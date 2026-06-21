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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक गलत कदम और सीधे नदी में, जानिए क्षेत्रफल में फैला है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप?

एक गलत कदम और सीधे नदी में, जानिए क्षेत्रफल में फैला है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप?

आपने दुनिया के कई अलग-अलग टापुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के इतने छोटे टापू के बारे में सुना है, जिसमें सिर्फ एक ही घर बना हो. चलिए आज आपको इस अनोखी जगह के बारे में बताते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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सोचिए दूर समंदर या नदी के बीच में एक ऐसा आशियाना, जहां आपके अलावा कोई और दूसरा न हो, सुनने में किसी हसीन ख्वाब के जैसा लगता है न, लेकिन सोचिए यह कितना खतरनाक भी हो सकता है. दुनिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है, जो कि इतना छोटा है कि वह सिर्फ एक मकान भर है, जिसमें सिर्फ एक घर और एक पेड़ के लिए जगह है. यहां की बनावट ऐसी है कि अगर गलती से भी आपका पैर फिसला तो सीधा गहरे पानी में चले जाएंगे. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

टेनिस कोर्ट जितना छोटा टापू

न्यूयॉर्क और ओंटारियो के बीच बहने वाली सेंट लॉरेंस नदी में थाउजेंड आइसलैंड द्वीपसमूह का यह बेहद छोटा सा हिस्सा है. आकार की बात करें तो खूबसूरत द्वीप एक सामान्य टेनिस कोर्ट से भी छोटा है. इस पूरे टापू पर सिर्फ एक लाल छत वाला छोटा सा मकाना बना, जहां एक पेड़ और बैठने के लिए दो कुर्सियों के जितनी जगह है. इस अनोखी बनावट की वजह से वाशिंगटन ने अपनी एक पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा था कि यहां रहने वालों के लिए एक गलत कदम मतलब सीधा पानी में तैरना है.

साइजलैंड परिवार की निजी जन्नत

इस द्वीप का इतिहास भी काफी दिलचस्प है. साल 1950 के दशक में साइजलैंड नाम के एक अमेरिकी परिवार ने एकांत और शांति से अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस जगह को खरीदा था. उस वक्त इसका नाम हब आईलैंड हुआ करता था. इस परिवार ने यहां खुद के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाया और खाली बची जमीन पर एक पौधा रोप दिया, जो कि आज एक बड़ा पेड़ बन चुका है. अपनी जरूरतों के हिसाब से ही एकदम सटीक बैठने के कारण ही इस परिवार ने इसका नाम बदलकर जस्ट रूम इनफ आईलैंड रख दिया.

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सैलानी नहीं रख सकते यहां कदम

चूंकि यह पूरा द्वीप साइजलैंड परिवार की निजी संपत्ति है, इसलिए किसी भी बाहरी पर्यटक को इस टापू की जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं है. सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए यहां कड़े नियम लागू हैं. इसके अलावा व्यावहारिक रूप से भी इस द्वीप पर भी इतनी जगह नहीं है कि कोई होटल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक पार्क बनाया जा सके. यहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के शोर-शराबे से दबर अपनी इस इस छोटी सी दुनिया में पूरी गोपनियता के साथ वक्त बिताते हैं.

बोट के जरिए होता है दीदार

भले ही आप इस द्वीप पर उतर नहीं सकते, लेकिन इसे करीब से देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. नदी में चलने वाले क्रूज और बोट टूर के जरिए लोग इस अनोखे आशियाने के बेहद करीब से गुजरते हैं. अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया बे या फिर कनाडा के गैनानोक और रॉकपॉर्ट शहरों से सैलानी इस टापू को देखने के लिए आते हैं और नावें बुक करके इसे देखते हैं. बोट के डेक से पानी के बीचो-बीच बने इस अकेले घर और पेड़ की तस्वीरें लेना पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है.

गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

इस द्वीप के नाम एक बड़ा वैश्विक रिकॉर्ज भी दर्ज है. साल 1992 से पहले तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंग्लैंड के तट के पास स्थिति बिशप रॉक को दुनिया का सबसे छोटा आबाद द्वीप माना जाता था. लेकिन जब सर्वे हुआ तो पता चला कि जस्ट रूम इनफ आइलैंड का क्षेत्रफल बिशप रॉक से भी करीब आधा है. इसके बाद साल 1992 में आधिकारिक तौर पर इस अमेरिकी द्वीप को दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए टापू का खिताबा दिया गया, जिसका क्षेत्रफल महज 301 वर्ग मीटर में है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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