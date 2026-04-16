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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलYuzvendra Chahal House: 25 करोड़ का बंगला और धांसू कार कलेक्शन, राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं चहल

Yuzvendra Chahal House: 25 करोड़ का बंगला और धांसू कार कलेक्शन, राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं चहल

Yuzvendra Chahal House Gurgaon: युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उनका बंगला कितना शानदार है, जहां वो राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Apr 2026 07:16 AM (IST)
Yuzvendra Chahal House Gurgaon: युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उनका बंगला कितना शानदार है, जहां वो राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं.

युजवेंद्र चहल, जिन्हें फैंस प्यार से युजी कहते हैं, सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल से भी लोगों का ध्यान खींचते हैं. शतरंज से क्रिकेट तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है और आज वह टीम इंडिया के भरोसेमंद स्पिनर्स में गिने जाते हैं.

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आईपीएल में भी उनका करियर शानदार रहा है, मुंबई इंडियंस से शुरुआत, फिर आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच विनर प्रदर्शन. 2026 में वह पंजाब किंग्स के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े, जिससे उनकी स्टार वैल्यू और बढ़ गई.
आईपीएल में भी उनका करियर शानदार रहा है, मुंबई इंडियंस से शुरुआत, फिर आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच विनर प्रदर्शन. 2026 में वह पंजाब किंग्स के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े, जिससे उनकी स्टार वैल्यू और बढ़ गई.
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जब क्रिकेट से फुर्सत मिलती है, तो युजी अपने गुरुग्राम स्थित लग्जरी घर में परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं. करीब 25 करोड़ रुपये का यह मल्टी-स्टोरी बंगला उनकी मेहनत और सफलता की झलक दिखाता है.
जब क्रिकेट से फुर्सत मिलती है, तो युजी अपने गुरुग्राम स्थित लग्जरी घर में परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं. करीब 25 करोड़ रुपये का यह मल्टी-स्टोरी बंगला उनकी मेहनत और सफलता की झलक दिखाता है.
Published at : 16 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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