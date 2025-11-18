World Toilet Day: वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है. इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य यह बताना है कि आज भी दुनिया भर में तीन अरब से ज्यादा लोगों के पास सुरक्षित और साफ टॉयलेट की सुविधा नहीं है. खुले में शौच, गंदा पानी और खराब सीवेज सिस्टम हर साल लाखों लोगों की जान लेता है. इन लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल होते हैं. इस साल वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम सैनिटेशन, सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल है. जिसका मतलब सभी के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सम्मान है. वहीं वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की थीम इस बात पर जोर देती है कि टॉयलेट केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि यह बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं के समर्थन, बीमारियों को कम करने और हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है. वर्ल्ड टॉयलेट डे को लेकर इस बार टॉयलेट म्यूजियम की चर्चा भी तेज है. दरअसल दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर टॉयलेट म्यूजियम बना हुआ है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में कौन सा देश है जहां पर टॉयलेट म्यूजियम बना हुआ है.

इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम

जापान एक ऐसा देश है, जहां पर टॉयलेट म्यूजियम बना हुआ है. दरअसल जापान की राजधानी टोक्यो में एक म्यूजियम को पूप थीम पर डिजाइन किया गया है. इस म्यूजियम में कैंडी, मार्शमैलो, कप केक और आइसक्रीम हर चीज का डिजाइन पूप जैसा बना है. वहीं इस टॉयलेट म्यूजियम के एंट्री गेट को भी एक टॉयलेट सीट जैसा ही डिजाइन किया गया है. जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं. इस टॉयलेट म्यूजियम के अंदर जाते ही फूड शॉप वाली सजावट, लाइट शो, मजेदार गेम्स और टॉयलेट पेपर की थीम पर बने सेटअप नजर आते हैं. टोक्यो का यह म्यूजियम जापान के उस कल्चर को भी दर्शाता है, जिसमें साफ-सफाई और हाइजीन को बहुत महत्व दिया जाता है.

टॉयलेट म्यूजियम में जाने के लिए खरीदना पड़ता है टिकट

टोक्यो में बने टॉयलेट म्यूजियम में जाने के लिए विजिटर को टिकट खरीदना पड़ता है. इसकी एंट्री फीस टोक्यो के दूसरे म्यूजियम के अनुसार ही तय होती है. वहीं जापान में बने इस टॉयलेट को देखने के लिए कई विदेशी यात्री भी यहां जाते हैं.

भारत में भी बना टॉयलेट म्यूजियम

जापान की तरह भारत में भी सुलभ इंटरनेशनल का टॉयलेट म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर अब तक के शौचालयों का विकास दिखाया गया है. वहीं राजधानी दिल्ली में बने इस टॉयलेट म्यूजियम को तीन हिस्सों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में बांटा गया है.

