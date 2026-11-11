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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडEasy Breakfast Recipe: इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां

Easy Breakfast Recipe: इस तरह से बनाएं मूली के पराठे, नापसंद करने वाले भी चाटेंगे उंगलियां

इन सर्दियों में बनाएं मूली के पराठे. जाने भरावन से ले कर सही से बेलने और पराठों को कुरकुरा बनाने का ये आसान तरीका. स्वाद ऐसा होगा कि हर कोई बार-बार खाने की करेगा फरमाइश.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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सर्दियों में मूली का इस्तेमाल सलाद से लेकर सब्जी और पराठे बनाने तक में किया जाता है. मूली के पराठे स्वाद में लाजवाब होते हैं, लेकिन कई लोगों को इसकी तेज गंध और स्वाद पसंद नहीं आता. वहीं, इन्हें बनाते समय एक परेशानी अक्सर आती है. मूली में पानी ज्यादा होने के कारण पराठे बेलते समय फटने लगते हैं और भरावन बाहर निकल जाती है. अगर मूली का पानी सही तरीके से निकाला जाए और मसालों का सही इस्तेमाल किया जाए तो पराठे बेहद स्वादिष्ट बनते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका.

मूली के पराठे बनाने के लिए सामग्री

मूली के पराठे बनाने के लिए आपको 2 मध्यम आकार की मूली, 2 कप गेहूं का आटा, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, हरा धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक . साथ ही  पराठे सेंकने के लिए घी या तेल रख लें. सबसे पहले गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाएं और पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें. अब मूली को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. इसमें थोड़ा नमक मिलाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मूली अपना अतिरिक्त पानी छोड़ देगी.

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भरावन तैयार करते समय रखें ध्यान

कद्दूकस की हुई मूली को हाथों से अच्छी तरह निचोड़कर उसका पानी निकाल दें. क्योंकि मूली में नमी ज्यादा रहने पर पराठे बेलते समय फटते हैं. अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं. नमक डालते समय ध्यान रखें कि मूली में पहले भी नमक मिलाया गया है.

भरावन को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और अमचूर पाउडर भी लें. इससे पराठों में हल्का चटपटा स्वाद आएगा. भरावन को बहुत देर तक रखकर न छोड़ें, क्योंकि मसाले और नमक मिलने के बाद मूली दोबारा पानी छोड़ती है.

इस तरह बेलें और सेंकें पराठे

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का बेलकर उसके बीच में मूली की भरावन रखें. किनारों को उठाकर अच्छी तरह बंद कर दें. इसके बाद सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से पराठा बेलें. इसे ज्यादा दबाकर न बेलें, वरना पराठा फटता है. अब गर्म तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ से हल्का पकने दें. इसके बाद घी या तेल लगाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें. इन्हें गर्मागर्म दही, मक्खन, हरी चटनी या अचार के साथ परोसें. इस तरीके से मूली के पराठे अंदर से स्वादिष्ट और बाहर से कुरकुरे बनेंगे.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 11 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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