Bathing After Meal Effect On Digestion: खाना खाने के बाद आराम करने का मन करता है. कई लोगों के लिए दिनभर की थकान मिटाने के लिए खाना खाने के बाद गर्म पानी से नहाना भी एक अच्छा तरीका लगता है. लेकिन आपने अक्सर यह जरूर सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए. कहा जाता है कि इससे पाचन पर असर पड़ सकता है, पेट में ऐंठन हो सकती है या अपच की परेशानी हो सकती है.

लेकिन क्या वाकई खाने के तुरंत बाद नहाना इतना नुकसानदायक है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है. अभी तक ऐसी कोई पक्की वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है जो यह साबित करती हो कि खाना खाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाना हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है. फिर भी शरीर में खाने के बाद होने वाले बदलावों को समझना जरूरी है.

खाना खाने के बाद शरीर में क्या होता है?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट Healthline के अनुसार, जब आप खाना खाते हैं, तो शरीर उसे पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है. इस दौरान पाचन तंत्र के अंगों तक ब्लड फ्लो बढ़ता है. इसी वजह से भरपेट खाना खाने के बाद शरीर में हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है.







अब अगर इसी समय आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो शरीर का तापमान भी थोड़ा बढ़ सकता है. गर्म पानी शरीर में एक प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जिसे हाइपरथर्मिक एक्शन कहा जाता है. इससे शरीर का अंदरूनी तापमान कुछ बढ़ सकता है. यही वजह है कि खाना खाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाने को लेकर यह संभावना जताई जाती है कि शरीर में ब्लड फ्लो और तापमान से जुड़े बदलाव पाचन के दौरान असहजता पैदा कर सकते हैं. हालांकि, इस बात के पक्ष या विपक्ष में निर्णायक वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध नहीं हैं.

गर्म पानी से नहाने पर क्या परेशानी हो सकती है?

गर्म पानी से नहाने पर शरीर को आराम जरूर मिलता है, लेकिन इससे हार्ट रेट बढ़ सकता है. अगर आपने अभी-अभी काफी भारी खाना खाया है, तो भरे हुए पेट के साथ यह बदलाव कुछ लोगों को असहज लग सकता है. खासतौर पर बहुत ज्यादा फैट, प्रोटीन या फाइबर वाला खाना खाने के बाद पेट फूलना या भारीपन महसूस हो सकता है. अगर ऐसे समय में शरीर पर गर्म पानी का असर भी पड़ रहा हो, तो कुछ लोगों को पेट में ऐंठन, सीने में असहजता या हार्टबर्न जैसा महसूस हो सकता है. हालांकि, यह हर व्यक्ति के साथ होगा, ऐसा नहीं है. शरीर की प्रतिक्रिया इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने क्या और कितनी मात्रा में खाया है.







अगर नहाना ही हो तो कैसा पानी बेहतर?

अगर खाना खाने के तुरंत बाद नहाने की जरूरत है और आप किसी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो बहुत गर्म पानी के बजाय गुनगुने या ठंडे पानी से नहाना एक विकल्प हो सकता है. ठंडा पानी शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ाने के बजाय उसे कम करने की दिशा में काम करता है. इसलिए गर्म पानी की तुलना में इससे शरीर पर गर्मी से जुड़ा अतिरिक्त प्रभाव कम हो सकता है. फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि खाना खाने के तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाना जरूरी या सभी के लिए बेहतर है. मुख्य बात यह है कि अगर आपको खाने के बाद नहाने से असहजता महसूस होती है, तो थोड़ी देर इंतजार करना बेहतर विकल्प हो सकता है.

कितनी देर बाद नहाना चाहिए?

खाने के बाद नहाने के लिए कोई ऐसी तय समय सीमा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुई है जिसे हर व्यक्ति को मानना ही चाहिए. आम तौर पर 20 मिनट से एक घंटे तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है, खासकर अगर खाना भारी रहा हो. अगर आपने हल्का खाना खाया है, तो परेशानी की संभावना अलग हो सकती है. वहीं बहुत ज्यादा या भारी भोजन के बाद थोड़ा ज्यादा इंतजार करना ज्यादा आरामदायक लग सकता है. यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि खाना खाने के कितनी देर बाद नहाना चाहिए. यह भी देखना जरूरी है कि आपने कितना और कैसा खाना खाया है और नहाते समय पानी कितना गर्म है.

खाने के तुरंत बाद और किन चीजों से बचें?

खाने के बाद सिर्फ नहाने को लेकर ही लोगों के मन में सवाल नहीं होते. कुछ दूसरी आदतों का भी पाचन से संबंध माना जाता है. मिसाल के तौर पर खाना खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश करने से बचना बेहतर माना जाता है, खासकर अगर आपने बहुत एसिडिक खाना खाया है. ऐसे भोजन के बाद तुरंत ब्रश करने से दांतों के इनेमल पर असर पड़ सकता है. इसके लिए करीब 30 मिनट इंतजार करना बेहतर माना जाता है.

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वहीं खाना खाने के बाद तैरने को लेकर यह आम धारणा है कि तुरंत स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इसी तरह खाना खाने के तुरंत बाद भारी एक्सरसाइज करने से भी पेट में असहजता हो सकती है. भारी भोजन के बाद वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ समय इंतजार करना बेहतर हो सकता है. खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटना भी कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ा सकता है. इसलिए खाना खाने और सोने के बीच थोड़ा अंतर रखना फायदेमंद हो सकता है.

तो क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना गलत है?

सीधे तौर पर इसे गलत कहना सही नहीं होगा. अभी तक उपलब्ध जानकारी यह साबित नहीं करती कि खाना खाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाना निश्चित रूप से पाचन को रोक देता है या नुकसान पहुंचाता है. लेकिन अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी रहने, ऐंठन, अपच या हार्टबर्न जैसी परेशानी होती है, तो तुरंत गर्म पानी से नहाने के बजाय थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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