हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHoli 2026: होली पर क्यों बनाई जाती है गुजिया? जानिए इसका इतिहास और घर पर बनाने का आसान तरीका

Holi 2026: होली पर क्यों बनाई जाती है गुजिया? जानिए इसका इतिहास और घर पर बनाने का आसान तरीका

यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर त्योहार मनाने की परंपरा का हिस्सा है. होली पर जब मेहमान घर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले गुजिया ही परोसी जाती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 Feb 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

जैसे ही फाल्गुन का महीना शुरू होता है और रंगों का त्योहार करीब आता है, घरों में उत्साह अपने आप बढ़ने लगता है. बाजारों में रंग, पिचकारी और मिठाइयों की रौनक दिखने लगती है. खासकर उत्तर भारत में होली का मतलब सिर्फ रंगों से खेलना नहीं, बल्कि स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेना भी होता है. इन्हीं पकवानों में सबसे खास जगह गुजिया की होती है.

यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर त्योहार मनाने की परंपरा का हिस्सा है. होली पर जब मेहमान घर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले गुजिया ही परोसी जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर होली पर ही गुजिया क्यों बनाई जाती है. इसका इतिहास क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है. तो आइए आज जानते हैं कि होली पर गुजिया क्यों बनाई जाती है, इसका इतिहास, पौराणिक मान्यता और घर पर बनाने का आसान तरीका क्या है. 

गुजिया का इतिहास क्या कहता है?

इतिहासकारों के अनुसार गुजिया की शुरुआत 13वीं से 17वीं सदी के बीच मानी जाती है. 13वीं सदी में गुजिया जैसी मिठाई का जिक्र मिलता है, लेकिन उस समय इसे घी में तला नहीं जाता था. उस दौर में गेहूं के आटे की छोटी लोइयों में गुड़ और शहद भरकर धूप में सुखाया जाता था. यह मिठाई बहुत साधारण थी और खासतौर पर बसंत ऋतु में फसल कटने के समय बनाई जाती थी. धीरे-धीरे यह परंपरा होली के त्योहार से जुड़ गई. 

क्या गुजिया पर विदेशी असर है?

कुछ फूड इतिहासकार मानते हैं कि गुजिया पर तुर्की और मिडिल ईस्ट की मिठाई Baklava का प्रभाव हो सकता है. बकलावा में पतली परतों के बीच सूखे मेवे और मीठी चाशनी भरी जाती है. माना जाता है कि पुराने व्यापार मार्गों के जरिए सूखे मेवे और मीठी भरावन का विचार भारत पहुंचा. कुछ लोग इसे समोसे के मीठे रूप से भी जोड़ते हैं, जिसकी जड़ें भी पश्चिम एशिया में मानी जाती हैं. जब मुगल भारत आए तो वे अपने साथ कई व्यंजन लेकर आए. 16वीं और 17वीं सदी में मुगल काल के दौरान गुजिया का रूप बदला. इसी समय खोया, चीनी और सूखे मेवों की भरावन लोकप्रिय हुई और घी में तलने की परंपरा शुरू हुई. 

क्या गुजिया पूरी तरह भारतीय है?

कई विद्वान मानते हैं कि गुजिया की जड़ें पूरी तरह भारतीय हैं.पुराने संस्कृत ग्रंथों में करणिका नाम की एक मिठाई का उल्लेख मिलता है, जिसमें शहद और मेवे भरे जाते थे. इसे गुजिया का शुरुआती रूप माना जाता है.समय के साथ इसमें बदलाव होते गए और आज की स्वादिष्ट गुजिया का रूप सामने आया. 

वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को होली पर गुजिया बनाने की परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है. ब्रज क्षेत्र, खासकर वृंदावन में इसका विशेष महत्व है. वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमण मंदिर में सदियों से भगवान श्रीकृष्ण को गुजिया और चंद्रकला का भोग लगाया जाता है. होली का त्योहार राधा-कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, इसलिए गुजिया भी इस पर्व का जरूरी हिस्सा बन गई. 

अलग-अलग राज्यों में अलग नाम

गुजिया को देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग नामों से जाना जाता है.महाराष्ट्र में इसे करंजी कहा जाता है. गुजरात में इसे घुघरा कहा जाता है.बिहार में कई जगह इसे पेड़किया कहा जाता है. हालांकि नाम भले बदल जाए, लेकिन स्वाद और मिठास वही रहती है. 

घर पर गुजिया बनाने का आसान तरीका

1. मैदे में घी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. इसे 30 मिनट ढककर रख दें.

2. अब खोया को हल्की आंच पर भून लें, ठंडा होने पर इसमें चीनी, मेवे और इलायची पाउडर मिलाएं. 

3. आटे की छोटी लोई बेलकर पूरी जैसा आकार दें, बीच में भरावन रखें, किनारों पर हल्का पानी लगाकर बंद करें, चाहें तो कटर से डिजाइन बना लें. 

4. मोटी तली वाली कढ़ाई में घी गर्म करें. मीडियम आंच पर गुजिया को हल्का सुनहरा होने तक तलें. 

5. अब टिश्यू पेपर पर निकालें और ठंडा होने पर डिब्बे में भरकर रखें. 

यह भी पढ़ें - Happy Holi 2026 Wishes: होली पर अपनों को दें खास अंदाज में शुभकामनाएं, यहां देखें बेस्ट मैसेज-GIF और स्टेटस

Published at : 26 Feb 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Holi Special Holi 2026 Holi 2026 Recipe Holi 2026 Gujiya Recipe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Holi 2026: होली पर क्यों बनाई जाती है गुजिया? जानिए इसका इतिहास और घर पर बनाने का आसान तरीका
होली पर क्यों बनाई जाती है गुजिया? जानिए इसका इतिहास और घर पर बनाने का आसान तरीका
फूड
Holi 2026 Special: इस होली में घर पर बनाएं टेस्टी गुजिया, जानें सिंपल रेसिपी
इस होली में घर पर बनाएं टेस्टी गुजिया, जानें सिंपल रेसिपी
फूड
Holi 2026 Special: होली पर मेहमानों के लिए घर पर ऐसे बनाएं केसर-बादाम शरबत, जानिए आसान रेसिपी
होली पर मेहमानों के लिए घर पर ऐसे बनाएं केसर-बादाम शरबत, जानिए आसान रेसिपी
फूड
PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
Advertisement

वीडियोज

Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात, जानें क्या कहा?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात
राजस्थान
बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यात्री परेशान, होली से पहले मुश्किल हुआ सफर, कब तक जारी रहेगी स्ट्राइक?
बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यात्री परेशान, होली से पहले मुश्किल हुआ सफर, कब तक जारी रहेगी स्ट्राइक?
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महारिकॉर्ड पर जसप्रीत बुमराह की नजर, सिर्फ 3 विकेट लेते ही कर देंगे कमाल 
जिम्बाब्वे के खिलाफ इस महारिकॉर्ड पर जसप्रीत बुमराह की नजर, सिर्फ 3 विकेट की दरकार
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
जनरल नॉलेज
Delhi Name Change: केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
केरल बना केरलम, जानें दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखने की हो रही डिमांड?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget