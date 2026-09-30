Trending Kashmiri Bracelet Watches For Women: आज के समय में फैशन का मतलब सिर्फ महंगे कपड़े या ज्वेलरी पहनना नहीं है. लोग अब ऐसी एक्सेसरीज पसंद करते हैं जो देखने में खूबसूरत हों, थोड़ी अलग नजर आएं और बजट पर भी ज्यादा भारी न पड़ें. इसी वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ज्वेलरी जैसी दिखने वाली घड़ियों का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है. कश्मीरी डिजाइन वाली घड़ियां इसी तरह की एक्सेसरीज में शामिल हैं, जिन्हें पारंपरिक लुक के साथ-साथ मॉडर्न आउटफिट के साथ भी पहना जा सकता है. अगर आप भी ऐसी घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि आखिर सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी कितने रुपये में मिलती है और इसकी खासियत क्या है?

सबसे सस्ती कश्मीरी घड़ी कितने रुपये की है?

कश्मीरी डिजाइन से प्रेरित आर्टिफिशियल घड़ियों की कीमत डिजाइन, मटेरियल और बिक्री के प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म पर ऐसी घड़ियों की शुरुआती कीमत करीब 170 से 350 रुपये तक बताई जाती है. वहीं थोक बाजार में कुछ मॉडल लगभग 80 से 100 रुपये तक की कीमत में भी मिल सकते हैं. हालांकि, कीमत खरीदारी के समय मॉडल, विक्रेता और ऑफर के अनुसार बदल सकती है. इसलिए अगर आप सबसे कम कीमत में कश्मीरी डिजाइन वाली घड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अलग-अलग प्लेटफॉर्म और दुकानों पर कीमत की तुलना करना बेहतर रहेगा.





कश्मीरी घड़ी की खासियत क्या है?

इन घड़ियों की सबसे खास बात इनका डिजाइन है. सामान्य घड़ी में जहां स्ट्रैप और डायल मुख्य आकर्षण होते हैं, वहीं कश्मीरी स्टाइल की घड़ियों को अक्सर ज्वेलरी जैसा लुक दिया जाता है. इनमें फूल-पत्तियों वाले पैटर्न, स्टोन, मोती, कुंदन स्टाइल वर्क और गोल्डन या एंटीक फिनिश देखने को मिल सकती है. कई मॉडल ब्रेसलेट की तरह डिजाइन किए जाते हैं. ऐसे में कलाई पर पहनने के बाद यह घड़ी किसी कड़े या डिजाइनर ब्रेसलेट जैसी दिखाई देती है. यही वजह है कि इन्हें शादी, त्योहार, पार्टी या किसी खास मौके पर एक्सेसरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं ये 5 डिजाइन

कश्मीरी स्टाइल की घड़ियों में अलग-अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ डिजाइन अपने खास लुक की वजह से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.





1. घुंघरू डिटेल वाली कश्मीरी घड़ी

अगर आप कुछ ऐसा पहनना चाहते हैं जो पारंपरिक होने के साथ थोड़ा अलग भी लगे, तो घुंघरू डिटेल वाली घड़ी एक विकल्प हो सकती है. इसके स्ट्रैप पर छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते हैं, जो हाथ हिलाने पर हल्की आवाज करते हैं. त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए इस तरह की डिजाइन को चुना जा सकता है.

2. कुंदन स्टाइल ब्रेसलेट वॉच

कुंदन स्टाइल वाली घड़ी देखने में ज्यादा रॉयल लगती है. इसके डायल और स्ट्रैप के आसपास कुंदन जैसे स्टोन लगाए जाते हैं, जिससे यह सामान्य घड़ी के बजाय ज्वेलरी पीस जैसी दिखाई देती है. इसे शादी, डिनर या किसी खास कार्यक्रम में साड़ी, लहंगे या दूसरे एथनिक आउटफिट के साथ पहना जा सकता है.

3. एंटीक गोल्ड कश्मीरी घड़ी

एंटीक गोल्ड फिनिश वाली घड़ी पारंपरिक और विंटेज लुक देती है. इसका रंग बहुत ज्यादा चमकीला न होकर पुराने सोने जैसी फिनिश वाला हो सकता है. यही वजह है कि इसे कुर्ता सेट या सलवार सूट के साथ रोजमर्रा के लुक में भी शामिल किया जा सकता है.

अगर घड़ी का डिजाइन काफी भारी है, तो बाकी ज्वेलरी को हल्का रखना बेहतर रहेगा.

4. स्टोन-स्टडेड स्टेटमेंट वॉच

जो लोग अपनी कलाई को लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टोन-स्टडेड डिजाइन एक विकल्प है. इसमें रंगीन स्टोन स्ट्रैप और डायल के आसपास लगाए जाते हैं. ऐसी घड़ी पार्टी या किसी खास मौके के लिए ज्यादा उपयुक्त लग सकती है.

5. फ्लोरल मोटिफ ब्रेसलेट वॉच

फूलों वाले डिजाइन की यह घड़ी हल्के और खूबसूरत लुक के लिए पहनी जा सकती है. इसमें मेटल पर फ्लोरल पैटर्न दिखाई देता है. इसे पेस्टल कुर्ता सेट से लेकर लहंगे तक के साथ स्टाइल किया जा सकता है. कॉलेज, ब्रंच या छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी यह डिजाइन चुनी जा सकती है.

इसे भी पढ़ें : कितने की है राधिका मर्चेंट की साड़ी, जिसे पहनकर गणेश उत्सव में किया डांस?

आखिर क्यों ट्रेंड में हैं कश्मीरी स्टाइल की घड़ियां?

इन घड़ियों की लोकप्रियता की एक वजह यह है कि इनमें एक्सेसरी और घड़ी दोनों का लुक एक साथ मिल जाता है. यानी इसे पहनने के बाद अलग से ब्रेसलेट या कड़ा पहनने की जरूरत कम हो सकती है. साथ ही, कश्मीरी कला से प्रेरित बारीक डिजाइन इन्हें सामान्य घड़ियों से अलग लुक देते हैं. दूसरी खास बात इनकी कीमत है. महंगी ज्वेलरी खरीदने के बजाय कम बजट में ज्वेलरी जैसा लुक पाने के लिए आर्टिफिशियल वॉच-ब्रेसलेट चुना जा सकता है.

एथनिक आउटफिट के साथ कैसे स्टाइल करें?

कश्मीरी डिजाइन वाली घड़ी पहनते समय कोशिश करें कि पूरा लुक जरूरत से ज्यादा भारी न हो. अगर घड़ी का डिजाइन काफी हैवी है, तो उसके साथ बहुत सारी चूड़ियां या दूसरे बड़े एक्सेसरीज पहनने से बच सकते हैं. कुंदन स्टाइल की घड़ी को सिल्क साड़ी या लहंगे के साथ पहना जा सकता है. एंटीक गोल्ड डिजाइन कुर्ता सेट या सलवार सूट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकती है. वहीं फ्लोरल डिजाइन वाली घड़ी को हल्के रंग के पेस्टल आउटफिट के साथ पहना जा सकता है.

इसे भी पढ़ें : भूल जाइए सारे रंग, आलिया भट्ट का ये 'पेस्टल येलो' लुक क्यों बना इंटरनेट का नया क्रश?