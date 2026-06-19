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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलFather's Day 2026: कहीं रेस तो कहीं पार्टी, दुनियाभर में इन बेहद अनोखे तरीकों से मनाया जाता है फादर्स डे

Father's Day 2026: कहीं रेस तो कहीं पार्टी, दुनियाभर में इन बेहद अनोखे तरीकों से मनाया जाता है फादर्स डे

Father's Day In India: इसे मनाने का तरीका हर जगह अलग-अलग है. इस दिन का मकसद पिता और पिता समान व्यक्तियों के प्रति सम्मान, प्यार और आभार व्यक्त करना होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Jun 2026 04:14 PM (IST)
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How Father's Day Is Celebrated In Different Countries: फादर्स डे दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, लेकिन इसे मनाने का तरीका हर जगह अलग-अलग है. इस दिन का मकसद पिता और पिता समान व्यक्तियों के प्रति सम्मान, प्यार और आभार व्यक्त करना होता है. कहीं यह पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है. चलिए आपको ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां इसको मनाने का तरीका थोड़ा अलग है. 

थाइलैंड और जर्मनी का फादर्स डे कितना अलग?

थाईलैंड में फादर्स डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो पूर्व राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन से जुड़ा है. लोग अपने पिता और पूर्व राजा को श्रद्धांजलि देते हैं. जर्मनी में यह दिन वाटरटाग के नाम से जाना जाता है और ईस्टर के 40 दिन बाद आने वाले एसेंशन डे पर मनाया जाता है. लोग दोस्तों और परिवार के साथ ट्रैकिंग, साइकिलिंग और आउटडोर गतिविधियों का आनंद लेते हैं.

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अरमेकिा और भारत में फादर्स डे

अमेरिका में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत सोनोरा स्मार्ट डॉड ने अपने पिता के सम्मान में की थी. भारत में भी इसी दिन फादर्स डे मनाया जाता है और बच्चे अपने पिता को उपहार, कार्ड और सरप्राइज देकर खुश करते हैं. सोशल मीडिया पर भी इस दिन पिता के साथ तस्वीरें साझा करने का चलन बढ़ जाता है.

ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में फादर्स डे

ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है. परिवार एक साथ नाश्ता करते हैं, बारबेक्यू का आनंद लेते हैं और बाहर घूमने जाते हैं. ब्राजील में यह अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और इसका संबंध सेंट जोआकिम से माना जाता है. परिवार खास भोजन और उपहारों के साथ इस दिन को यादगार बनाते हैं.

जापान और मेक्सिको में फादर्स डे

जापान में बच्चे अपने पिता को टाई, वॉलेट, हाथ से बने गिफ्ट या उनकी पसंदीदा चीजें देकर सम्मान जताते हैं. वहीं मेक्सिको में बड़े पारिवारिक समारोह, डिनर और कई जगहों पर विशेष दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. 

दक्षिण अफ्रीका और इटली की स्थिति

दक्षिण अफ्रीका में यह दिन केवल पिता ही नहीं, बल्कि दादा और पिता समान व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है. परिवार एक साथ समय बिताकर उनके योगदान को याद करता है. इटली में फादर्स डे 19 मार्च को सेंट जोसेफ के सम्मान में मनाया जाता है. लोग चर्च जाते हैं और पारंपरिक व्यंजनों के साथ परिवार के बीच इस दिन का आनंद लेते हैं. 

कैसे मना सकते हैं फादर्स डे

फादर्स डे को खास बनाने के लिए पिता के साथ ड्राइव पर जाना, उनकी बाइक या कार की मरम्मत में मदद करना, उनकी पसंद का खाना बनाना या बचपन की यादों से जुड़ी जगहों पर जाना बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. सबसे जरूरी है उनके साथ समय बिताना, बातचीत करना और उन्हें यह महसूस कराना कि उनका प्यार, त्याग और मार्गदर्शन परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि फादर्स डे सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाने का अवसर भी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Father Day 2026 Father Day Celebration International Father Day
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