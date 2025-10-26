हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलDangers of breast ironing: ब्रेस्ट आयरनिंग कितनी खतरनाक, इससे लड़कियों पर सोशली-साइकोलॉजिकली और फिजिकली कितना पड़ता है असर?

Dangers of breast ironing: ब्रेस्ट आयरनिंग कितनी खतरनाक, इससे लड़कियों पर सोशली-साइकोलॉजिकली और फिजिकली कितना पड़ता है असर?

What is Breast Ironing: आज भी दुनिया के कई हिस्सों में वही पुरानी परंपरा देखने और सुनने को मिलती है. चलिए आपको आज ऐसेब्रेस्ट आयरनिंग के बारे में बताते हैं कि आज भी यह प्रथा क्यों चल रही है?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

Breast Ironing: वेस्ट और मध्य अफ्रीका के कई हिस्सों में अब भी एक हानिकारक परंपरा चलन में है जिसे ब्रेस्ट आयरनिंग कहा जाता है. इसमें किशोरावस्था में विकसित हो रही लड़कियों की ब्रेस्ट को दबाकर, रगड़कर या गर्म करके दबाने की कोशिश की जाती है ताकि उनका ब्रेस्ट विकास रुक जाए. यह काम अक्सर मां, दादी या अन्य महिला रिश्तेदार करती हैं, जो मानती हैं कि इससे लड़कियां समय से पहले किसी तरह के गलत कामों  का शिकार नहीं होंगी या उन्हें जल्दी शादी नहीं करनी पड़ेगी. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि यह क्या है और कैसे होता है. 

ब्रेस्ट आयरनिंग कैसे की जाती है?

इस प्रक्रिया में कई तरीके अपनाए जाते हैं जैसे गर्म पत्थरों, हथौड़े, करछी, स्पैचुला या यहां तक कि इलेक्ट्रिक आयरन से सीने पर दबाव डालना. कभी-कभी कपड़े, बेल्ट या बैंडेज से सीने को कसकर भी बांध दिया जाता है. यह सब आमतौर पर बिना लड़की की सहमति के किया जाता है. नतीजा होता है तेज दर्द, फिजिकल चोटें और मेंटली टार्चर, जिससे लड़कियां लंबे समय तक पीड़ित रहती हैं.

यह प्रथा क्यों जारी है?

समुदायों में मान्यता है कि किशोरावस्था में ब्रेस्ट का विकसित होना उनके बढ़ने  का संकेत है, जिससे लड़कियों पर गलत तरीके से ध्यान बढ़ सकता है या उन्हें जल्दी शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है. कई परिवारों का मानना है कि अगर बेस्ट का विकास धीमा कर दिया जाए तो लड़कियां और समय तक पढ़ाई कर पाएंगी. हालांकि, एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह से गलत है. न तो यह यौन हिंसा रोक पाती है और न ही जल्दी शादी की समस्या का हल है. उल्टा यह लड़कियों के शरीर पर नियंत्रण और लैंगिक असमानता को और मजबूत करती है.

शारीरिक नुकसान

ब्रेस्ट आयरनिंग से होने वाले शारीरिक नुकसान गंभीर और कई बार स्थायी हो सकते हैं. इसमें  जलन, इंफेक्शन और लगातार दर्द शामिल है. कई मामलों में ब्रेस्ट का आकार स्थायी रूप से बिगड़ जाता है और भविष्य में ब्रेस्टफीडिंग कराने में भी कठिनाई आती है. जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, इस प्रक्रिया से लड़कियों को लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

मेंटली और फिजिकली अफेक्ट

यह प्रथा फिजिकली और मेंटली रूप से भी गहरा असर डालती है. जिन लड़कियों पर ब्रेस्ट आयरनिंग की जाती है, वे अक्सर चिंता, डिप्रेशन, आत्मसम्मान में कमी और नींद की समस्या से जूझती हैं. चूंकि यह काम चुपचाप और बिना समझाए किया जाता है, लड़कियां खुद को असहाय और शर्मिंदा महसूस करती हैं. यह अनुभव उनके सेल्फ विलीब और रिश्तों को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है. अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 38 लाख लड़कियां इस प्रथा की शिकार हो चुकी हैं. कैमरून जैसे देशों में तो हर तीन में से एक लड़की को यह सहना पड़ा है. प्रवासी समुदायों के बीच ब्रिटेन जैसे देशों में भी कुछ मामले सामने आए हैं, हालांकि वास्तविक आंकड़े और भी अधिक हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Breast Cancer in Young Women: क्या लॉन्जरी पहनने से जल्दी होता है ब्रेस्ट कैंसर? नई-नई जवां हुईं लड़कियां भूलकर भी इग्नोर न करें डॉक्टरों की यह सलाह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
Breast Ironing What Is Breast Ironing Dangers Of Breast Ironing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget