दलिया को आमतौर पर हल्का और सेहतमंद खाना माना जाता है. कई लोग इसे दूध और चीनी के साथ मीठा बनाकर खाते हैं, लेकिन अगर आप रोज एक जैसा नाश्ता करके बोर हो गए हैं तो मसालेदार दलिया ट्राई कर सकते हैं. इसमें सब्जियों और हल्के मसालों का स्वाद मिलता है. इसे सुबह के नाश्ते या शाम के हल्के खाने में भी शामिल किया जाता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद सामान से ही यह तैयार हो जाता है.

मसालेदार दलिया बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री

मसालेदार दलिया बनाने के लिए एक कप गेहूं का दलिया, एक छोटा प्याज, एक टमाटर, आधा कप मटर, एक गाजर, एक छोटी शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया लें. इसके अलावा आधा चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक रखें. दलिया पकाने के लिए करीब 3 कप पानी और 1 से 2 चम्मच तेल या घी . आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं.और चाहें तो प्रोटीन के लिए पनीर भी सामग्री में रख सकते हैं.

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इस तरह तैयार करें मसालेदार दलिया

सबसे पहले एक कड़ाही या कुकर में दलिया डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे दलिया में अच्छी खुशबू आती है. अब कुकर में घी या तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद टमाटर, गाजर, मटर और शिमला मिर्च डाल दें. सभी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पकाएं. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिलाएं. मसाले अच्छी तरह मिल जाएं तो भुना हुआ दलिया डालकर कुछ देर चलाएं.अगर आप इसमें प्रोटीन के सोर्सेज भी चाहते हैं तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं.

कुकर में पकाएं और गर्मागर्म परोसें

अब दलिया में करीब 3 कप पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. दलिया खोलकर देखें, अगर यह ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा गर्म पानी मिलाकर कुछ देर और पका लें. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालें और अच्छी तरह मिला लें. आपका मसालेदार दलिया तैयार है. इसे गर्मागर्म दही, रायते या अचार के साथ परोसें. स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं.

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