हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसर्दी बढ़ते ही बालों में होने लगा है डैंड्रफ, ये वाला शैंपू आएगा आपके काम

सर्दी बढ़ते ही बालों में होने लगा है डैंड्रफ, ये वाला शैंपू आएगा आपके काम

आजकल बहुत से लोग माथे, पीठ और चेहरे पर छोटे-छोटे दानों की शिकायत भी कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी डैंड्रफ एक बड़ी वजह हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोगों को एक ही समस्या परेशान करने लगती है. यह समस्या डैंड्रफ यानी रूसी की है. जैसे ही ठंड बढ़ती है, कंधों पर सफेद पपड़ी दिखने लगती है, सिर में खुजली होती है और काले कपड़े पहनने में भी झिझक होने लगती है. कई बार लोग सोचते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच यह है कि डैंड्रफ को नजरअंदाज करना आगे चलकर बालों और स्किन दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

आजकल बहुत से लोग माथे, पीठ और चेहरे पर छोटे-छोटे दानों की शिकायत भी कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी डैंड्रफ एक बड़ी वजह हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इसके कारण, नुकसान और सही इलाज को समझा जाए. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दी बढ़ते ही बालों में डैंड्रफ होने लगा है तो कौन सा वाला शैंपू आपके काम आएगा. 

सर्दियों में डैंड्रफ क्यों बढ़ जाता है?

सर्दियों में हवा बहुत ज्यादा सूखी होती है इस वजह से हमारी स्किन की नमी कम हो जाती है. जब स्कैल्प ड्राई हो जाती है तो वहां रूसी बनने लगती है. ठंड के मौसम में हम गर्म पानी से नहाते हैं, जिससे स्किन और बाल और भी ज्यादा रूखे हो जाते हैं. इसके अलावा सर्दियों में बालों की सही सफाई न होना, कम बाल धोना और ज्यादा कैप या टोपी पहनना भी डैंड्रफ को बढ़ा देता है. डैंड्रफ भी दो तरह का होता है. जिसमें पहला ड्राई डैंड्रफ है, जिसमें सफेद-सफेद पपड़ी झड़ती है और दूसरा वेट डैंड्रफ है, जिसमें स्कैल्प चिपचिपी रहती है और पपड़ी मोटी होती है. कुछ लोगों में डैंड्रफ फंगल इंफेक्शन या सोरायसिस जैसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होता है, जो सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है. 

डैंड्रफ से क्या-क्या नुकसान हो सकता है?

अगर डैंड्रफ का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह कई समस्याएं पैदा कर सकता है. जैसे स्कैल्प में खुजली, जलन और दर्द, बालों का ज्यादा झड़ना, बालों की ग्रोथ पर असर, बाल रूखे और कमजोर हो जाना और चेहरे और पीठ पर एक्ने या दाने. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह का डैंड्रफ है, ताकि सही इलाज किया जा सके. 

कौन सा वाला शैंपू आपके काम आएगा

डैंड्रफ से बचने के लिए सबसे पहले एक सही हेयर केयर रूटीन अपनाना जरूरी है. इसके लिए बालों और स्कैल्प की नियमित सफाई करें. हफ्ते में 2–3 बार बाल जरूर धोएं. बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाल न धोएं, गुनगुना पानी यूज करें. अगर वेट डैंड्रफ है तो एंटी-फंगल शैम्पू का यूज करें. अगर सोरायसिस की वजह से रूसी है तो कोल टार बेस्ड शैम्पू फायदेमंद होता है. डैंड्रफ के टाइप के हिसाब से ही शैम्पू चुनें. अगर रूसी बहुत ज्यादा है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें. डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिकेटेड शैम्पू और लोशन का यूज करें. नींबू, सिरका या दूसरे घरेलू उपाय हर बार असरदार नहीं होते हैं.

बिना केमिकल के डैंड्रफ हटाने का घरेलू उपाय 

अगर आप सर्दियों में बिना केमिकल के डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एलोवेरा आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है. यह आसानी से घर के आसपास मिल जाता है और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. एलोवेरा स्कैल्प को नमी देता है, खुजली और जलन को शांत करता है, नेचुरल एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, स्कैल्प का पीएच बैलेंस बनाए रखता है, बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है.

हेयर एक्सपर्ट्स के मुताबिक एलोवेरा का ताजा गूदा सीधे स्कैल्प पर लगाने से जल्दी असर दिखता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. एलोवेरा का ताजा गूदा निकाल लें. इसे स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें. सर्दियों में 30–45 मिनट तक लगाकर रखें. इसके बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें. हफ्ते में 2–3 बार यूज करें. नियमित यूज से एक हफ्ते के अंदर रूसी कम होने लगती है और बाल हेल्दी और मुलायम दिखने लगते हैं.

यह भी पढ़ें : फैमिली हिस्ट्री में किसी को था डायबिटीज तो हो जाइए सावधान, ये तरीके अपनाकर कर सकते हैं खुद का बचाव

Published at : 21 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Dandruff Dandruff In Winter Winter Hair Care Dandruff Treatment Shampoo For Dandruff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

UP News: लखनऊ में बीजेपी संगठन की बैठक, SIR पर चर्चा | Pankaj Chaudhary | CM Yogi | BJP
Indian Raliway: ट्रेन से यात्रा करना हुआ महंगा...यात्रियों का जनरल क्लास में सफर करना होगा मुश्किल
Top News: 12 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravalli हटेगी तो बढ़ेगी तबाही, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की लोग लड़ रहे लड़ाई! | Pollution
आज की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार
नौकरी
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
नाबार्ड में निकली भर्ती, 62 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget