हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहादसों का साल बना 2025, महाकुंभ भगदड़, प्लेन क्रैश और पहलगाम हमले तक... इस साल गईं इतनी जान

हादसों का साल बना 2025, महाकुंभ भगदड़, प्लेन क्रैश और पहलगाम हमले तक... इस साल गईं इतनी जान

इस साल ऐसी-ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिन्होंने हजारों परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया. कहीं खुशी का माहौल मातम में बदल गया तो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे लोग अचानक हादसों का शिकार हो गए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 देश के लिए आसान नहीं रहा. इस साल ऐसी-ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिन्होंने सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं बदलीं, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया. कहीं खुशी का माहौल मातम में बदल गया तो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे लोग अचानक हादसों का शिकार हो गए. इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भीड़, अव्यवस्था और लापरवाही की कीमत आखिर कौन चुका रहा है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं 2025 हादसों का साल कैसे बना और कितने लोगों की जान गई. 

महाकुंभ भगदड़ 

साल की शुरुआत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ से हुई. 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट के पास हालात अचानक बेकाबू हो गए. भारी भीड़ के बीच अफरातफरी मची और लोग एक-दूसरे पर गिरते चले गए. शुरूआती रिपोर्ट्स में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई. जबकि दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए. बाद में जांच रिपोर्ट्स और मीडिया पड़ताल में मरने वालों की संख्या और ज्यादा होने की बात सामने आई. इस घटना ने इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. 

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत का मंजर 

महाकुंभ की भगदड़ के बाद 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और हादसा हो गया. प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा थी. वहीं ट्रेन लेट होने और प्लेटफार्म बदलने की अफवाह के बाद हालत बिगड़ गए और भगदड़ मच गई. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

पहलगाम हमला 

22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया. इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर दिया. घाटी में घूमने आए लोगों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी जिससे 26 लोगों की जान चली गई. वहीं वहां मौजूद लोगों के अनुसार आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां चलाई थी. इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और शोक का माहौल देखने को मिला था. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया.

आईपीएल जीत का जश्न बना था मातम

4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई. हजारों फैंस स्टेडियम के बाहर जमा थे, लेकिन भीड़ प्रबंधन पूरी तरह नाकाम रहा. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए थे. इसके बाद आईपीएल में आरसीबी को 18 साल बाद मिली खुशी कुछ ही पलों में कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई थी. 

मुंबई लोकल हादसा 

9 जून 2025 को मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरकर कई यात्रियों की जान चली गई थी. मुंब्रा के पास दो ट्रेनों के बीच भीड़ के कारण यात्री नीचे गिर गए. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए. जांच में सामने आया था कि ज्यादा भीड़ और सुरक्षा इंतजामों की कमी इस हादसे की बड़ी वजह थी. 

अहमदाबाद प्लेन क्रैश 

12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई. वहीं प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा था, जिससे जमीन पर मौजूद कई लोगों की भी जान चली गई. इस हादसे को भारत के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक माना गया.

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हादसा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के समय बहुत भीड़ इकठ्ठा हो गई थी. जिसकी वजह से भगदड़ मच गई थी  और 9 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में 8 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था. 

ये भी पढ़ें-ये हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियां, नाम जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Mahakumbh Stampede 2025 Accidents India Deadly Incidents 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
Advertisement

वीडियोज

BJP State Chief: Pankaj की बढ़ी टेंशन..BJP अध्यक्ष के नए नाम पर CM योगी ने क्यों नहीं जताई सहमति?
BJP State President: UP BJP अध्यक्ष बनने के बाद Pankaj को इन चुनौतियों का सामना करना होगा
West Bengal Elections 2026 : बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद से कितना बदल जाएगा चुनाव का समीकरण?
3I ATLAS की पूंछ मुड़ी! अंतरिक्ष में चल क्या रहा है? | ABPLIVE
Pak PM Shehbaz Sharif की बेइज्जती पर आपकी हंसी नहीं रुकेगी! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था बॉक्स ऑफिस पर गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
Video: 'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल
'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल
हेल्थ
फैलोपिएन ट्यूब में कैसे ठहर जाता है भ्रूण, इससे मां की जान को कितना खतरा?
फैलोपिएन ट्यूब में कैसे ठहर जाता है भ्रूण, इससे मां की जान को कितना खतरा?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget