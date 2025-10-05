हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth Tip: करवाचौथ पर ऐसे पहनें लहंगा, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

Karwa Chauth Tip: करवाचौथ पर ऐसे पहनें लहंगा, स्टाइलिंग के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

Karwa Chauth Fashion Tip: करवाचौथ के आते ही मार्केट में भीड़ लगना तो लाजमी है. ऐसे में हम आप इन एक्ट्रेसेस के डिजाइनर लहंगों से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं और करवाचौथ के लिए रेडी हो सकती हैं.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 05 Oct 2025 08:59 AM (IST)
Karwa Chauth Fashion Tip: करवाचौथ के आते ही मार्केट में भीड़ लगना तो लाजमी है. ऐसे में हम आप इन एक्ट्रेसेस के डिजाइनर लहंगों से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं और करवाचौथ के लिए रेडी हो सकती हैं.

करवाचौथ आते ही मार्केट में भीड़ लगना तो लाजमी है. इस समय ज्यादातर लेडीज नए आउटफिट की शॉपिंग के लिए मार्केट में नजर आती हैं. लेकिन जब आउटफिट खरीदने की बात आती है तो दिमाग में गिने चुने 3-4 डिजाइंस ही आते हैं. ऐसे में हम लाएं हैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन.

1/9
इस करवाचौथ बनाए अपनी लुक को और भी ग्लैमरस और ट्रेंडी. इन एक्ट्रेस के गॉर्जियस लहंगों से आप भी ले सकती हैं इंस्पिरेशन. आलिया के लहंगे का फ्लोरल डिजाइन हो या फिर कियारा के लहंगे का डिजाइनर ब्लाउस, ये सभी इस बार आप के करवाचौथ लुक में चार चांद लगा देंगे.
इस करवाचौथ बनाए अपनी लुक को और भी ग्लैमरस और ट्रेंडी. इन एक्ट्रेस के गॉर्जियस लहंगों से आप भी ले सकती हैं इंस्पिरेशन. आलिया के लहंगे का फ्लोरल डिजाइन हो या फिर कियारा के लहंगे का डिजाइनर ब्लाउस, ये सभी इस बार आप के करवाचौथ लुक में चार चांद लगा देंगे.
2/9
अन्नया पांडे का ये पर्पल लहंगा भी आई कैची और बेहद सुंदर है. ये पर्पल लहंगा आपको एक डिफरेंट लुक देगा. करवाचौथ के लिए आपको भी इस लहंगे को अपना शॉपिंग लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.
अन्नया पांडे का ये पर्पल लहंगा भी आई कैची और बेहद सुंदर है. ये पर्पल लहंगा आपको एक डिफरेंट लुक देगा. करवाचौथ के लिए आपको भी इस लहंगे को अपना शॉपिंग लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.
3/9
आजकाल हैवी एंब्रॉयडरी वाला लहंगा काफी चलन में हैं. ऐसे में सुहाना खान का ये ब्यूटीफुल फ्लोरल लहंगा आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए. ये मल्टीकलर लहंगी आपको रिच और रॉयल लुक देगा.
आजकाल हैवी एंब्रॉयडरी वाला लहंगा काफी चलन में हैं. ऐसे में सुहाना खान का ये ब्यूटीफुल फ्लोरल लहंगा आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए. ये मल्टीकलर लहंगी आपको रिच और रॉयल लुक देगा.
4/9
करवाचौथ पर लाल रंग महिलाओं की पहली पसंद होता है. ऐसे में अगर आप भी करवाचौथ पर लाल रंग का आउटफिट तलाश रही हैं तो पूजा हेगड़े का ये चेरी रेड लहंगा आपका दिल जीत लेगा. ये लहंगा देगा आपको परफेक्ट करवाचौथ लुक.
करवाचौथ पर लाल रंग महिलाओं की पहली पसंद होता है. ऐसे में अगर आप भी करवाचौथ पर लाल रंग का आउटफिट तलाश रही हैं तो पूजा हेगड़े का ये चेरी रेड लहंगा आपका दिल जीत लेगा. ये लहंगा देगा आपको परफेक्ट करवाचौथ लुक.
5/9
नेहा शर्मा के इस स्टाइलिश लहंगे को देखकर आपका भी खुद को रोक नहीं पाएंगी. इस टाइप का सिंपल और ट्रेंडी लहंगा आपके हल्के मेकअप और मैस्सी हेयर्स को फाइनल टच दे देगा.
नेहा शर्मा के इस स्टाइलिश लहंगे को देखकर आपका भी खुद को रोक नहीं पाएंगी. इस टाइप का सिंपल और ट्रेंडी लहंगा आपके हल्के मेकअप और मैस्सी हेयर्स को फाइनल टच दे देगा.
6/9
अगर आप भी पेस्टल और लाइट कलर पसंद करती हैं तो आपको मोनी रॉय के इस लहंगे का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए. ये लहंगा सभी को आसानी से आउटशाइन कर देगा.
अगर आप भी पेस्टल और लाइट कलर पसंद करती हैं तो आपको मोनी रॉय के इस लहंगे का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए. ये लहंगा सभी को आसानी से आउटशाइन कर देगा.
7/9
रश्मिका मंदाना के इस ब्राउन कलर लहंगे के क्या ही कहने हैं. इस सिपंल और एलिगेंट लहंगे की सुंदरता आपके करवाचौथ लुक को और भी खूबसूरत और गॉर्जियस बना देगी. अगर आपको भी मिनिमल डिजाइन और हल्के वर्क वाला लहंगा पसंद है तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें.
रश्मिका मंदाना के इस ब्राउन कलर लहंगे के क्या ही कहने हैं. इस सिपंल और एलिगेंट लहंगे की सुंदरता आपके करवाचौथ लुक को और भी खूबसूरत और गॉर्जियस बना देगी. अगर आपको भी मिनिमल डिजाइन और हल्के वर्क वाला लहंगा पसंद है तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें.
8/9
इस करवाचौथ आप भी लहंगे को बिल्कुल न्यू वे में स्टाइल कर सकती हैं. अदिति हैदरी के इस ब्लैक लहंगा आउटफिट में आप भी जरूर खूब जचेंगी. साथ ही ये ब्लैक श्रग आपको ट्रैडशनल आउटफिट में मॉडर्न लुक देगा.
इस करवाचौथ आप भी लहंगे को बिल्कुल न्यू वे में स्टाइल कर सकती हैं. अदिति हैदरी के इस ब्लैक लहंगा आउटफिट में आप भी जरूर खूब जचेंगी. साथ ही ये ब्लैक श्रग आपको ट्रैडशनल आउटफिट में मॉडर्न लुक देगा.
9/9
कियारा की फिल्में तो देख लीं. अब बारी है उनसे फैशन टिप्स लेने की. कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टे के साथ इस टाइप का लहंगा आपको करवाचौथ पर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है.लेकिन आप इसे खुद भी तैयार कर सकती हैं. इसके लिए अपने लहंगे को किसी कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टे के साथ स्टाइल करें.
कियारा की फिल्में तो देख लीं. अब बारी है उनसे फैशन टिप्स लेने की. कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टे के साथ इस टाइप का लहंगा आपको करवाचौथ पर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है.लेकिन आप इसे खुद भी तैयार कर सकती हैं. इसके लिए अपने लहंगे को किसी कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टे के साथ स्टाइल करें.
Published at : 05 Oct 2025 08:59 AM (IST)
Karwachauth 2025 Kiara Advani Lehenga Look Karwachauth Designer Lehenga Karwachauth Outfits Alia Bhat Designer Lehenga

Embed widget