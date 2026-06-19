How Father's Day Is Celebrated In Different Countries: फादर्स डे दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, लेकिन इसे मनाने का तरीका हर जगह अलग-अलग है. इस दिन का मकसद पिता और पिता समान व्यक्तियों के प्रति सम्मान, प्यार और आभार व्यक्त करना होता है. कहीं यह पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है. चलिए आपको ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां इसको मनाने का तरीका थोड़ा अलग है.

थाइलैंड और जर्मनी का फादर्स डे कितना अलग?

थाईलैंड में फादर्स डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो पूर्व राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन से जुड़ा है. लोग अपने पिता और पूर्व राजा को श्रद्धांजलि देते हैं. जर्मनी में यह दिन वाटरटाग के नाम से जाना जाता है और ईस्टर के 40 दिन बाद आने वाले एसेंशन डे पर मनाया जाता है. लोग दोस्तों और परिवार के साथ ट्रैकिंग, साइकिलिंग और आउटडोर गतिविधियों का आनंद लेते हैं.

इसे भी पढ़ें- चावल खाने के बाद क्यों आती है नींद, क्या है इसके पीछे का साइंस?

अरमेकिा और भारत में फादर्स डे

अमेरिका में फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत सोनोरा स्मार्ट डॉड ने अपने पिता के सम्मान में की थी. भारत में भी इसी दिन फादर्स डे मनाया जाता है और बच्चे अपने पिता को उपहार, कार्ड और सरप्राइज देकर खुश करते हैं. सोशल मीडिया पर भी इस दिन पिता के साथ तस्वीरें साझा करने का चलन बढ़ जाता है.

ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में फादर्स डे

ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे सितंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है. परिवार एक साथ नाश्ता करते हैं, बारबेक्यू का आनंद लेते हैं और बाहर घूमने जाते हैं. ब्राजील में यह अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और इसका संबंध सेंट जोआकिम से माना जाता है. परिवार खास भोजन और उपहारों के साथ इस दिन को यादगार बनाते हैं.

जापान और मेक्सिको में फादर्स डे

जापान में बच्चे अपने पिता को टाई, वॉलेट, हाथ से बने गिफ्ट या उनकी पसंदीदा चीजें देकर सम्मान जताते हैं. वहीं मेक्सिको में बड़े पारिवारिक समारोह, डिनर और कई जगहों पर विशेष दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं.

दक्षिण अफ्रीका और इटली की स्थिति

दक्षिण अफ्रीका में यह दिन केवल पिता ही नहीं, बल्कि दादा और पिता समान व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है. परिवार एक साथ समय बिताकर उनके योगदान को याद करता है. इटली में फादर्स डे 19 मार्च को सेंट जोसेफ के सम्मान में मनाया जाता है. लोग चर्च जाते हैं और पारंपरिक व्यंजनों के साथ परिवार के बीच इस दिन का आनंद लेते हैं.

कैसे मना सकते हैं फादर्स डे

फादर्स डे को खास बनाने के लिए पिता के साथ ड्राइव पर जाना, उनकी बाइक या कार की मरम्मत में मदद करना, उनकी पसंद का खाना बनाना या बचपन की यादों से जुड़ी जगहों पर जाना बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. सबसे जरूरी है उनके साथ समय बिताना, बातचीत करना और उन्हें यह महसूस कराना कि उनका प्यार, त्याग और मार्गदर्शन परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि फादर्स डे सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाने का अवसर भी है.

इसे भी पढ़ें- भारत में कब मनाया जाएगा फादर्स डे? जानिए फादर्स डे का इतिहास और सेलिब्रेशन आइडियाज