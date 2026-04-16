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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलToxic Family Members: 'टॉक्सिक' रिश्तेदारों से कैसे बनाएं दूरी? गौरांग दास ने बताए 3 अचूक तरीके

Toxic Family Members: 'टॉक्सिक' रिश्तेदारों से कैसे बनाएं दूरी? गौरांग दास ने बताए 3 अचूक तरीके

Healthy Boundaries In Family: हर बात पर बहस करना, खुद को सही साबित करने की कोशिश करना या किसी के अपमानजनक व्यवहार को सहते रहना कोई मजबूरी नहीं है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Apr 2026 12:40 PM (IST)
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How To Deal With Toxic Family Members Calmly: IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट करियर त्याग कर संन्यास लेने वाले गौरांग दास का मानना है कि लगभग हर परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जिसका व्यवहार मानसिक रूप से थका देने वाला या नकारात्मक होता है, चाहे वह दूर का रिश्तेदार हो या घर का ही कोई सदस्य. लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ऐसे लोगों से कैसे निपटते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटे. 

ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए?

वह कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए अपनी मानसिक शांति की कीमत नहीं चुकानी चाहिए. हर बात पर बहस करना, खुद को सही साबित करने की कोशिश करना या किसी के अपमानजनक व्यवहार को सहते रहना कोई मजबूरी नहीं है. कई बार शांति से जवाब देना, समझदारी से स्थिति संभालना या जरूरत पड़ने पर विनम्र तरीके से अपनी बात रखना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है. परिवार के साथ सीमाएं तय करना घमंड नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती और खुद की सुरक्षा का संकेत है. 

उलझने से बचना चाहिए

पहला तरीका यह है कि जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे कि जैसे तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उससे उलझने के बजाय मुस्कुराकर कह दें कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं.  यह सुनकर सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं होती. जब आप बहस नहीं करते, तो उनके पास आगे कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं और बात वहीं खत्म हो जाती है.

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शालीनता से दें जवाब

दूसरा तरीका तब काम आता है जब लोग बिना मांगे सलाह देने लगते हैं या तुलना करने लगते हैं. अक्सर हम सुनते हैं कि "देखो शर्मा जी के बेटे को, कितना अच्छा कर रहा है, और तुम…" ऐसे में आप शांत रहकर जवाब दे सकते हैं, "ठीक है, आप मेरी मदद कर दीजिए वैसी नौकरी पाने में." जैसे ही आप उनसे जिम्मेदारी लेने को कहते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। इसके बाद वे दोबारा ऐसी तुलना करने से पहले सोचते हैं.

 खुद को कमजोर न दिखाना

तीसरा और सबसे जरूरी तरीका है कि खुद को कमजोर न दिखाना. अगर कोई बार-बार ताने मारता है या आपके मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देता है, तो उसे विनम्र लेकिन साफ शब्दों में रोकना जरूरी है. जैसे आप कह सकते हैं कि "मामा जी, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं?" या "बुआ जी, कृपया मुझसे इस लहजे में बात न करें." जब आप शांति और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला भी सतर्क हो जाता है. सबसे जरूरी बात यही है कि आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान आपके अपने हाथ में हैं. सिर्फ इसलिए कि कोई परिवार का हिस्सा है, उसके गलत व्यवहार को सहना जरूरी नहीं है. सही सीमाएं तय करना और खुद का सम्मान बनाए रखना ही एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की कुंजी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Toxic Family Members Mental Peace Tips Toxic Relatives
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