अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
कई बार मोटे ग्लव्स पहनने के बाद भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, जिससे बाइक पर पकड़ कमजोर हो सकती है. इसका सीधा असर बैलेंस पर पड़ता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
सर्दियों के मौसम में बाइक चलाना कई लोगों की मजबूरी भी होती है और शौक भी, लेकिन जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे-वैसे बाइक राइडर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इनमें सबसे बड़ी समस्या हाथों में तेज ठंड लगना है. कई बार मोटे ग्लव्स पहनने के बाद भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, जिससे बाइक पर पकड़ कमजोर हो सकती है. इसका सीधा असर बैलेंस पर पड़ता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप भी सर्दियों में रोज बाइक चलाते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो हाथों को गर्म रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको कुछ काम के टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में आराम और सुरक्षित तरीके से बाइक चला सकते हैं.
