जिंदगी में होना है कामयाब तो हमेशा याद रखें कलाम की ये बातें, पढ़ें टॉप-10 कोट्स

भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और लाखों युवाओं के इन्स्पीरेशन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन अपने आप में एक मिसाल है. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को इतनी ऊंची उड़ान दी कि वे भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति बन गए. डॉ. कलाम ने अपने जीवन को पूरी तरह से शिक्षा, विज्ञान और देश के भविष्य यानी युवाओं को समर्पित कर दिया, उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया और राष्ट्रपति बनने के बाद भी हमेशा छात्रों और युवाओं से जुड़कर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

यही वजह है कि उनकी जयंती 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है. डॉ. कलाम सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक विचारक, शिक्षक और मार्गदर्शक थे. उन्होंने ऐसे विचार दिए जो आज भी युवाओं के दिलों को छूते हैं और उन्हें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देते हैं. उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि अगर हमारे अंदर जज्बा हो, सोच बड़ी हो और मेहनत करने का साहस हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है. तो आइए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के ऐसे ही 10 मोटिवेशनल कोट्स जानते हैं. जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो इन्हें हमेशा याद रखें.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के टॉप 10 मोटिवेशनल कोट्स

1. सपना वो नहीं होता जो हम सोते वक्त देखते हैं, असली सपना वो होता है जो हमें सोने ही न दे.

2. अगर सूरज की तरह चमकना है, तो पहले सूरज की तरह जलना होगा.

3. छोटा लक्ष्य बनाना एक अपराध है, हमेशा बड़ा सोचो.

4. जिसके पास आत्मविश्वास और मेहनत होती है, वो अपने सपनों को सच कर सकता है.

5. मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मान लेना जीवन का अंत है.

6. देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठा हो सकता है.

7. अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर अगली बार हार गए तो लोग कहेंगे पहली जीत किस्मत से मिली थी.

8. अगर आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, तो अपनी आदतें बदलो, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएंगी.

9. सच्चा ज्ञान यह है कि आपको यह पता हो कि आप कुछ नहीं जानते.

10. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं.

