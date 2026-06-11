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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलPregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स

Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स

Bengaluru Yoga Teacher: बेंगलुरु की रहने वाली शशि प्रभा द्विवेदी  कभी इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर थीं. वर्ष 2018 में वह पीएचडी की पढ़ाई कर रही थीं. इसी दौरान उनकी शादी हुई.

By : सोनम | Updated at : 11 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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39 Weeks Pregnant Woman Performs Advanced Yoga Poses: बेंगलुरु की एक योग शिक्षिका का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह 39 हफ्ते की गर्भावस्था के दौरान साड़ी पहनकर कठिन योगासन करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है कि गर्भावस्था के आखिरी चरण में इस तरह के योगासन करना सुरक्षित है या नहीं.

वीडियो में नजर आने वाली महिला का नाम शशि प्रभा द्विवेदी है, जो पेशे से योग प्रशिक्षक हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह चक्रासन समेत कई उन्नत योग मुद्राएं करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी राय दी.

क्या है पूरा मामला?

इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार,  बेंगलुरु की रहने वाली शशि प्रभा द्विवेदी  कभी इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर थीं. वर्ष 2018 में वह पीएचडी की पढ़ाई कर रही थीं. इसी दौरान उनकी शादी हुई और वह अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गईं. नई जगह, घर की जिम्मेदारियां और पीएचडी का दबाव उनकी जिंदगी में तनाव बढ़ाने लगा. ऐसे समय में उन्होंने खुद को मेंटल और फिजिकल रूप से बेहतर महसूस कराने के लिए योग का सहारा लिया.

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Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स

शुरुआत में दिक्कत का सामना

दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उनका शरीर काफी अकड़ा हुआ था और वह सामान्य स्ट्रेचिंग भी आसानी से नहीं कर पाती थीं. उन्होंने किसी संस्थान में दाखिला लेने के बजाय ऑनलाइन वीडियो की मदद से योग सीखना शुरू किया. लगातार अभ्यास के कुछ ही महीनों में उन्होंने वॉल हेडस्टैंड करना सीख लिया. जब उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की तो लोगों से मिले सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया. 


Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स

खुद का काम करना शुरू किया

धीरे-धीरे योग उनके लिए शौक से बढ़कर जुनून बन गया. उन्होंने योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया और क्लासेस शुरू कीं. शुरुआत में उनके पास केवल 25 छात्र थे, लेकिन एक साल के भीतर यह संख्या 300 से अधिक हो गई. बढ़ती लोकप्रियता और अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2022 में पीएचडी छोड़ने का फैसला किया और बेंगलुरु में अपना योग स्टूडियो शुरू कर दिया.


Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स

पिछले साल जब उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी का पता चला तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार योग जारी रखा. शशि प्रभा द्विवेदी ने बताया कि एक्सपर्ट की निगरानी में और पूरी सावधानी के साथ अभ्यास करने की अनुमति उन्हें मिली थी. गर्भावस्था के दौरान भी उन्होंने कई योगासन किए और नियमित रूप से सक्रिय रहीं.


Pregnancy Yoga: 39 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में साड़ी और चक्रासन, इस योग टीचर ने सेट किए नए मैटरनिटी गोल्स

पति का मिला सपोर्ट

वो बताती हैं कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को लेकर अक्सर बहस छिड़ जाती है. कई लोग इसे खतरनाक बताते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने का तरीका मानते हैं. हालांकि उनके पति हमेशा उनके समर्थन में खड़े रहे और उन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. शशि प्रभा द्विवेदी के इंस्टाग्राम पर 1.8 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. वह बेंगलुरु में अपना योग स्टूडियो भी चलाती हैं और नियमित रूप से फिटनेस तथा योग से जुड़े वीडियो साझा करती रहती हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Shashi Prabha Dwivedi Pregnancy Yoga Viral Yoga Video
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