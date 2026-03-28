एक वीडियो से कितना कमा लेते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक, जानें और कहां-कहां से होती है कमाई

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Youtuber Armaan Malik Earnings: मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात व्लॉग्स के जरिए शेयर करने के लिए मशहूर अरमान ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह पांचवीं बार पिता बन गए हैं. लेकिन इन सुर्खियों से परे एक बात सबका ध्यान खींचती है. वह है उनकी तेजी से बढ़ती दौलत. आइए जानते हैं कि अरमान एक वीडियो से कितनी कमाई करते हैं और उनकी कमाई के जरिए क्या हैं.

हर वीडियो से कमाई

अरमान मलिक के यूट्यूब वीडियो को अक्सर लाखों-करोड़ों व्यूज मिलते हैं. डिजिटल कंटेंट बनाने वालों की दुनिया में कमाई आमतौर पर व्यूज और ऐड रेट्स पर निर्भर करती है. औसतन कंटेंट बनाने वाले हर 10 लाख व्यूज पर लगभग ₹2,00,000 कमा सकते हैं. यह देखते हुए कि अरमान के कई वीडियो वायरल हो जाते हैं वह अक्सर एक ही वीडियो से कई लाख कमा लेते हैं.

Bigg Boss OTT से भी हुई कमाई

यूट्यूब के अलावा अरमान ने टीवी पर आकर भी कमाई की है. Bigg Boss OTT 3 के दौरान खबरों के मुताबिक उन्होंने हर एपिसोड के लगभग ₹2,00,000 चार्ज किए. इससे सिर्फ इस शो से ही उनकी हफ्ते भर की कमाई लगभग ₹14 लाख तक पहुंच गई.

परिवार भी कमाई में हाथ बंटाता है

अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मालिक भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं. खबरों के मुताबिक वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हर महीने लगभग ₹1.2 लाख से ₹2 लाख के बीच कमाती हैं. साथ मिलकर परिवार ने कंटेंट बनाने के काम को एक पूरे फ्लेज्ड बिजनेस का रूप दिया है.

आठ यूट्यूब चैनल

उनकी इतनी ज्यादा कमाई के पीछे सबसे बड़ी वजह है काम का पैमाना. अरमान और उनका परिवार आठ यूट्यूब चैनल चलाता है. इनमें व्लॉग्स, लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट और रोजमर्रा के कामकाज शामिल हैं. यह मल्टी चैनल रणनीति विज्ञापन, व्यूज और दर्शकों की सक्रियता से लगातार कमाई पक्की करते हैं.

म्यूजिक वीडियो और ब्रांड डील्स

अरमान ऐसे म्यूजिक वीडियो भी रिलीज करते हैं जिनमें वह और उनका परिवार नजर आते हैं. इससे उनकी कमाई का एक और जरिया खुल जाता है. इसके अलावा वह प्रचार और एंडोर्समेंट के लिए अलग-अलग ब्रांड के साथ मिलकर काम करते हैं.

बिजनेस में कदम और निवेश

कंटेंट बनाने के काम से आगे बढ़कर अरमान ने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा है. उनका अपनी बेटी तूबा के नाम से एक कपड़ों का ब्रांड है. इसी के साथ उन्होंने हाल ही में स्किन केयर के क्षेत्र में भी एंट्री की है. इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है. चंडीगढ़ में उनके पास 10 आलीशान फ्लैट और एक फार्म हाउस है.

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