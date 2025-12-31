यह है दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट, जानें किस क्रिकेटर से है इसका कनेक्शन?

क्रिकेट में खिलाड़ी जितने बड़े होते हैं, उनकी यादें और उनसे जुड़ी चीजें भी उतनी ही कीमती मानी जाती है. खासकर वह बल्ले जिससे ऐतिहासिक पारियां खेली गई हो समय के साथ क्रिकेट फैंस के लिए अनमोल धरोहर बन जाते हैं. यही वजह है कि जब ऐसे बल्लों की नीलामी होती है, तो कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है. क्रिकेट इतिहास में भी कुछ ऐसे ही बल्ले रहे हैं जो रिकॉर्ड कीमत पर बिके और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट कौन सा है और इस बैट से किस क्रिकेटर का कनेक्शन है.

इस खिलाड़ी का बल्ला बना दुनिया का सबसे महंगा

दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से जुड़ा है. ब्रैडमैन का यह बल्ला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. इस बल्ले से जुड़ा इतिहास और ब्रैडमैन की शानदार बल्लेबाजी इसे बहुत खास बनाती है. वैसे तो डॉन ब्रैडमैन के पास कई क्रिकेट बैट थे, लेकिन उनका यह बल्ला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इस खास बल्ले की 2021 में नीलामी हुई थी. नीलामी के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर इसे खरीदा. यह बल्ला 2 लाख 45 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 1.9 से 2 करोड़ रुपये में बिका और दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट बन गया.

क्यों खास है ब्रैडमैन का सबसे महंगा बल्ला?

दरअसल ब्रैडमैन का दुनिया का सबसे महंगा बल्ला वही बाला था, जिससे सर डॉन ब्रैडमैन ने 1934 की एशेज टेस्ट सीरीज खेली थी. इसी बल्ले से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यादगार पारियां खेली. इस बल्ले से उन्होंने हेडिंग्ले टेस्ट में 304 रन और ओवल टेस्ट में 244 रन की पारी खेली थी. इतना ही नहीं ब्रैडमैन ने अपनी इन दोनों पारियों का जिक्र खुद इस बल्ले पर लिखा था, जिससे इसकी ऐतिहासिक अहमियत और बढ़ गई. वहीं आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने डॉन ब्रैडमैन का बल्ला खरीदा था, उसने उस बल्ले को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे ऑस्ट्रेलिया के बोराल स्थित डॉन ब्रैडमैन म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए दे दिया. वहीं आज भी लाखों क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक बल्ले को देखने के लिए उस म्यूजियम में पहुंचते हैं.

धोनी का बल्ला भी नहीं रहा पीछे

सबसे महंगे बल्लों की बात हो और एम एस धोनी का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता. धोनी ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जिस बल्ले से विजय छक्का लगाया था. वह भी नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बिका था, धोनी के ऐतिहासिक बल्ले की नीलामी में इसे 1 लाख पाउंड यानी करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया. यह बल्ला भी दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेट बैट्स की सूची में शामिल है. आपको बता दें कि धोनी को इस नीलामी में मिली पूरी रकम उन्होंने अपनी पत्नी साक्षी के फाउंडेशन द साक्षी फाउंडेशन को दान कर दी थी. यह संस्था जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है.

