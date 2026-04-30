हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKitchen Cancer Risk: किचन में रखी ये चीजें दे रही हैं कैंसर को न्योता, आज ही निकालकर फेंक दें बाहर

Kitchen Cancer Risk: किचन में रखी ये चीजें दे रही हैं कैंसर को न्योता, आज ही निकालकर फेंक दें बाहर

Kitchen Cancer Risk: डॉक्टरों के अनुसार बर्तन साफ करने वाला स्पंज बैक्टीरिया का बड़ा अड्डा बन सकता है. इसके छोटे-छोटे छेद में नमी और खाने के कण फंसे रहते हैं, जहां खतरनाक बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

Kitchen Cancer Risk: सभी लोग अपने घर और किचन को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें ही हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किचन में मौजूद कुछ आम सामान धीरे-धीरे शरीर में जहरीले तत्व पहुंचते हैं, जो लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके भी किचन में रखी है यह चीज तो आप भी कैंसर को न्योता दे रहे हैं. ऐसे में कौन सी चीजों को आज ही किचन से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए.

किचन स्पंज दिखता है साफ, लेकिन खतरनाक

डॉक्टरों के अनुसार बर्तन साफ करने वाला स्पंज बैक्टीरिया का बड़ा अड्डा बन सकता है. इसके छोटे-छोटे छेद में नमी और खाने के कण फंसे रहते हैं, जहां खतरनाक बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. यह बैक्टीरिया बर्तनों के जरिए शरीर में पहुंचकर इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं और लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं.

प्लास्टिक के बर्तन और कंटेनर

किचन में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन जैसे चोपिंग बोर्ड और स्टोरेज कंटेनर भी सेहत के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं. खासकर जब इनमें गरम खाना रखा है या गर्म किया जाता है तो हानिकारक केमिकल्स खाने में मिल जाते हैं. माइक्रो प्लास्टिक और केमिकल्स शरीर में जाकर कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

एल्युमिनियम फॉयल और बर्तन

एल्युमिनियम का इस्तेमाल आम है, लेकिन इसमें खट्टा या नमकीन खाना पकाने से धातु के कण भोजन में मिल सकते हैं. लंबे समय तक इसका असर शरीर पर पड़ सकता है और यह कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा माना जाता है.

नॉन स्टिक पैन का खतरा

नॉन स्टिक पैन में मौजूद कोटिंग ज्यादा गर्म होने पर हानिकारक केमिकल छोड़ सकती है. अगर पैन की सतह खराब या खरोंच वाली हो तो यह तत्व खाने में मिल सकते हैं, जो लीवर और फेफड़ों पर असर डाल सकते हैं.

ये भी पढ़ें-Heat Cramps Symptoms and Causes : गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं हीट क्रैम्प्स के मामले, कैसे रखें खुद का ख्याल

प्रोसेस्ड और ज्यादा तला हुआ खाना

पैकेज्ड स्नेक्स, इंस्टेंट फूड और ज्यादा तला हुआ खाना भी खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे खाने में मौजूद केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स शरीर पर नेगेटिव असर डालते हैं. वहीं ज्यादा तेल में तले खाने में बनने वाले कुछ तत्व लंबे समय में हानिकारक हो सकते हैं..

ज्यादा शुगर वाली पैकेज्ड ड्रिंक्स

सोडा, जूस, पैकेज्ड ड्रिंक में हाई शुगर एडिटिव्स होते हैं. यह न केवल डायबिटीज का कारण बनते हैं, बल्कि कुछ रिसर्च के अनुसार कैंसर वाले खतरे को भी बढ़ा सकते हैं. घर में ताजे फल और हर्बल ड्रिंक को ही प्राथमिकता देनी चाहिए.

ये भी पढ़ें-Cancer In Kids: बच्चों में दिख रहे ये संकेत हो सकते हैं चाइल्डहुड कैंसर का कारण, ऐसे करें पहचान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Kitchen Cancer Risk Harmful Kitchen Items Sponge Bacteria Danger Plastic Containers Health Risk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Kitchen Cancer Risk: किचन में रखी ये चीजें दे रही हैं कैंसर को न्योता, आज ही निकालकर फेंक दें बाहर
किचन में रखी ये चीजें दे रही हैं कैंसर को न्योता, आज ही निकालकर फेंक दें बाहर
हेल्थ
Pesticides Exposure Cancer Risk : पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
हेल्थ
Sugarcane Juice Risk: गर्मी में गन्ने का जूस पीना आपके लिए कितना सुरक्षित? डॉक्टर ने बताएं इसके छिपे खतरे
गर्मी में गन्ने का जूस पीना आपके लिए कितना सुरक्षित? डॉक्टर ने बताएं इसके छिपे खतरे
हेल्थ
Heat and Blood Pressure: गर्मी से सिर्फ शरीर पर नहीं, ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है असर, जानें एक्सपर्ट ने क्या दी चेतावनी?
गर्मी से सिर्फ शरीर पर नहीं, ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है असर, जानें एक्सपर्ट ने क्या दी चेतावनी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
बॉलीवुड
45 की उम्र में सरोगेसी के जरिए मां बनेंगी संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
ट्रैवल
Ganga Expressway Tourism Benefits: गंगा एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को कितना होगा फायदा, किन धार्मिक शहरों से होगा कनेक्शन?
गंगा एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को कितना होगा फायदा, किन धार्मिक शहरों से होगा कनेक्शन?
Results
CISCE Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget