आम बदनाम है या सच में बढ़ाता है Acne, डॉक्टर्स से जानें पिंपल्स की असली वजह

Can Eating Mangoes Cause Pimples: गर्मी का मौसम आते ही आम को लेकर एक सवाल फिर चर्चा में आ जाता है कि क्या ज्यादा आम खाने से चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं? कई लोग सिर्फ इस डर से आम खाने से बचते हैं कि इससे मुंहासे बढ़ जाएंगे. हालांकि मुंबई के जिनोवा शाल्बी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ सुरभी देशपांडे का कहना है कि आम को सीधे तौर पर पिंपल्स की वजह मानना सही नहीं है.

क्या आप बनते हैं पिंपल्स का कारण?

डॉ. सुरभि देशपांडे के मुताबिक आम खुद आमतौर पर मुंहासों का कारण नहीं बनता, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन और खराब लाइफस्टाइल कुछ लोगों में त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं. उन्होंने बताया कि पिंपल्स होने के पीछे हार्मोनल बदलाव, ऑयली स्किन, तनाव, नींद की कमी, गलत स्किन केयर, जंक फूड, डिहाइड्रेशन और जेनेटिक कारण ज्यादा जिम्मेदार होते हैं. यानी अगर ये वजहें मौजूद हैं तो आम खाए बिना भी चेहरे पर मुंहासे हो सकते हैं.

क्यों गर्मियों में निकलते हैं पिंपल्स?

विशेषज्ञों का कहना है कि आम त्वचा के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद फल माना जाता है. इसमें विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. डॉक्टरों के अनुसार समस्या आम में नहीं बल्कि उसे खाने के तरीके और मात्रा में होती है. दरअसल कई लोग आम को आइसक्रीम, मीठे डेजर्ट और तली-भुनी चीजों के साथ खाते हैं. यही कॉम्बिनेशन शरीर में सूजन और स्किन समस्याओं को बढ़ाने का काम करता है. गर्मियों में ज्यादा पसीना आना, चेहरे को बार-बार छूना और साफ-सफाई की कमी भी मुंहासों की समस्या को बढ़ा सकती है. ऐसे में लोग गलती से इसका दोष आम को देने लगते हैं.

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इन लोगों को होती है ये दिक्कत?

डॉ. सुरभि देशपांडे ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई. कई बार लोग जिस समस्या को पिंपल समझते हैं, वह असल में मैंगो डर्मेटाइटिस होती है. आम के छिलके में मौजूद उरुशियोल नामक कंपाउंड कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकता है. इससे मुंह और चेहरे के आसपास खुजली, लाल चकत्ते या छोटे दाने हो जाते हैं. इसे लोग अक्सर मुंहासे समझ लेते हैं, जबकि यह एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है. एक्सपर्ट की सलाह है कि आम खाने से पहले उसे अच्छी तरह धोना चाहिए और छीलने के बाद हाथ भी साफ करने चाहिए. डॉक्टर का कहना है कि सीमित मात्रा में आम खाना पूरी तरह सुरक्षित है. एक दिन में एक छोटा आम खाना ठीक माना जाता है. वहीं डायबिटीज के मरीजों को सिर्फ दो से तीन छोटे स्लाइस तक ही सीमित रहने की सलाह दी गई है.

इसे बात का रखें ध्यान

डॉक्टरों ने यह भी चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल मैंगो ड्रिंक्स और फ्लेवर वाले प्रोडक्ट्स से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इनमें रिफाइंड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो वास्तव में त्वचा और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.

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