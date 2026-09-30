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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनKashmiri Watch: कितने रुपये में मिलती है सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी? जानें इसकी खासियत

Kashmiri Watch: कितने रुपये में मिलती है सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी? जानें इसकी खासियत

Floral Motif Watch: इन घड़ियों की सबसे खास बात इनका डिजाइन है. सामान्य घड़ी में जहां स्ट्रैप और डायल मुख्य आकर्षण होते हैं, वहीं कश्मीरी स्टाइल की घड़ियों को अक्सर ज्वेलरी जैसा लुक दिया जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Sep 2026 01:28 PM (IST)
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Trending Kashmiri Bracelet Watches For Women: आज के समय में फैशन का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े या ज्वेलरी पहनना नहीं है. लोग अब ऐसी एक्सेसरीज पसंद करते हैं जो देखने में खूबसूरत हों, थोड़ी अलग नजर आएं और बजट पर भी ज्यादा भारी न पड़ें. इसी वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ज्वेलरी जैसी दिखने वाली घड़ियों का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. कश्मीरी डिजाइन वाली घड़ियां इसी तरह की एक्सेसरीज में शामिल हैं, जिन्हें पारंपरिक लुक के साथ-साथ मॉडर्न आउटफिट के साथ भी पहना जा सकता है. अगर आप भी ऐसी घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि आखिर सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी कितने रुपये में मिलती है और इसकी खासियत क्या है?

सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी कितने रुपये की है?

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कश्मीरी डिजाइन से प्रेरित आर्टिफिशियल घड़ियों की कीमत डिजाइन, मटेरियल और बिक्री के प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म पर ऐसी घड़ियों की शुरुआती कीमत करीब 170 से 350 रुपये तक बताई जाती है. वहीं थोक बाजार में कुछ मॉडल लगभग 80 से 100 रुपये तक की कीमत में भी मिल सकते हैं. हालांकि, कीमत खरीदारी के समय मॉडल, विक्रेता और ऑफर के अनुसार बदल सकती है. इसलिए अगर आप सबसे कम कीमत में कश्मीरी डिजाइन वाली घड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अलग-अलग प्लेटफॉर्म और दुकानों पर कीमत की तुलना करना बेहतर रहेगा.


Kashmiri Watch: कितने रुपये में मिलती है सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी? जानें इसकी खासियत

कश्मीरी घड़ी की खासियत क्या है?

इन घड़ियों की सबसे खास बात इनका डिजाइन है. सामान्य घड़ी में जहां स्ट्रैप और डायल मुख्य आकर्षण होते हैं, वहीं कश्मीरी स्टाइल की घड़ियों को अक्सर ज्वेलरी जैसा लुक दिया जाता है. इनमें फूल-पत्तियों वाले पैटर्न, स्टोन, मोती, कुंदन स्टाइल वर्क और गोल्डन या एंटीक फिनिश देखने को मिल सकती है. कई मॉडल ब्रेसलेट की तरह डिजाइन किए जाते हैं. ऐसे में कलाई पर पहनने के बाद यह घड़ी किसी कड़े या डिजाइनर ब्रेसलेट जैसी दिखाई देती है. यही वजह है कि इन्हें शादी, त्योहार, पार्टी या किसी खास मौके पर एक्सेसरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं ये 5 डिजाइन

कश्मीरी स्टाइल की घड़ियों में अलग-अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ डिजाइन अपने खास लुक की वजह से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.


Kashmiri Watch: कितने रुपये में मिलती है सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी? जानें इसकी खासियत

1. घुंघरू डिटेल वाली कश्मीरी घड़ी

अगर आप कुछ ऐसा पहनना चाहते हैं जो पारंपरिक होने के साथ थोड़ा अलग भी लगे, तो घुंघरू डिटेल वाली घड़ी एक विकल्प हो सकती है. इसके स्ट्रैप पर छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते हैं, जो हाथ हिलाने पर हल्की आवाज करते हैं. त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए इस तरह की डिजाइन को चुना जा सकता है.

2. कुंदन स्टाइल ब्रेसलेट वॉच

कुंदन स्टाइल वाली घड़ी देखने में ज्यादा रॉयल लगती है. इसके डायल और स्ट्रैप के आसपास कुंदन जैसे स्टोन लगाए जाते हैं, जिससे यह सामान्य घड़ी के बजाय ज्वेलरी पीस जैसी दिखाई देती है. इसे शादी, डिनर या किसी खास कार्यक्रम में साड़ी, लहंगे या दूसरे एथनिक आउटफिट के साथ पहना जा सकता है.

3. एंटीक गोल्ड कश्मीरी घड़ी

एंटीक गोल्ड फिनिश वाली घड़ी पारंपरिक और विंटेज लुक देती है. इसका रंग बहुत ज्यादा चमकीला न होकर पुराने सोने जैसी फिनिश वाला हो सकता है. यही वजह है कि इसे कुर्ता सेट या सलवार सूट के साथ रोजमर्रा के लुक में भी शामिल किया जा सकता है.

अगर घड़ी का डिजाइन काफी भारी है, तो बाकी ज्वेलरी को हल्का रखना बेहतर रहेगा.

4. स्टोन-स्टडेड स्टेटमेंट वॉच

जो लोग अपनी कलाई को लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टोन-स्टडेड डिजाइन एक विकल्प है. इसमें रंगीन स्टोन स्ट्रैप और डायल के आसपास लगाए जाते हैं. ऐसी घड़ी पार्टी या किसी खास मौके के लिए ज्यादा उपयुक्त लग सकती है.

5. फ्लोरल मोटिफ ब्रेसलेट वॉच

फूलों वाले डिजाइन की यह घड़ी हल्के और खूबसूरत लुक के लिए पहनी जा सकती है. इसमें मेटल पर फ्लोरल पैटर्न दिखाई देता है. इसे पेस्टल कुर्ता सेट से लेकर लहंगे तक के साथ स्टाइल किया जा सकता है. कॉलेज, ब्रंच या छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी यह डिजाइन चुनी जा सकती है.

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आखिर क्यों ट्रेंड में हैं कश्मीरी स्टाइल की घड़ियां?

इन घड़ियों की लोकप्रियता की एक वजह यह है कि इनमें एक्सेसरी और घड़ी दोनों का लुक एक साथ मिल जाता है. यानी इसे पहनने के बाद अलग से ब्रेसलेट या कड़ा पहनने की जरूरत कम हो सकती है. साथ ही, कश्मीरी कला से प्रेरित बारीक डिजाइन इन्हें सामान्य घड़ियों से अलग लुक देते हैं. दूसरी खास बात इनकी कीमत है. महंगी ज्वेलरी खरीदने के बजाय कम बजट में ज्वेलरी जैसा लुक पाने के लिए आर्टिफिशियल वॉच-ब्रेसलेट चुना जा सकता है.

एथनिक आउटफिट के साथ कैसे स्टाइल करें?

कश्मीरी डिजाइन वाली घड़ी पहनते समय कोशिश करें कि पूरा लुक जरूरत से ज्यादा भारी न हो. अगर घड़ी का डिजाइन काफी हैवी है, तो उसके साथ बहुत सारी चूड़ियां या दूसरे बड़े एक्सेसरीज पहनने से बच सकते हैं. कुंदन स्टाइल की घड़ी को सिल्क साड़ी या लहंगे के साथ पहना जा सकता है. एंटीक गोल्ड डिजाइन कुर्ता सेट या सलवार सूट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकती है. वहीं फ्लोरल डिजाइन वाली घड़ी को हल्के रंग के पेस्टल आउटफिट के साथ पहना जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 01:28 PM (IST)
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