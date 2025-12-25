हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय

अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय

कई बार मोटे ग्लव्स पहनने के बाद भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, जिससे बाइक पर पकड़ कमजोर हो सकती है. इसका सीधा असर बैलेंस पर पड़ता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 25 Dec 2025 06:55 PM (IST)
कई बार मोटे ग्लव्स पहनने के बाद भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, जिससे बाइक पर पकड़ कमजोर हो सकती है. इसका सीधा असर बैलेंस पर पड़ता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

सर्दियों के मौसम में बाइक चलाना कई लोगों की मजबूरी भी होती है और शौक भी, लेकिन जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे-वैसे बाइक राइडर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इनमें सबसे बड़ी समस्या हाथों में तेज ठंड लगना है. कई बार मोटे ग्लव्स पहनने के बाद भी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, जिससे बाइक पर पकड़ कमजोर हो सकती है. इसका सीधा असर बैलेंस पर पड़ता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप भी सर्दियों में रोज बाइक चलाते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो हाथों को गर्म रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको कुछ काम के टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में आराम और सुरक्षित तरीके से बाइक चला सकते हैं.

सर्दियों में सिर्फ एक जोड़ी ग्लव्स कई बार काफी नहीं होती है. सबसे पहले पतले सर्जिकल ग्लव्स पहनें और उसके ऊपर मोटे बाइक ग्लव्स पहन लें. इससे हवा सीधे हाथों तक नहीं पहुंचती और गर्मी बनी रहती है. यह तरीका खासकर लंबी राइड के दौरान बहुत फायदेमंद होता है.
सर्दियों में सिर्फ एक जोड़ी ग्लव्स कई बार काफी नहीं होती है. सबसे पहले पतले सर्जिकल ग्लव्स पहनें और उसके ऊपर मोटे बाइक ग्लव्स पहन लें. इससे हवा सीधे हाथों तक नहीं पहुंचती और गर्मी बनी रहती है. यह तरीका खासकर लंबी राइड के दौरान बहुत फायदेमंद होता है.
अगर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो आप पॉलिथीन वाले ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं. बाइक स्टार्ट करने से पहले इन्हें हाथों में पहनें और फिर ऊपर से अपने बाइक ग्लव्स पहन लें. पॉलिथीन हवा को अंदर जाने से रोकती है, जिससे हाथ जल्दी ठंडे नहीं होते हैं.
अगर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो आप पॉलिथीन वाले ग्लव्स का भी यूज कर सकते हैं. बाइक स्टार्ट करने से पहले इन्हें हाथों में पहनें और फिर ऊपर से अपने बाइक ग्लव्स पहन लें. पॉलिथीन हवा को अंदर जाने से रोकती है, जिससे हाथ जल्दी ठंडे नहीं होते हैं.
Bike Riding Tips Winter Bike Ride Winter Biking Tips Bike Control Tips Winter Ride

