शादी हर लड़की की लाइफ का सबसे खास दिन होता है. हर दुल्हन चाहती है कि उस दिन वह खुद को सबसे सुंदर और खास महसूस करें. सिर्फ मेकअप और बाहरी स्किनकेयर ही काफी नहीं होता है. असली खूबसूरती और ग्लो शरीर के अंदर से आती है. इसलिए शादी से पहले अपनी स्किन और शरीर को अंदर से हेल्दी रखना बेहद जरूरी है.

दुल्हन की स्किन के लिए प्री-ब्राइडल ग्लो बहुत जरूरी होता है. इसका मतलब है, ऐसे हेल्दी और नैचुरल ड्रिंक्स लेना जो स्किन को पोषण दें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करें. सही प्री-ब्राइडल ड्रिंक लेने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, पिंपल्स और डलनेस कम होती है और शरीर भी तरोताजा महसूस करता है. अगर आप शादी से 30 से 45 दिन पहले इन ड्रिंक्स को रोजाना अपनी रूटीन में शामिल करें, तो आपकी स्किन हेल्दी, फ्रेश और चमकदार दिखने लगती है. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप शादी के दिन खुद को सबसे खूबसूरत महसूस करती हैं. तो आइए आज हम आपको 6 सबसे असरदार और हेल्दी ड्रिंक्स बताते हैं, जिन्हें हर दुल्हन अपनी प्री-ब्राइडल स्किन रूटीन में शामिल कर सकती है.

शादी से पहले ग्लोइंग स्किन के लिए रूटीन में शामिल करें ये 6 हेल्दी ड्रिंक्स

1. गुनगुना नींबू पानी - दिन की शुरुआत गुनगुने नींबू पानी से करना स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. नींबू में मौजूद विटामिन C स्किन को ब्राइट बनाता है और पिंपल्स कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाएं और सुबह खाली पेट पिएं.

2. चुकंदर और गाजर का जूस - चुकंदर और गाजर का जूस दुल्हनों के लिए सबसे अच्छा प्री-ब्राइडल ड्रिंक माना जाता है. चुकंदर ब्लड को साफ करता है और गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन में नेचुरल पिंक ग्लो लाते हैं. इस जूस को रोजाना लेने से स्किन हेल्दी और फ्रेश दिखती है.

3. नारियल पानी - नारियल पानी एक नेचुरल हाइड्रेटर है. यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है. शादी से पहले रोजाना नारियल पानी पीने से स्किन तरोताजा और साफ दिखाई देती है.

4. हल्दी वाला दूध - हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. यह स्किन की सूजन और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. हल्दी वाला दूध पीने से न सिर्फ स्किन साफ होती है, बल्कि शरीर भी हेल्दी रहता है.

5. खीरा–पुदीना डिटॉक्स ड्रिंक - खीरा और पुदीना से बनी यह ड्रिंक शरीर की गर्मी को कम करती है और चेहरे पर ठंडक लाती है. यह स्किन को ताजगी और नेचुरल ग्लो देने में बहुत असरदार है. इसे आप दिन में किसी भी समय पी सकती हैं.

6. आंवला जूस - आंवला विटामिन C का पावर हाउस है. यह कोलेजन बढ़ाकर स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है. शादी से कम से कम 30–45 दिन पहले इस जूस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें. इससे स्किन की चमक बढ़ती है और स्किन युवा और हेल्दी दिखती है.

