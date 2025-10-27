हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSanitary Pads increase Cancer Risk: सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें

Sanitary Pads increase Cancer Risk: सेनेटरी पैड ज्यादा देर पहनने से हो जाता है कैंसर? एक्सपर्ट से जानें

Cancer Risk from Sanitary Pads: पीरियड्स में महिलाएं सेनेटरी पैड का यूज करती हैं. आपको मालूम है कि इससे कैंसर का खतरा बना रहता है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कैसे कैंसर का खतरा बना रहता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

Diseases from wearing sanitary pads: महिलाएं बड़ी संख्या में सेनेटरी पैड का उपयोग करती हैं, खासकर पीरियड्स के दौरान रिलैक्स और हाइजीन मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है. लेकिन इसे लेकर समय-समय पर सवाल उठता रहता है कि क्या सेनेटरी पैड को लंबे समय तक पहनने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है? यह चिंता महिलाओं में वाजिब है, खासकर तब जब वे घंटों तक बाहर रहती हैं और पैड बदल नहीं पातीं. चिंता का यह कारण तब और मजबूत हो जाता है, जब इसको लेकर एक रिसर्च में यह खुलासा किया गया कि बाजार में बिकने वाले सेनेटरी पैड स्वास्थ्य के लिहाज से काफी खतरनाक हो सकते हैं. इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि कंपनियां इसमें केमिकल मिलाती हैं, जो कैंसर और बांझपन का कारण बन सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है.

क्या सच में होता है कैंसर?

इसको लेकर पब्लिश तमाम मीडिया और मेडिकल आर्टिकल में इस बात का जिक्र है कि भारत में बनने वाली फेमस कंपनियों की सेनेटरी नैपकिन कैंसर का कारण बन सकती हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्हें पूरी तरह से रूई से नहीं बनाया जाता, बल्कि इसमें सेलूलोज जैल का उपयोग होता है. इसके साथ ही पैड्स में डाइऑक्सिन भी होता है, जिससे ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है. साल 2022 में दिल्ली की पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था टॉक्सिक्स लिंक ने इस पर रिसर्च किया था. इस पूरे रिसर्च में उन्होंने 10 ब्रांड्स को शामिल किया था और पाया था कि उनमें कई ऐसे केमिकल मौजूद थे, जिनसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. कुछ रिसर्च में मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स में फ्थैलेट्स, वाओसी, डायॉक्सिन्स, फीनॉल्स और पैरबेंस जैसे केमिकल्स या ट्रेस-कंटैमिनेंट्स पाए गए हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई के डॉक्टर के. वेंकटेश चौधरी के अनुसार, फ्थैलेट्स और अन्य हानिकारक रसायन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं. इसका सीधा असर ओवम की काम करने की क्षमता पर पड़ता है और लंबे समय में यह प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है. यानी इन तत्वों के कारण महिलाओं में बांझपन का जोखिम बढ़ सकता है. वहीं, वे आगे कहते हैं कि अगर वीओसी का लंबे समय तक उपयोग होता है, तो इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है.

पैड इस्तेमाल करने के सही तरीके

  • हर 4-6 घंटे में पैड बदलें  भले ही ब्लीडिंग कम हो.
  • साफ-सफाई का ध्यान रखें, पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी है.
  • कॉटन वाले पैड चुनें , इससे स्किन एलर्जी और घर्षण का खतरा कम होता है.
  • बहुत सस्ते या नकली पैड से बचें, इनमें हानिकारक केमिकल हो सकते हैं.
  • रात में सोते समय भी पैड बदलें, लंबे समय तक एक ही पैड न पहनें.

इसे भी पढ़ें- Signs of pancreatic cancer: पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 02:10 PM (IST)
Sanitary Pads Sanitary Pads Infection Sanitary Pads Diseases
