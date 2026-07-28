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पहले क्रीम लगाएं या सनस्क्रीन, क्या है सही तरीका?

पहले क्रीम लगानी चाहिए या सनस्क्रीन? जानिए स्किनकेयर का सही क्रम, ताकि त्वचा को नमी भी मिले और धूप से पूरी सुरक्षा भी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 28 Jul 2026 10:44 AM (IST)
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आजकल ज्यादातर लोग अपनी त्वचा की देखभाल के लिए मॉइश्चराइजर, फेस क्रीम और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर पहले क्या लगाना चाहिए, क्रीम या सनस्क्रीन? अगर स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को सही क्रम में नहीं लगाया जाए, तो उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता. ऐसे में सही तरीका जानना जरूरी है, ताकि त्वचा को फायदा भी मिले और धूप से भी पूरी सुरक्षा मिल सके.

सबसे पहले करें चेहरे की सफाई

स्किनकेयर की शुरुआत हमेशा चेहरे की सफाई से करनी चाहिए. अपने चेहरे को किसी हल्के फेस वॉश से धो लें. इससे धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हट जाता है और त्वचा स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से सोख पाती है.

यह भी पढ़ें: Mango Face Pack: आम को छीलें फिर गूदे में यह खट्टी चीज मिलाकर बनाएं देसी फेसपैक, होगा जोरदार फायदा

पहले लगाएं मॉइश्चराइजर या फेस क्रीम

चेहरा साफ करने के बाद अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर या फेस क्रीम लगाएं. अगर आपकी त्वचा रूखी है, तो थोड़ा गाढ़ा मॉइश्चराइजर चुनें. वहीं दूसरी ओर, ऑयली स्किन वाले लोग हल्का और जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे लगाने के बाद 2 से 5 मिनट तक इंतजार करें, ताकि यह त्वचा में अच्छी तरह समा जाए.

सबसे आखिर में लगाएं सनस्क्रीन

मॉइश्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगानी चाहिए. सनस्क्रीन त्वचा के ऊपर एक सुरक्षा लेवल बनाती है, जो सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है. अगर पहले सनस्क्रीन लगाकर उसके ऊपर क्रीम लगा दी जाए, तो सनस्क्रीन की सुरक्षा कम हो सकती है. इसलिए हमेशा सनस्क्रीन को स्किनकेयर रूटीन का आखिरी स्टेप रखें.

कौन-सी सनस्क्रीन चुनें?

रोजाना इस्तेमाल के लिए कम से कम SPF 30 वाली ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं या बाहर काम करते हैं, तो हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगानी चाहिए. पसीना आने या चेहरा धोने के बाद भी सनस्क्रीन दोबारा लगाना जरूरी होता है.

मेकअप करने वालों के लिए सही क्रम

अगर आप मेकअप करती हैं, तो सबसे पहले चेहरा साफ करें. इसके बाद मॉइश्चराइजर लगाएं, फिर सनस्क्रीन लगाएं. सनस्क्रीन के कुछ मिनट बाद प्राइमर और फिर मेकअप करें. इससे सनस्क्रीन की सुरक्षा बनी रहती है और मेकअप भी बेहतर तरीके से सेट होता है.

इस बात का रखें ध्यान

स्किनकेयर में सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके में लगाना भी उतना ही जरूरी है. हमेशा पहले चेहरा साफ करें, फिर मॉइश्चराइजर या फेस क्रीम लगाएं और सबसे आखिर में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. यह आसान तरीका आपकी त्वचा को मुलायम बनाने के साथ-साथ सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाने में मदद करेगा.

यह भी पढ़ें: Fairness Cream Side Effects: गोरा रंग तो मिल जाएगा, लेकिन सेहत को चुकानी पड़ेगी कीमत- जानें फेयरनेस क्रीम के खतरे

Published at : 28 Jul 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Sunscreen SkinCare Beauty News Moisturiser
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