजनी और गिरफ्तारियां, हिंसा और प्रोटेस्ट की आग में झुलसा यूरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पोस्टर पर अखिलेश के बयान के बाद बोले कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, 'BJP चाहे लाख भ्रम...'
पोस्टर पर अखिलेश के बयान के बाद बोले कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, 'BJP चाहे लाख भ्रम...'
क्रिकेट
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
दीप्ति शर्मा ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी!
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
एग्रीकल्चर
रेड लेडी पपीते की खेती से होगी मोटी कमाई! जानें लागत और मुनाफे का गणित
रेड लेडी पपीते की खेती से होगी मोटी कमाई! जानें लागत और मुनाफे का गणित
टेक्नोलॉजी
फोन अपडेट के बाद रीस्टार्ट करना न भूलें, वरना आ सकती है बड़ी दिक्कत
फोन अपडेट के बाद रीस्टार्ट करना न भूलें, वरना आ सकती है बड़ी दिक्कत
ट्रेंडिंग
उन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो
उन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget