Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम

Sudha Milk Price Hike: मंहगाई चरम सीमा पर है और इसकी मार से आम जनता परेशान है. कभी पेट्रोल तो कभी डीजल, तो कभी ब्रेड तक के दाम आए दिन बढ़ जाते हैं. अब तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि दूध के दाम भी आग की तरह भाग रहे हैं. अब आज सुबह बिहार में सुधा के दूध की कीमत बढ़ गई है. दूध ही नहीं दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब महंगे मिलेंगे. यहां से आप जानें कि सुधा के दूध और डेयरी सामानों की कीमत कितनी हो गई है.

बिहार में कितने रुपये लीटर हुआ दूध?

बिहार में दूध के दाम में 2 से 3.3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई है. दूध की कीमतें आप यहां से देख सकते हैं-

सुधा दूध पुरानी कीमत (प्रति लीटर) नई कीमत (प्रति लीटर) सुधा गोल्ड फुल क्रीम 65 रुपये 68 रुपये सुधा शक्ति दूध 54 रुपये 57 रुपये सुधा काऊ मिल्क 54 रुपये 56 रुपये

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क्या दूध- दही भी मिलेगा महंगा?

दूध की कीमत बढ़ने से आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ता है. बता दें कि दूध के अलावा सुधा का पनीर, सुधा का पेड़ा, मक्खन, गुलाब जामुन और रसगुल्ला की कीमतें भी बढ़ गई हैं. हालांकि, अभी इसका रेट लिस्ट सामने नहीं आया है.

क्या किसी और ब्रांड ने भी बढ़ाया दूध का दाम?

सुधा से पहले अमूल डेयरी भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी है. अमूल ने अपने कई दूध उत्पादों के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे. अमूल गोल्ड, स्टैंडर्ड दूध, टी-स्पेशल, गाय के दूध और भैंस के दूध की कीमतों में इजाफा किया गया था। इससे पहले मदर डेयरी ने भी अपने उत्पाद महंगे किए थे.

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