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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDiwali Sweets Recipes: दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स

Diwali Sweets Recipes: दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स

Leftover Sweets Ideas: बची हुई मिठाइयों को फेंकने या उन्हें यूं ही पड़े रहने देने के बजाय थोड़ा ट्विस्ट देकर कुछ मजेदार डेजर्ट बनाए जा सकते हैं. इनसे बनने वाले आइटम स्वाद में अलग भी होंगे.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Nov 2026 12:05 PM (IST)
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Creative Dessert Recipes From Leftover Indian Sweets: दिवाली का त्योहार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन घर में बची मिठाइयों की मिठास अभी भी बनी हुई है. दिवाली पर लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए अलग-अलग तरह की मिठाइयां खरीदते हैं. कई बार घर में इतनी मिठाई इकट्ठा हो जाती है कि समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें खत्म कैसे किया जाए. काजू कतली, मोतीचूर लड्डू, बेसन बर्फी, नारियल बर्फी, गुलाब जामुन और जलेबी जैसी मिठाइयां कुछ दिन बाद वैसे ही खाने का मन भी नहीं करता.

ऐसे में बची हुई मिठाइयों को फेंकने या उन्हें यूं ही पड़े रहने देने के बजाय थोड़ा ट्विस्ट देकर कुछ मजेदार डेजर्ट बनाए जा सकते हैं. इनसे बनने वाले आइटम स्वाद में अलग भी होंगे और घर आए मेहमानों को भी पसंद आ सकते हैं. आइए जानते हैं बची हुई दिवाली की मिठाइयों से कौन-कौन से डेजर्ट बनाए जा सकते हैं.

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काजू कतली चीजकेक

काजू कतली को चीजकेक के साथ मिलाकर एक अलग तरह की मिठाई तैयार की जा सकती है. काजू कतली का नटी स्वाद और चीजकेक की क्रीमी टेक्सचर साथ में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं. अगर घर में काजू कतली बच गई है, तो उसे इस तरह इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.


Diwali Sweets Recipes: दिवाली की मिठाइयां बच गई हैं? इससे बनाएं ये मजेदार आइटम्स

मोतीचूर लड्डू ट्रफल्स

दिवाली के बाद बचने वाली मिठाइयों में मोतीचूर लड्डू भी शामिल होते हैं. इन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में तैयार करके चॉकलेट से कवर कर ट्रफल्स जैसा रूप दिया जा सकता है. बाहर से चॉकलेट की लेयर और अंदर मोतीचूर लड्डू का स्वाद इस डेजर्ट को खास बना देता है.

 बेसन बर्फी ब्राउनी

ब्राउनी में बेसन बर्फी का इस्तेमाल सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद काफी दिलचस्प हो सकता है. बेसन बर्फी को ब्राउनी के साथ मिलाकर एक रिच और फज जैसी मिठाई तैयार की जा सकती है. इससे बची हुई बर्फी को एक नया रूप भी मिल जाएगा.

 नारियल बर्फी मैकरॉन

अगर घर में नारियल की बर्फी बची हुई है, तो उससे मैकरॉन को भी नया ट्विस्ट दिया जा सकता है. नारियल बर्फी के स्वाद को मैकरॉन के बीच में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें एक तरफ मैकरॉन की हल्की क्रंची टेक्सचर होगी, तो दूसरी तरफ नारियल बर्फी का स्वाद मिलेगा.


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 गुलाब जामुन आइसक्रीम

गुलाब जामुन और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन पहले से ही काफी पसंद किया जाता है. बची हुई गुलाब जामुन को वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करके एक आसान डेजर्ट तैयार किया जा सकता है. गुलाब जामुन की मिठास और ठंडी, क्रीमी आइसक्रीम साथ में एक अलग स्वाद देती है.

जलेबी वॉफल्स

बची हुई जलेबी को वॉफल्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. वॉफल्स के ऊपर जलेबी रखकर इसे एक मीठे ब्रेकफास्ट या डेजर्ट की तरह सर्व कर सकते हैं. ऊपर से व्हिप्ड क्रीम या आइसक्रीम डालने पर इसका स्वाद और भी खास हो सकता है.

लड्डू पन्ना कोटा

लड्डू से पन्ना कोटा बनाना थोड़ा अलग आइडिया है, लेकिन इससे एक अच्छा इंडियन-इटैलियन फ्यूजन डेजर्ट तैयार हो सकता है. लड्डू के परिचित स्वाद को पन्ना कोटा की सिल्की और क्रीमी टेक्सचर के साथ मिलाया जा सकता है. मेहमानों के सामने इसे सर्व करने पर यह बाकी मिठाइयों से काफी अलग लगेगा.

बर्फी क्रम्बल केक

अगर आपके पास बर्फी बची हुई है और आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसे केक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. वनीला केक के ऊपर बर्फी को क्रम्बल करके डालें. इससे केक में बर्फी का मीठा और नटी स्वाद आ जाएगा. ऊपर से थोड़ी इलायची डालने पर इसका स्वाद और बेहतर हो सकता है.

इसे भी पढ़ें : Coconut Barfi Recipe: दीपावली पर घर पर ऐसे बनाएं नारियल की बर्फी, मेहमान करेंगे तारीफ 

बची मिठाइयों को नया ट्विस्ट देने का आसान तरीका

दिवाली के बाद घर में बची मिठाइयों को एक ही तरह से खाने के बजाय उन्हें दूसरे डेजर्ट के साथ मिलाकर नया रूप दिया जा सकता है. काजू कतली से चीजकेक, मोतीचूर लड्डू से ट्रफल्स, बेसन बर्फी से ब्राउनी और नारियल बर्फी से मैकरॉन जैसे आइडिया मिठाइयों को दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका देते हैं.

इसे भी पढ़ें- Diwali 2026: दिवाली पर इन तीन तरीकों से बनाएं पेड़ा, तारीफ करते नहीं थकेंगे मेहमान

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:05 PM (IST)
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