ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडEasy Breakfast Recipe: घर पर बनाएं मसालेदार दलिया, इस रेसिपी के दीवाने हैं लोग

Easy Breakfast Recipe: घर पर बनाएं मसालेदार दलिया, इस रेसिपी के दीवाने हैं लोग

अगर आप भी वही मीठा दलिया खा-खा कर हो गए हैं बोर तो घर पर बनाएं सब्जियों प्रोटीने और मसालों से भरपूर यह चटपटा दलिया, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Nov 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

दलिया को आमतौर पर हल्का और सेहतमंद खाना माना जाता है. कई लोग इसे दूध और चीनी के साथ मीठा बनाकर खाते हैं, लेकिन अगर आप रोज एक जैसा नाश्ता करके बोर हो गए हैं तो मसालेदार दलिया ट्राई कर सकते हैं. इसमें सब्जियों और हल्के मसालों का स्वाद मिलता है. इसे सुबह के नाश्ते या शाम के हल्के खाने में भी शामिल किया जाता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद सामान से ही यह तैयार हो जाता है.

मसालेदार दलिया बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री

मसालेदार दलिया बनाने के लिए एक कप गेहूं का दलिया, एक छोटा प्याज, एक टमाटर, आधा कप मटर, एक गाजर, एक छोटी शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया लें. इसके अलावा आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक रखें. दलिया पकाने के लिए करीब 3 कप पानी और 1 से 2 चम्मच तेल या घी . आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं.और चाहें तो प्रोटीन के लिए पनीर भी सामग्री में रख सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

फूड
Easy Breakfast Recipe: इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां
इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां
फूड
Chilli Cutting Tips: ये है मिर्च काटने का सही तरीका, कभी नहीं लगेगी हाथों में जलन
ये है मिर्च काटने का सही तरीका, कभी नहीं लगेगी हाथों में जलन
फूड
Diwali Sweets Recipes: दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स
दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स
फूड
Diwali 2026: दिवाली पर इन तीन तरीकों से बनाएं पेड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान
दिवाली पर इन तीन तरीकों से बनाएं पेड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान

यह भी पढ़ें : Easy Breakfast Recipe: इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां

इस तरह तैयार करें मसालेदार दलिया

सबसे पहले एक कड़ाही या कुकर में दलिया डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे दलिया में अच्छी खुशबू आती है. अब कुकर में घी या तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद टमाटर, गाजर, मटर और शिमला मिर्च डाल दें. सभी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पकाएं. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाएं. मसाले अच्छी तरह मिल जाएं तो भुना हुआ दलिया डालकर कुछ देर चलाएं.अगर आप इसमें प्रोटीन के सोर्सेज भी चाहते हैं तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं.

कुकर में पकाएं और गर्मागर्म परोसें

अब दलिया में करीब 3 कप पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. दलिया खोलकर देखें, अगर यह ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा गर्म पानी मिलाकर कुछ देर और पका लें. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिला लें. आपका मसालेदार दलिया तैयार है. इसे गर्मागर्म दही, रायते या अचार के साथ परोसें. स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें : Diwali Sweets Recipes: दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Easy Breakfast Recipe: इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां
इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां
फूड
Chilli Cutting Tips: ये है मिर्च काटने का सही तरीका, कभी नहीं लगेगी हाथों में जलन
ये है मिर्च काटने का सही तरीका, कभी नहीं लगेगी हाथों में जलन
फूड
Diwali Sweets Recipes: दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स
दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स
फूड
Diwali 2026: दिवाली पर इन तीन तरीकों से बनाएं पेड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान
दिवाली पर इन तीन तरीकों से बनाएं पेड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral
इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral
बिहार
भगवान राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल
भगवान राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
बॉलीवुड
करीना कपूर ने दिवाली पर पहना भोपाल रियासत की बेगम का पेंडेंट, कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस
करीना कपूर ने दिवाली पर पहना भोपाल रियासत की बेगम का पेंडेंट, कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
इंडिया
'बाबर प्रेमियों को जनता देगी सजा', कीर्ति आजाद के बयान पर भड़की BJP
'बाबर प्रेमियों को जनता देगी सजा', कीर्ति आजाद के बयान पर भड़की BJP
एग्रीकल्चर
Basmati Rice: बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget