हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?

World White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?

इस दिन का मकसद समाज में जागरूकता फैलाना होता है ताकि नेत्रहीन लोगों को बराबरी का हक मिल सके, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अवसर दिया जा सके और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 15 Oct 2025 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

हर साल 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी दिवस यानी White Cane Safety Day मनाया जाता है. यह दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नेत्रहीन या दृष्टिबाधित हैं. इस दिन का मकसद समाज में जागरूकता फैलाना होता है ताकि नेत्रहीन लोगों को बराबरी का हक मिल सके, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अवसर दिया जा सके और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके. इस दिन का सबसे प्रमुख प्रतीक सफेद छड़ी है, जो दुनिया भर में नेत्रहीनता की पहचान बन चुकी है.

लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि नेत्रहीन लोग जिस छड़ी का यूज करते हैं वह हमेशा सफेद रंग की ही क्यों होती है, आखिर सफेद रंग में क्या खास है, क्या इसका कोई और रंग नहीं हो सकता, तो चलिए जानते हैं कि दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का सफेद ही रंग क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या है. 

सफेद छड़ी का असली मकसद क्या है?

नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए सफेद छड़ी सिर्फ चलने का सहारा नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान और सुरक्षा का भी एक माध्यम है. जब कोई व्यक्ति हाथ में सफेद छड़ी लिए सड़क पर चलता है, तो दूसरों को तुरंत यह समझ में आता है कि वह व्यक्ति दृष्टिबाधित है. इससे वाहन चालक, राहगीर और आसपास के लोग ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और उसे रास्ता देने में मदद करते हैं. 

सफेद ही क्यों होती है यह छड़ी?

सफेद रंग सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला रंग होता है, दिन के उजाले में ही नहीं, बल्कि रात में भी जब स्ट्रीट लाइट या गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है, तब भी सफेद छड़ी आसानी से नजर आ जाती है. यह खासतौर पर उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. साल 1930 में अमेरिका के पियोरिया शहर में एक घटना हुई, जिसने सफेद छड़ी के रंग को बदल कर रख दिया. एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते समय काली छड़ी के साथ देखा गया, लेकिन उसकी छड़ी वाहन चालकों को दिखाई नहीं दी और वह खतरे में आ गया.

इस पर वहां के लायंस क्लब के अध्यक्ष जॉर्ज ए. बोनहम ने सुझाव दिया कि छड़ी को सफेद रंग से रंगा जाए और उस पर लाल पट्टियां लगाई जाए, ताकि वह दूर से दिखाई दे और लोग सतर्क हो जाएं. यह प्रयोग इतना सफल रहा कि धीरे-धीरे यह पूरे अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैल गया. अब यह एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता बन चुकी है कि नेत्रहीन व्यक्ति की छड़ी सफेद होती है. यह न सिर्फ उनके लिए सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि उनकी पहचान का भी हिस्सा है. 

कैसे बनी सफेद छड़ी एक प्रतीक

सफेद छड़ी नेत्रहीन व्यक्ति को न सिर्फ डायरेक्शन नहीं देती है, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनने का एहसास भी कराती है. वे छड़ी की मदद से सामने की बाधाओं, खाई, दीवार, या किसी रुकावट का पता लगा लेते हैं और अपनी डायरेक्शन तय करते हैं. इसे हूवर तकनीक कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1944 में अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ रिचर्ड ई. हूवर ने की थी. छड़ी को जमीन पर घुमाकर, स्पर्श से रास्ते की जानकारी हासिल करना, और बिना किसी की मदद के चलना, यह सब सफेद छड़ी की मदद से ही संभव हो पाता है. 

वहीं बहुत से लोग सोचते हैं कि सफेद छड़ी एक ही तरह की होती है, पर  यह तीन मुख्य प्रकारों में आती है. जिसमें गतिशीलता छड़ी यानी Mobility Cane है, ये लंबी और हल्की होती है, जिससे रास्ता देखा जाता है. वहीं दूसरी सहायक छड़ी यानी Support Cane है,  यह चलने में कठिनाई झेल रहे लोगों के लिए होती है. इसके अलावा तीसरी पहचान छड़ी यानी ID Cane है, यह उन लोगों के लिए होती है जिन्हें आंशिक दृष्टि है, ताकि लोग जान सकें कि वह व्यक्ति पूरी तरह दृष्टिहीन नहीं है लेकिन कुछ देखने में असमर्थ है. 

यह भी पढ़ें प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने पर सूफियान इलाहाबादी को धमकी, जानें ऐसे मामलों में कितनी सजा?

Published at : 15 Oct 2025 10:41 AM (IST)
Tags :
Blind People World White Cane Day White Cane Cane For Blind
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
शिक्षा
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget