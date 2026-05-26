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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडSummer Cooler Mango Mastani: गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक, घर में ऐसे बनाएं पुणे स्टाइल मैंगो मस्तानी

Summer Cooler Mango Mastani: गर्मियों का हेल्दी ड्रिंक, घर में ऐसे बनाएं पुणे स्टाइल मैंगो मस्तानी

Summer Cooler Mango Mastani: अगर आप भी गर्मी के प्रकोप से हैं परेशान हैं तो आइए आपको बताते हैं इससे बचने के लिए करना चाहिए इस ड्रिंक का सेवन. आइए जानते हैं कौन- सी है वो ड्रिंक और उसको बनाने की विधि.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 26 May 2026 10:52 AM (IST)
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गर्मियों का मौसम शुरु हो चुका है और अब आगे आने वाले समय में भीषण गर्मी के आसार हैं. ऐसे में कुछ ठंडा और मीठा पीने का मन हर किसी का करता है.वहीं,अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और स्वाद से भी बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहते, तो पुणे की मशहूर मैंगो मस्तानी का यह हेल्दी वर्जन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. जैसा कि आप जानते हैं पारंपरिक मैंगो मस्तानी में भारी मात्रा में आइसक्रीम और चीनी का उपयोग होता है, लेकिन यह रेसिपी बिना एक्स्ट्रा कैलोरी के आपको वही लाजवाब स्वाद देगी. आइए जानते हैं पुणे की प्रसिद्ध मैंगो मस्तानी के हेल्दी वर्ज़न को बनाने का झटपट और आसान तरीका. 

मैंगो मस्तानी का मस्ताना इतिहास

पुणे की प्रसिद्ध मैंगो मस्तानी को बनाने की विधि जानने से पहले आइए जान लेते हैं क्या है इसका इतिहास? अगर बात करें इसके इतिहास के बारे में तो मैंगो मस्तानी की शुरुआत 20 वीं सदी में महाराष्ट्र के पुणे शहर से हुई थी.इसके नाम को लेकर दो कहानियां प्रचलित हैं पहली कहानी के अनुसार, इसका नाम पेशवा बाजीराव प्रथम की खूबसूरत पत्नी रानी मस्तानी के नाम पर रखा गया था, इसका कारण यह दिया जाता है कि यह ड्रिंक दिखने में बेहद खूबसूरत और शाही लगती है. वहीं दूसरी कहानी मानती है कि इसे पीकर लोग खुशी से मस्त बोल उठते थे, इसलिए इसका नाम मस्तानी पड़ गया. आइए अब जान लेते हैं इसको बनाने की संपूर्ण विधि.

यह भी पढ़ें: आम पन्ना में क्यों नहीं मिलानी चाहिए चीनी? जानें यह सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान

रेसिपी की खास बातें

  • तैयारी का समय- 10 मिनट
  • पकने में  समय- 0 मिनट (बिना गैस जलाए)
  • सर्विंग- 2 गिलास
  • कैलोरी- केवल 180 कैलोरी (प्रति गिलास)
  • स्वाद- मलाईदार, मीठा और ताजगी देने वाला 

आवश्यक सामग्री

  • पका हुआ आम (कटा हुआ)- 2
  • ठंडा लो-फैट दूध- 1 कप
  • गाढ़ा दही- 1/2 कप
  • शहद-  1 छोटा चम्मच
  • कटे हुए बादाम और पिस्ता- 2 बड़े चम्मच
  • आम के छोटे टुकड़े (गार्निश के लिए)- 2 बड़े चम्मच

बनाने की झटपट विधि 

मैंगो मस्तानी बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में कटे हुए आम,ठंडा दूध,दही और शहद डालकर स्मूथ होने तक पीस लें. इसको बाद दो सर्विंग गिलास लें और उसमें नीचे थोड़े बर्फ के टुकड़े डालें. फिर तैयार गाढ़े मैंगो शेक को गिलास में डालें. इसके बाद इसमें ऊपर से आम के टुकड़े,कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सजाएं. आपका मैंगो मस्तानी अब पूरी तरह तैयार है. यहां इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसे तुरंत ठंडा-ठंडा परोसें. साथ अगर आप इस ड्रिंक को और भी अधिक पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो इसमें चिया सीड्स या ओट्स का पाउडर मिला सकते हैं. वहीं, इस भीषण गर्मी में इस सेहतमंद ड्रिंक का बिना वजन बढ़ने के डर के सेवन करके आप ताजगी का एहसास कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Masala Oats: मसाला ओट्स बनाते वक्त मिला दे ये खास मसाला, उंगली चाटते रह जाएंगे लोग

Published at : 26 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Food Summer Mango Mango Mastani Recipe
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