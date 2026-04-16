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Yuzvendra Chahal House: 25 करोड़ का बंगला और धांसू कार कलेक्शन, राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं चहल
Yuzvendra Chahal House Gurgaon: युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी के लिए जाने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उनका बंगला कितना शानदार है, जहां वो राजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं.
युजवेंद्र चहल, जिन्हें फैंस प्यार से युजी कहते हैं, सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल से भी लोगों का ध्यान खींचते हैं. शतरंज से क्रिकेट तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है और आज वह टीम इंडिया के भरोसेमंद स्पिनर्स में गिने जाते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion