सर्दियों का मौसम आते ही रोजाना की लाइफ में कई बदलाव नजर आने लगते हैं. सुबह और शाम की ठंड बढ़ जाती है, जिससे लोगों की पहली प्रायोरिटी खुद को गर्म रखना बन जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग भारी जैकेट, स्वेटर और कोट तक ही सीमित रह जाते हैं और स्टाइल को पीछे छोड़ देते हैं. हालांकि फैशन एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि सर्दियों में अगर सही कपड़े और सही स्टाइलिंग अपनाई जाए तो ठंड से बचते हुए भी एलिगेंट और ट्रेंडी लुक पाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में कौन से फैशन आइडिया ट्राई करने से आपको ठंड भी नहीं लगेगी और स्टाइल भी बरकरार रहेगा.



स्मार्ट लेयरिंग से अपनाए स्टाइलिश लुक



सर्दियों में फैशन के लिए सबसे जरूरी चीज लेयरिंग होती है. लेकिन अगर यह सही तरीके से न की जाए तो पूरा लुक हैवी लगने लगता है. ऐसे में फैशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको हल्का थर्मल या फिटेड टॉप पहनना चाहिए. उसके ऊपर शर्ट, हाई नेक या स्वेटर और लास्ट में ब्लेजर या ट्रेंच कोट आप पहन सकते हैं. इस तरह की लेयरिंग न सिर्फ आपको गर्म रखेगी, बल्कि एक क्लीन और प्रोफेशनल लुक भी देगी जो ऑफिस और फॉर्मल मौकों के लिए परफेक्ट मानी जाती है.



ब्लेजर और जैकेट से बढ़ेगा विंटर एलिगेंस



सर्दियों में एक अच्छा ब्लेजर या जैकेट पूरे आउटफिट को अपग्रेड कर सकता है. कैमल, ग्रे, ब्लैक और नेवी जैसे न्यूट्रल रंग हर तरह के कपड़ों के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं. ब्लेजर को ट्राउजर, जींस, स्कर्ट या ड्रेस के साथ पहना जा सकता है. वहीं ट्रेंच कोट और ओवरकोट सर्दियों में रॉयल और क्लासिक लुक देने का काम करते हैं.



निटवियर और स्वेटर को भी बनाएं फैशन का हिस्सा



विंटर सीजन में निटवियर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फैशन एलिमेंट है. टर्टलेनेक, टॉप, फाइन निट स्वेटर और नीटेड ड्रेसेस न सिर्फ आरामदायक होते हैं, बल्कि दिखने में भी काफी स्टाइलिश लगते हैं. फिटेड निट के साथ स्ट्रेट फिट ट्राउजर और ओवर साइज स्वेटर के साथ पेंसिल स्कर्ट या टेलर्ड पेंट्स अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है.



शॉल और स्टॉल से मिलेगा एलिगेंट टच



सर्दियों में शॉल और स्टॉल सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल बढ़ाने के लिए भी पहने जाते हैं. इन्हें साड़ी, सूट और वेस्टर्न आउटफिट के साथ अलग-अलग तरीके से कैरी किया जा सकता है. पार्टी या फॉर्मल फंक्शन में शॉल को कंधों पर ओपन रखना हो या ऑफिस लुक में स्टॉल को सिंपल तरीके से पहनना यह छोटे फैशन एलिमेंट आपके पूरे लुक को खास बना देते हैं.



सही फुटवियर से बनेगा परफेक्ट विंटर लुक



सर्दियों में फुटवियर का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है. एंकल बूट्स, ब्लॉक हील् बूट्स और नी लेंथ बूट्स न सिर्फ पैरों को गर्म रखते हैं, बल्कि आउटफिट को स्टाइलिश फिनिश भी देते हैं. लेदर और सूएड फिनिश वाले बूट्स भी ऑफिस और पार्टी दोनों लूक में फिट बैठते हैं.



मिनिमल एक्सेसरीज से रखें लुक को बैलेंस



विंटर फैशन में एक्सेसरीज का रोल भी जरूरी माना जाता है. लेकिन ज्यादा ओवर करना लुक को बिगाड़ सकता है. वूलन स्कार्फ, मफलर, ग्लव्स और एक क्लासी हैंडबैग विंटर आउटफिट को कंप्लीट करते हैं. फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दियों में मिनिमल एक्सेसरीज ही सबसे ज्यादा एलिगेंट लगती है.

ये भी पढ़ें: Flat Stomach Workout: न्यू ईयर ईव से पहले चाहिए एकदम फ्लैट पेट? तुरंत शुरू करें ये 5 एक्सरसाइज, फटाफट गायब होगा फैट