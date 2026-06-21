एक गलत कदम और सीधे नदी में, जानिए क्षेत्रफल में फैला है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप?

सोचिए दूर समंदर या नदी के बीच में एक ऐसा आशियाना, जहां आपके अलावा कोई और दूसरा न हो, सुनने में किसी हसीन ख्वाब के जैसा लगता है न, लेकिन सोचिए यह कितना खतरनाक भी हो सकता है. दुनिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है, जो कि इतना छोटा है कि वह सिर्फ एक मकान भर है, जिसमें सिर्फ एक घर और एक पेड़ के लिए जगह है. यहां की बनावट ऐसी है कि अगर गलती से भी आपका पैर फिसला तो सीधा गहरे पानी में चले जाएंगे. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

टेनिस कोर्ट जितना छोटा टापू

न्यूयॉर्क और ओंटारियो के बीच बहने वाली सेंट लॉरेंस नदी में थाउजेंड आइसलैंड द्वीपसमूह का यह बेहद छोटा सा हिस्सा है. आकार की बात करें तो खूबसूरत द्वीप एक सामान्य टेनिस कोर्ट से भी छोटा है. इस पूरे टापू पर सिर्फ एक लाल छत वाला छोटा सा मकाना बना, जहां एक पेड़ और बैठने के लिए दो कुर्सियों के जितनी जगह है. इस अनोखी बनावट की वजह से वाशिंगटन ने अपनी एक पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा था कि यहां रहने वालों के लिए एक गलत कदम मतलब सीधा पानी में तैरना है.

साइजलैंड परिवार की निजी जन्नत

इस द्वीप का इतिहास भी काफी दिलचस्प है. साल 1950 के दशक में साइजलैंड नाम के एक अमेरिकी परिवार ने एकांत और शांति से अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस जगह को खरीदा था. उस वक्त इसका नाम हब आईलैंड हुआ करता था. इस परिवार ने यहां खुद के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाया और खाली बची जमीन पर एक पौधा रोप दिया, जो कि आज एक बड़ा पेड़ बन चुका है. अपनी जरूरतों के हिसाब से ही एकदम सटीक बैठने के कारण ही इस परिवार ने इसका नाम बदलकर जस्ट रूम इनफ आईलैंड रख दिया.

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सैलानी नहीं रख सकते यहां कदम

चूंकि यह पूरा द्वीप साइजलैंड परिवार की निजी संपत्ति है, इसलिए किसी भी बाहरी पर्यटक को इस टापू की जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं है. सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए यहां कड़े नियम लागू हैं. इसके अलावा व्यावहारिक रूप से भी इस द्वीप पर भी इतनी जगह नहीं है कि कोई होटल, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक पार्क बनाया जा सके. यहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के शोर-शराबे से दबर अपनी इस इस छोटी सी दुनिया में पूरी गोपनियता के साथ वक्त बिताते हैं.

बोट के जरिए होता है दीदार

भले ही आप इस द्वीप पर उतर नहीं सकते, लेकिन इसे करीब से देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. नदी में चलने वाले क्रूज और बोट टूर के जरिए लोग इस अनोखे आशियाने के बेहद करीब से गुजरते हैं. अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया बे या फिर कनाडा के गैनानोक और रॉकपॉर्ट शहरों से सैलानी इस टापू को देखने के लिए आते हैं और नावें बुक करके इसे देखते हैं. बोट के डेक से पानी के बीचो-बीच बने इस अकेले घर और पेड़ की तस्वीरें लेना पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है.

गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

इस द्वीप के नाम एक बड़ा वैश्विक रिकॉर्ज भी दर्ज है. साल 1992 से पहले तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंग्लैंड के तट के पास स्थिति बिशप रॉक को दुनिया का सबसे छोटा आबाद द्वीप माना जाता था. लेकिन जब सर्वे हुआ तो पता चला कि जस्ट रूम इनफ आइलैंड का क्षेत्रफल बिशप रॉक से भी करीब आधा है. इसके बाद साल 1992 में आधिकारिक तौर पर इस अमेरिकी द्वीप को दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए टापू का खिताबा दिया गया, जिसका क्षेत्रफल महज 301 वर्ग मीटर में है.

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