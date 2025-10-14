Nita Ambani Hermes Bag: इस समय देशभर में दीपावली को लेकर तमाम तरह की तैयारियां अलग-अलग हिस्से में चल रही हैं. लोग प्री-दीपावली पार्टी कर रहे हैं. ऐसी ही एक पार्टी हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी रखी थी, जिसमें फिल्मी जगत और बाकी देश के तमाम दिग्गज लोग शामिल होने पहुंचे थे. इसी पार्टी में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी अपनी बहुओं के साथ पहुंचीं. हर बार की तरह इस बार भी उनके लुक ने सभी का दिल जीत लिया. हालांकि इस बार उनके लुक के साथ-साथ उनके पर्स की भी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह काफी स्पेशल बैग है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं और इसकी कीमत करोड़ों में है. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है.

क्या है इस पर्स की खासियत?

नीता अंबानी उन सेलेब्रिटी में से एक थीं, जिन्होंने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पर आयोजित 12 अक्टूबर के ग्रैंड दीपावली बैश को अटेंड किया. जैसे ही इन्होंने पार्टी में एंट्री की उसके बाद पूरी महफिल लूट ली. सीक्विन से सजी मनीष मल्होत्रा की साड़ी और बड़े-बड़े पन्ना (एमराल्ड) वाले झुमके ने लोगों को फिर से तारीफ करने के लिए तो मजबूर किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में उनका सैक बिजौ बैग था.

यह हर्मीस का अपने सबसे मशहूर बैग बिर्किन का एक नया वर्जन था. यह काफी कीमती और रेयर मिनी बैग में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे सिर्फ तीन ही सैक बिजौ बिर्किन बैग ही उपलब्ध हैं, जिनमें से एक यह है. इसको साल 2012 में स्पेशल तौर पर डिजाइन किया गया था. इसके हर एक बैग की कीमत 20 लाख डॉलर है और अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करके देखते हैं तो इसकी कीमत लगभग 17,73,24,200 रुपये है.

व्हाइट गोल्ड से बनाया गया यह पर्स

लक्जरी फैशन इंस्टाग्राम पेज Three Over Six के अनुसार, इसको तैयार करने में काफी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि हैंडबैग ठोस 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बारीकी से तैयार किया गया है और इसमें 3,025 चमकदार हीरे जड़े गए हैं. इसके बाद इसका वजन 111.09 कैरेट है. यह बिर्किन सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट पीस है, जो क्लासिक बिर्किन डिजाइन को पहनने के लिए बदल देता है.

ऐसा इसलिए है, क्योंकि सैक बिजौ को हैंडबैग के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रैसलेट की तरह पहनने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे हर्मीस के फाइन ज्वेलरी के क्रिएटिव डायरेक्टर पियरे हार्डी ने डिजाइन किया था. अगर इसके डिजाइन की बात करें, तो बैग का टॉप फ्लैप मगरमच्छ की खाल जैसा दिखने के लिए बनाया गया था, वहीं बॉडी, टॉप हैंडल्स, टॉरेट, कैडेना लॉक और क्लोशेट को हीरों से सजाया गया था.

इसे भी पढ़ें- Karwa Chauth Tip: करवाचौथ पर ऐसे पहनें लहंगा, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन