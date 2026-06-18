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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSleepiness After Eating Rice: चावल खाने के बाद क्यों आती है नींद, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Sleepiness After Eating Rice: चावल खाने के बाद क्यों आती है नींद, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Digestion And Sleepiness: चावल खाने के बाद अगर आपकी आंखें भारी होने लगती हैं या काम के बीच अचानक नींद आने लगती है. बहुत से लोग चावल खाने के बाद सुस्ती और आलस महसूस करते हैं.

Reported By : सोनम |  Updated at : 18 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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Why Do You Feel Sleepy After Eating Rice: दोपहर के खाने में चावल खाने के बाद अगर आपकी आंखें भारी होने लगती हैं या काम के बीच अचानक नींद आने लगती है, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता. बहुत से लोग चावल खाने के बाद सुस्ती और आलस महसूस करते हैं. अक्सर इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे शरीर में होने वाली कुछ साइंटफिक प्रक्रियाएं काम करती हैं.

क्यों आने लगती है नींद?

डाइट से जुड़े विषयों पर जानकारी देने वाली वेबसाइट Muditam के एक्सपर्ट के अनुसार सफेद चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है. जब हम चावल खाते हैं, तो शरीर इसे ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे ब्लड  में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है. शुरुआत में इससे एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद यही एनर्जी अचानक कम होने लगती है. इसी कारण कई लोगों को थकान और नींद महसूस होने लगती है. सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अपेक्षाकृत अधिक होता है. इसका मतलब है कि यह शरीर में तेजी से पचता है और ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाता है. जब शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने के बाद नीचे आता है, तो शरीर में सुस्ती महसूस हो सकता है. 

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शरीर में इंसुलिन भी बढ़ता है

चावल खाने के बाद शरीर में इंसुलिन का स्तर भी बढ़ता है. इंसुलिन ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है. इस प्रक्रिया के दौरान ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड ब्रेन तक अधिक मात्रा में पहुंच सकता है. ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, जो मूड और नींद को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं, यही वजह है कि चावल खाने के बाद कई लोगों को आराम करने या सोने का मन करने लगता है.

कितना खा रहे हैं यह भी जरूरी बात?

खाने की मात्रा भी इसमें अहम भूमिका निभाती है. यदि आप एक बार में बहुत ज्यादा चावल खा लेते हैं या उसके साथ भारी और तली-भुनी चीजें खाते हैं, तो पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे शरीर की ऊर्जा पाचन प्रक्रिया में ज्यादा खर्च होती है और थकान महसूस हो सकती है. हालांकि चावल खाने के बाद आने वाली नींद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर यह रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित करने लगे तो कुछ बदलाव मददगार साबित हो सकते हैं. चावल की मात्रा सीमित रखें, खाने में दाल, पनीर, अंडा या अन्य प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें, इसके साथ ही फाइबर से भरपूर सब्जियां खाने से भी ब्लड शुगर का स्तर संतुलित रहता है. भोजन के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की सैर भी फायदेमंद मानी जाती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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Sleepiness After Eating Rice Why Rice Makes You Sleepy Post Meal Drowsiness
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