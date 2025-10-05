कियारा की फिल्में तो देख लीं. अब बारी है उनसे फैशन टिप्स लेने की. कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टे के साथ इस टाइप का लहंगा आपको करवाचौथ पर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है.लेकिन आप इसे खुद भी तैयार कर सकती हैं. इसके लिए अपने लहंगे को किसी कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टे के साथ स्टाइल करें.