दुनिया में कौन सा देश बनाता है सबसे ज्यादा मिसाइलें, भारत किस नंबर पर?

दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है और मिसाइल्स के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मिसाइल्स किसी देश की ताकत और सुरक्षा का अहम हिस्सा हैं. लंबी दूरी, सटीक निशाना और परमाणु सक्षम मिसाइल्स किसी देश की सुरक्षा नीति की नींव होती हैं. इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन सा देश सबसे अधिक मिसाइल्स बनाता है और भारत इस दौड़ में किस स्थान पर है.

मिसाइल तकनीक में प्रमुख देश

अगर बात की जाए कि मिसाइल निर्माण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे आता है तो अमेरिका को सबसे ऊपर माना जा सकता है. अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ा रक्षा बजट है, जिसके चलते वह अधिक से अधिक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स बनाता है. Lockheed Martin और Raytheon Technologies जैसी कंपनियां अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए प्रमुख हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाती हैं.

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ताकतवर और लंबी दूरी की मिसाइलें

इसके बाद रूस का नाम आता है, जो अपने शक्तिशाली और लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, रूस ने कई एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं, जिनमें RS 28 Sarmat जैसी मिसाइल शामिल है. रूस लगातार नए हथियार सिस्टम विकसित करता रहता है और अपने एडवांस्ड एंटी मिसाइल शील्ड सिस्टम्स के लिए जाना जाता है.

तेजी से उभरती मिसाइल शक्ति

चीन भी आज के समय इस क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ देश है और यह विश्व के प्रमुख मिसाइल निर्माता देशों में से एक माना जाता है. चीन ने DF सीरीज की कई आधुनिक मिसाइलें बनाई हैं, जो लंबी दूरी और सटीकता के लिए जानी जाती हैं. चीन लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता भी लगातार मजबूत हो रही है.

भारत की स्थिति

भारत की बात करें तो वह भी मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ देश है. भारत में मिसाइल तकनीक DRDO संभालता है. DRDO ने कई सफल मिसाइल सिस्टम बनाए हैं, जैसे Agni V, Prithvi और Brahmos. Brahmos खासतौर पर अपनी तेज रफतार और सटीक निसाने के लिए जानी जाती है और यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है.

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अगर देशों को रैंक करने की बात करें तो यह कहना मुश्किल है कि कौन सा देश किस स्थान पर है, क्योंकि यह आंकड़ा गोपनीय होता है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता, फिर भी कहा जा सकता है कि मिसाइल निर्माण के मामले में अमेरिका, रूस और चीन तीन सबसे आगे आने वाले देश हैं. इसके बाद कहीं चौथे या पांचवें स्थान पर भारत आता है.