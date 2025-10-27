सर्दी आ रही है जरूर खाना गरीबों का ये ड्राई फ्रूट, अंडे से ज्यादा होता है प्रोटीन

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है. धूप कम निकलती है और कई लोग सही खानपान नहीं कर पाते, जिससे सर्दी, खांसी और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी है कि हम अपने शरीर को अंदर से गर्म और मजबूत रखें. शरीर को गर्म रखने और रोगों से बचाव के लिए सही डाइट बहुत जरूरी है. इसी वजह से सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है.

ड्राई फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो न सिर्फ हमें ठंड से बचाते हैं बल्कि दिनभर शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं. हालांकि, आजकल की बढ़ती महंगाई के चलते ड्राई फ्रूट्स की कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दी में खाने वाला गरीबों का ड्राई फ्रूट कौन सा है जिसमें अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है.

सर्दी में खाने वाल गरीबों का ड्राई फ्रूट कौन सा है

मूंगफली को अक्सर गरीबों का ड्राई फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इसमें वही पोषक तत्व होते हैं जो महंगे ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और काजू में पाए जाते हैं. इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और यह आसानी से हर किसी की जेब में फिट हो जाता है. इस मौसम में अगर आप अपने खानपान में मूंगफली को शामिल करें तो यह आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती है.

अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है मूंगफली में

मूंगफली प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है. इसमें प्रोटीन की मात्रा अंडे और काजू से भी ज्यादा होती है. 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम अंडे में सिर्फ 13 ग्राम और 100 ग्राम काजू में 18 ग्राम प्रोटीन होता है. यही कारण है कि वेजिटेरियन लोग मूंगफली को प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा मानते हैं. प्रोटीन मसल्स बनाने, टिश्यू रिपेयर करने और शरीर में एनर्जी बनाए रखने में बहुत मदद करता है. रोजाना सिर्फ 25 से 30 ग्राम मूंगफली खाना फायदेमंद होता है.

मूंगफली खाने के फायदे

1. हार्ट के लिए फायदेमंद - मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं. ये अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखते है. जिससे दिल की बीमारियों, हार्ट ब्लॉकेज और स्ट्रोक का खतरा कम होता है. इसके अलावा मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट रेसवेराट्रॉल भी होता है, जो दिल को मजबूत बनाने में मदद करता है.

2. वजन कंट्रोल में मददगार - बहुत लोग मानते हैं कि मूंगफली खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इससे ओवरईटिंग कम होती है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है. साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है.

3. दिमाग और याददाश्त के लिए फायदेमंद - मूंगफली में नियासिन और विटामिन B3 पाया जाता है, जो दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करता है. यह नर्वस सिस्टम को शांत रखता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है. बच्चों के लिए मूंगफली या पीनट बटर एक बेहतरीन स्नैक है, जो उनकी याददाश्त और दिमागी क्षमता को तेज करता है.

4. स्किन और बालों के लिए बेहतरीन - मूंगफली में विटामिन E और जिंक पाए जाते हैं, जो स्किन को चमकदार बनाते हैं और बालों को मजबूत रखते हैं. यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है. मूंगफली का तेल भी स्किन और बालों के लिए शानदार मॉइश्चराइजर का काम करता है.

यह भी पढ़ें Sanitary Pads increase Cancer Risk: सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें