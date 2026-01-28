महंगे फेस वॉश पर मत कीजिए पैसा बर्बाद, किचन में रखी इन चीजों से चांद की तरह चमकेगा मुखड़ा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीमहंगे फेस वॉश पर मत कीजिए पैसा बर्बाद, किचन में रखी इन चीजों से चांद की तरह चमकेगा मुखड़ा

लोग अच्छी स्किन पाने के लिए महंगे फेस वॉश पर हजारों रुपये खर्च करते हैं. शुरुआत में ये प्रोडक्ट्स असर दिखाते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल लंबे समय में स्किन को रूखा, बेजान और संवेदनशील बना सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Jan 2026 07:07 AM (IST)
आजकल लोग अच्छी स्किन पाने के लिए महंगे फेस वॉश और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. शुरुआत में ये प्रोडक्ट्स असर दिखाते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल लंबे समय में स्किन को रूखा, बेजान और संवेदनशील बना सकते हैं. कई बार फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद चेहरे पर खिंचाव जलन और ड्राइनेस की शिकायत भी होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि चेहरे को सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे साफ किया जाए. वहीं स्किन एक्सपर्ट्स भी अब नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना साफ करते हैं और अंदर से पोषण देते हैं. इसके अलावा सही स्किन टाइप को समझकर अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, तो महंगे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि महंगे फेस वॉश पर पैसा बर्बाद करने की बजाय किचन में रखी कौन सी चीजों से आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा. 

बेसन और दही, ऑयली स्किन के लिए 

अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है और बार-बार चेहरा धोना पड़ता है, तो बेसन और दही का मिश्रण बहुत कारगर है. बेसन स्किन से एक्स्ट्रा तेल और गंदगी हटाता है, जबकि दही स्किन को नमी देता है. इस पेस्ट से हल्की मसाज करने पर बिना किसी फेस वॉश के चेहरा साफ और फ्रेश हो जाता है. 

शहद और नींबू इंस्टेंट ग्लो के लिए 

रूखी और बेजान स्किन के लिए शहद एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है. शहद स्किन को मुलायम बनाता है और नींबू दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है. इस मिश्रण से चेहरा साफ करने पर स्किन तुरंत फ्रेश और चमकदार दिखने लगती है.

कच्चे दूध और हल्दी से चेहरे की सफाई 

दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को गहराई से साफ करता है और हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है. रात में सोने से पहले इस मिश्रण से चेहरा साफ करने पर स्किन सॉफ्ट और हेल्दी बनी रहती है.

एलोवेरा और गुलाब जल, सेंसिटिव स्किन के लिए 

जिन लोगों की स्किन जल्दी लाल हो जाती है या जलन होती है, उनके लिए एलोवेरा और गुलाब जल का मिश्रण इसके लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है. यह स्किन को ठंडक देता है और बिना नुकसान पहुंचाए चेहरे को अंदर से साफ करता है. 

डेड स्किन और टैनिंग हटाने के घरेलू उपाय

अगर चेहरे पर डेड स्किन जम गई है या टैनिंग हो गई है, तो दही, ओटमील और शहद का मिश्रण लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें. वहीं हल्दी, बेसन और दूध का पतला घोल दाग-धब्बों और टैनिंग को हल्का करने में मदद करता है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 28 Jan 2026 07:06 AM (IST)
