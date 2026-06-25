क्या सच में कोई काला शख्स गोरा हो सकता है? कई साल से दवा कंपनियां परोस रहीं आपको ये झूठ

Can Dark Skin Become Fair Permanently: क्या सच में कोई काला शख्स गोरा हो सकता है? यह सवाल नया नहीं है. सालों से बाजार, ब्यूटी इंडस्ट्री और दवा कंपनियां लोगों को यही सपना बेचती रही हैं कि कुछ क्रीम, इंजेक्शन, पील या ट्रीटमेंट की मदद से स्किन का रंग स्थायी रूप से बदला जा सकता है. लेकिन सच इससे काफी अलग है. हकीकत यह है कि किसी इंसान की नैचुरल स्किन टोन को पूरी तरह बदलकर उसे स्थायी तौर पर गोरा बना देना संभव नहीं है.

क्या सच में हम गोरा हो सकते हैं?

डॉ. शेलथिएल साठे के एक मेडिकल रिव्यू के अनुसार, हमारी त्वचा का रंग मुख्य रूप से मेलेनिन नाम के पिगमेंट से तय होता है. यही मेलेनिन यह तय करता है कि किसी की त्वचा सांवली होगी, गेहुंआ होगी या गोरी. मेलेनिन की मात्रा, उसका वितरण और शरीर की जेनेटिक बनावट, ये सभी चीजें मिलकर स्किन टोन तय करती हैं. यही वजह है कि किसी व्यक्ति का नैचुरल रंग कोई क्रीम लगाकर या एक-दो ट्रीटमेंट कराकर पूरी तरह नहीं बदला जा सकता. हां, धूप, टैनिंग, पिग्मेंटेशन, दाग-धब्बे या मेलाज्मा जैसी समस्याओं की वजह से त्वचा पर जो अतिरिक्त कालापन दिखता है, उसे कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है.

किन चीजों पर पड़ता है असर?

यहीं से असली फर्क समझना जरूरी हो जाता है. स्किन को गोरा करना और स्किन को थोड़ा ब्राइट, क्लीन या इवन टोन बनाना, दोनों अलग बातें हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट आपकी नैचुरल स्किन कलर को जादुई तरीके से नहीं बदल सकता. हां, अगर त्वचा पर सन टैन, मुहांसों के निशान, एज स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन या डलनेस है, तो केमिकल पील, माइक्रोडर्माब्रेशन, लेजर टोनिंग, रेटिनॉल या विटामिन C जैसे विकल्प स्किन की रंगत को बेहतर दिखाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन इन्हें स्थायी गोरेपन का फॉर्मूला मान लेना सबसे बड़ी गलती है.

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क्या इससे दिक्कत भी हो सकती है?

दरअसल, फेयरनेस इंडस्ट्री लंबे समय से इसी भ्रम पर टिकी है. बाजार में मौजूद कई प्रोडक्ट बड़े-बड़े दावे करते हैं कि वे कुछ ही दिनों में रंग निखार देंगे या स्किन को कई शेड्स तक हल्का कर देंगे. लेकिन इनमें से कई दावे भ्रामक होते हैं. कई इंस्टेंट फेयरनेस प्रोडक्ट्स में ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो लंबे समय में स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनमें स्किन थिनिंग, एलर्जी, जलन, दाग-धब्बे, सूरज की रोशनी से ज्यादा संवेदनशीलता और कुछ मामलों में रिबाउंड पिग्मेंटेशन तक देखने को मिल सकता है. यानी साफ है कि कोई काला शख्स अपनी नैचुरल स्किन टोन को स्थायी रूप से गोरा नहीं बना सकता. हां, सही स्किनकेयर, सनस्क्रीन, हेल्दी डाइट और डॉक्टर की सलाह से कराए गए कुछ ट्रीटमेंट्स त्वचा की बनावट, चमक और ओवरऑल लुक को बेहतर जरूर बना सकते हैं.

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