आईपीएल में भी उनका करियर शानदार रहा है, मुंबई इंडियंस से शुरुआत, फिर आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच विनर प्रदर्शन. 2026 में वह पंजाब किंग्स के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े, जिससे उनकी स्टार वैल्यू और बढ़ गई.